Pesquisa estatal no halla corrupción en manejo del caso Epstein en Palm Beach

La Policía Estatal de la Florida ha exonerado a los fiscales estatales y la Policía del Condado Palm Beach de cualquier irregularidad en el relación con el trato indulgente recibido por el traficante sexual Jeffrey Epstein.

Los investigadores de la FDLE no encontraron pruebas de que Barry Krischer, fiscal estatal de Palm Beach cuando el caso fue investigado en 2005 y 2006, o la fiscal estatal adjunta del caso, Lanna Belohlavek, cometieran delito alguno, aceptaran sobornos o regalos, o hicieran algo indebido en el manejo del caso, según un resumen de 24 páginas de la investigación estatal sobre sus acciones obtenidas el lunes por el Miami Herald.

La investigación de la FDLE fue ordenada por el gobernador Ron DeSantis después de una serie de reportajes sobre el caso publicadas por el Miami Herald, a partir de 2018. La serie detalló cómo Epstein recibió inmunidad federal sin precedentes y cumplió una corta condena de cárcel en 2008. Después de la serie, Epstein fue acusado en Nueva York en 2019 por nuevos cargos de tráfico sexual, pero murió un mes después tras las rejas mientras esperaba juicio. Su muerte fue declarada suicidio por ahorcamiento.

La investigación del estado fue doble: centrándose en la decisión inicial de Krischer de no procesar a Epstein, un rico financiero neoyorquino acusado de abusar y violar a más de una docena de niñas de secundaria en su mansión de Palm Beach, y en el papel del jefe de la Policía del Condado Palm Beach, Ric Bradshaw, si es que hubo alguna, en las inusuales modificaciones del trato a Epstein mientras estaba bajo custodia en la cárcel del Condado Palm Beach.

En 2007, el caso penal de Epstein fue asumido por la fiscalía federal de Miami, que recopiló suficientes pruebas para acusarlo de delitos sexuales en un encausamiento de 53 páginas. Sin embargo, el fiscal federal de Miami en ese momento, Alexander Acosta, aprobó un acuerdo de no procesamiento que otorgó inmunidad a Epstein y una gran cantidad de otros acusados a cambio de que Epstein aceptara declararse culpable de cargos estatales relativamente menores y cumplir lo que resultó ser una sentencia de 13 meses en la cárcel del Condado Palm Beach.

La FDLE publicó tres resúmenes de su investigación el lunes, un examen de la gestión del caso por parte de la fiscalía estatal, un vistazo a las acusaciones de que Epstein abusó sexualmente de dos mujeres mientras estaba en libertad laboral en Palm Beach y una investigación sobre si alguien en la Policía de Palm Beach cometió algún delito o recibió algún beneficio por dar privilegios especiales a Epstein mientras estaba encarcelado.

Decenas de agentes trabajaron turnos fuera de servicio proporcionando seguridad a Epstein.

Aunque admitieron que “parece que Epstein recibió un trato preferencia” por parte de la Policía de Palm Beach, los investigadores estatales concluyeron que Epstein cumplió todos los criterios para la liberación de trabajo que fueron establecidos por el jefe policial de Palm Beach.

En particular, el nombre de Bradshaw no se menciona en el informe sumario de la FDLE, a pesar de que tenía supervisión del programa que permitió a Epstein salir de su celda casi a diario y trabajar en su oficina hasta 16 horas al día, siete días a la semana.

La FDLE dijo que las dos mujeres que afirmaron haber sido coaccionadas para tener relaciones sexuales con Epstein cuando estaba bajo custodia se negaron a cooperar con la investigación, lo que llevó a la FDLE a concluir que había pruebas suficientes de que Epstein abusó de ellas mientras estaba en libertad laboral.

Los investigadores también señalaron que bajo el programa de liberación de trabajo de la Policía de Palm Beach, agentes fuera de servicio de es agencia fueron contratados para la protección personal de Epstein, no para monitorearlo.

Jeffrey Epstein

Cuando estaba en la cárcel, Epstein estaba alojado en un área de especial y más tarde tuvo su propia celda privada en la enfermería de la cárcel. Funcionarios de la Policía de Palm Beach dijeron a la FDLE que le dieron a Epstein su propio habitáculo separado porque creían que Epstein “corría el riesgo de que otros reclusos lo extorsionaran”. También les preocupaba que llegara a hacer daño a la población en general “porque el personal de la OSO no podía identificar a novios o asociados de sus víctimas que estaban encarcelados con Epstein que podrían querer hacerle daño”.

