Familias de la Florida recibirán más vales escolares en plan de $200 millones

El gobernador Ron DeSantis mocner@miamiherald.com

El gobernador Ron DeSantis firmó el martes un plan de opciones escolares de $200 millones que allanará el camino para que unos 61,000 nuevos estudiantes sean elegibles para los vales financiados por los contribuyentes que ayudarán a las familias a pagar matrícula privada y otros gastos de educación.

La medida es la continuación de un impulso de décadas para ampliar las opciones de escuelas en la Florida, una medida que los republicanos apoyan y la mayoría de los demócratas han combatido, ya que abogan por una mayor supervisión y responsabilidad de las escuelas privadas que obtienen vales financiados por el estado. Los legisladores anunciaron la ley como la mayor ampliación de las opciones escolares en la historia del estado.

“En general, va a haber más oportunidades para más estudiantes y más familias en el estado de la Florida como resultado de esta legislación”, dijo DeSantis en una ceremonia de firma del proyecto de ley en la St. John the Apostle Catholic School en Hialeah, la parroquia vecinal del senador estatal Manny Díaz, republicano por Hialeah.

El gobernador firmó el proyecto de ley junto con el Comisionado de Educación Richard Corcoran, la vicegobernadora Jeanette Núñez, los patrocinadores del proyecto Díaz y el representante Randy Fine, republicano de Palm Bay, y los legisladores de la delegación de Miami-Dade. Una multitud de estudiantes de la escuela, donde alrededor del 85% de los estudiantes asiste a través de un programa estatal de vales, saludó a DeSantis con vítores y carteles de bienvenida hechos a mano.

Al firmar el proyecto de ley, DeSantis puso en marcha una ampliación masiva de las opciones escolares en el estado que también producirá algunos cambios en la estructura de los programas de vales del estado, incluyendo aquellos que sirven a los estudiantes con necesidades especiales.

La medida, que entrará en vigor el 1º de julio, trasladará los programas de vales para estudiantes con necesidades especiales –la Gardiner Scholarship y la John M. McKay Scholarship– a la Family Empowerment Scholarship, el programa de vales más nuevo del estado que atendía a una población más amplia de familias de ingresos bajos y medios.

Algunos padres y demócratas han planteado la preocupación de que la fusión de los programas de becas Gardiner y McKay en el programa Family Empowerment pudiera dejar fuera a los niños con más necesidades.

Camille Gardiner, la esposa del ex presidente del Senado Andy Gardiner, lideró la oposición al cambio durante la sesión legislativa. El programa lleva el nombre de Andy Gardiner, cuyo hijo, Andrew, tiene síndrome de Down. En los debates del comité, dijo que el proyecto de ley tendrá “muchas consecuencias no deseadas” para los estudiantes con necesidades especiales.

Díaz y Fine han dicho que los cambios no perjudicarán a los estudiantes con necesidades especiales. Fine dijo que todos los estudiantes que actualmente se benefician de las becas Gardiner seguirán recibiendo los mismos beneficios y “muchos estudiantes obtendrán más”. Díaz dijo que el proyecto de ley protegerá a los estudiantes con necesidades especiales porque las concesiones se calcularán en función de su discapacidad.

DeSantis no parecía ser un fan del cambio.

“Para ser franco, ese no era un cambio que yo pidiera. Pero, básicamente, lo que la Legislatura hizo fue eximir a estas familias de las Gardiner y McKay actuales y trasladarlas a este nuevo programa para que no se vea un cambio en el ámbito de los servicios cubiertos”, dijo el martes.

La combinación de las becas Gardiner y McKay también significa que las concesiones para los estudiantes con necesidades especiales se financiarán a través de la principal fuente de financiación del estado para las escuelas, conocido como el Florida Education Finance Program, en lugar de a través de sus propias líneas presupuestarias.

“Estaremos monitoreando cómo afecta a nuestras familias y a nuestros estudiantes que tienen habilidades únicas”, dijo DeSantis. “Si resulta que hay algún contratiempo en esto, no dudaremos en proponer reformas en la sesión legislativa de enero”.

Además de la fusión de los programas, la legislación también aumentará el límite de ingresos de elegibilidad para las concesiones de Family Empowerment. Permitirá que las familias de cuatro miembros con un ingreso de casi $100,000 puedan optar a las concesiones, frente al actual umbral de ingreso de $79,500. Y los estudiantes ya no tendrán que asistir a una escuela pública antes de recibir un bono estatal.

Las familias también tendrán más flexibilidad de gasto con los vales de ayuda familiar. Podrán utilizarlos para gastos educativos adicionales, como servicios tecnológicos y de internet, además de la matrícula de las escuelas privadas. Los estudiantes con necesidades especiales que reciban los vales también podrán gastar el dinero en aún más gastos, incluyendo terapias especializadas, que actualmente están permitidas para los beneficiarios de la Gardiner Scholarship.