No hay indicios en el informe de FDLE de que la Policía de Palm Beach dio este tipo de consideraciones especiales a otros reclusos que también podrían ser extorsionados o agredidos por los novios de otras víctimas. Tampoco averiguaron cómo y por qué Epstein compró dos pares de bragas talla 5 de mujeres en la tienda de la cárcel, como informó el Herald después de revisar su registro de compras.

Epstein también tenía acceso a un televisor en el área de gestión especial únicamente para su uso.

La FDLE dijo que esto estaba permitido porque, bajo los términos del acuerdo federal de culpabilidad de Epstein estaba en una celda abierta en todo momento, lo que le permitía caminar por el área de administración.

Aunque tampoco se encontraron pruebas de “influencia financiera indebida” por parte de Epstein, los investigadores señalaron que el abogado de Epstein pagó a la Policía de Palm Beach $128,136 por los servicios de seguridad privada, que fueron realizados por 91 agentes fuera de servicio de la Policía de Palm Beach. A los policías, que debían ir vestidos de traje, les pagó la Policía de Palm Beach.

Los agentes debían registrar a todos los visitantes de la oficina de Epstein, la Florida Science Foundation, que Epstein creó para la investigación y la filantropía. Contrató a varios empleados, incluidas mujeres, pero no hay indicios de si alguno de esos empleados fue interrogado por la FDLE. El libro de registro de visitantes a su oficina fue destruido por la Policía de Palm Beach, según las leyes de retención de registros de Florida, dijo la FDLE.

Los agentes asignados a Epstein informaron a la FDLE que su cliente seguía todas las directrices y era un recluso modelo. Hacia el final de su encarcelamiento, se le permitió visitar su casa de Palm Beach durante varias horas al día. La FDLE señaló que los agentes no entraron en la casa u oficina de Epstein porque las normas de la Policía no se los exigían.

“El público necesita saber cómo un programa de ‘liberación de trabajo’ y supervisión oficial permitiera a Epstein crear múltiples víctimas de trata bajo la vigilancia del gobierno”, dijo la abogada Marci Hamilton, experta nacional en abuso sexual infantil y directora ejecutiva de un grupo llamado Child USA.

Según las leyes estatales, los jefes de Policía condales de la Florida tienen autoridad única sobre los programas de liberación de trabajo para los reclusos del condado.

Cuando era fiscal estatal del Condado Palm Beach, Barry Krischer manejó el caso penal de Jeffrey Epstein., que ha sido fuertemente criticado por considerarlo muy poco estricto.

La investigación “deja demasiadas preguntas sin respuesta y una pregunta abierta en mi mente cómo los departamentos y oficinas tienen la intención de reformar sus prácticas para asegurar que esto no vuelva a suceder”, dijo Hamilton.

FDLE, en su análisis de la fiscalía estatal de Epstein, dijo que los fiscales estatales consideraban a las víctimas de Epstein prostitutas bajo la ley estatal en el momento en que el caso fue investigado. (En 2016, Florida modificó sus leyes para que los menores coaccionados a la prostitución ya no puedan ser acusados; aquellos que se aprovechan de ellos pueden ser acusados.) El caso del estado se vio obstaculizado aún más por las víctimas que estaban reacias o demasiado traumatizadas para testificar, y el hecho de que daban información contradictoria.

Como ejemplo de los relatos “contradictorios”, los fiscales señalaron que una víctima dijo que Epstein usó un vibrador morado en ella, mientras que otras víctimas dijeron que el vibrador era blanco.

Pero el informe también indicó que ni Belohlavek ni la fiscal estatal adjunta Daliah Weiss entrevistaron a las propias víctimas; solo revisaron entrevistas de audio y video realizadas por el detective principal, Joe Recarey.

Recarey, quien murió en 2018, dijo en entrevistas anteriores con el Miami Herald que inicialmente algunas de las niñas estaban demasiado asustadas para admitir lo que sucedió, o minimizaron el abuso por vergüenza.

El veterano detective de la Policía de Palm Beach reinterpretó a varias de las chicas y fue capaz de establecer lo que él creía era un caso sólido apoyado por evidencia física, como registros telefónicos y mensajes encontrados en la casa de Epstein que tenían los nombres y números de teléfono de las niñas.

También tuvo más de una docena de testigos que apoyaron el hecho de que las niñas iban y venían de la casa de Epstein a todas horas del día y de la noche.

Recarey, después de reunir todas las pruebas, quería acusar a Epstein de delitos más graves, mientras que Krischer y Belohlavek “no creían que los cargos fueran ‘viables’ para obtener una condena más allá de una duda razonable en un juicio con jurado”, dijo la FDLE.

La fiscalía estatal rechazó órdenes de arresto de Recarey, en que acusaba a Epstein de dos delitos graves de segundo grado. En su lugar, eligieron presentar el caso a un jurado de instrucción estatal para revisarlo, un paso inusual para un caso de delitos sexuales. Al mismo tiempo, los fiscales estatales estaban en estrecha comunicación con los abogados de Epstein discutiendo un posible acuerdo de culpabilidad, que Epstein finalmente rechazó.

Ka FDLE encontró que Recarey identificó a tres víctimas y siete testigos para testificar ante el jurado de instrucción. La primera fecha se canceló después que los abogados de Epstein desenterraron información despectiva sobre varias víctimas y los fiscales estatales se vieron obligados a reagruparse.

Recarey le dijo al Miami Herald que Belohlavek quería que el caso “se olvidara” y opinaba que las víctimas no eran “víctimas” porque habían aceptado pagos de Epstein. Según las leyes estatales, entonces y ahora, es un delito tener relaciones sexuales con cualquier persona menor de 18 años.

Los fiscales estatales no querían procesar a Epstein por abusar sexualmente o abusar de ninguna víctima mayor de 15 años, creyendo que el jurado las consideraría prostitutas. Esto significaba que las víctimas que fueron violadas por Epstein no eran parte del caso de la fiscalía porque tenían 16 y 17 años.

No estaba claro si la FDLE entrevistó a alguna víctima o testigo en relación con la investigación.

Krischer le dijo a la FDLE que solo podía recordar que una víctima testificara ante el jurado de instrucción, porque las otras dos no podían o no estaban dispuestas dispuestas. Belohlavek no pudo recordar muchos detalles del proceso del jurado de instrucción, ni siquiera a cuántos testigos o víctimas llamó a declarar.

Los archivos del jurado de instrucción secretos en la Florida y la FDLE no logró obtener los registros. La jueza principal de la Corte de Circuito del Condado Palm Beach, Krista Marx, negó el esfuerzo del la FDLE para acceder a los registros del jurado.

El jurado de instrucción acusó a Epstein de un cargo de solicitud de prostitución, un delito grave de tercer grado. En ese momento, Belohlavek dijo que no se dio cuenta de que la acusación hizo posible que Epstein fuera liberado bajo un programa de intervención previa al juicio, lo que habría significado que no cumpliría ningún tiempo en la cárcel.

Mientras tanto, para entonces más víctimas se estaban presentando. Recarey se comunicó con la fiscalía federal de Miami en un esfuerzo porque Epstein fuera enviado a prisión. Epstein contrató a un prominente equipo legal, entre ellos a Alan Dershowitz, profesor de la Universidad de Harvard; el famoso criminalista Roy Black, y Kenneth Star, ex fiscal especial del caso Whitewater.

También contrató al abogado criminalista Jack Goldberger.

La FDLE señaló en su informe que al contratar a Goldberger, Epstein fue capaz de sacar a la fiscal estatal adjunta Weiss del caso, ya que el esposo de Weiss era socio del bufete de junto con Goldberger. Weiss se retiró voluntariamente del caso, pero no antes de firmar la orden de registro de Epstein.

Cuando la policía llegó el 20 de octubre de 2005 para cumplir la orden de registro en la mansión de Epstein, parecía que aparentemente todos los sabían porque no había ninguna computadora, testificó Recarey 2010.

Pero la FDLE identificó que Epstein había sabido sobre la investigación policial de Palm Beach desde el 4 de octubre, por lo que podría haber haber hecho que retiraran as computadoras mucho antes de que se ejecutara la orden de registro.

Weiss le dijo a FDLE que apoyaba los cargos de la policía de Palm Beach, pero fue “anulada” por Krischer y Belohlavek. Recarey opinó que Epstein orquestó la retirada de Weiss del caso porque estaba a favor de cargos más duros.

“No se identificó información que indicara que la salida de Weiss del caso resulta en una decisión más favorable para Epstein” , indicó la FDLE.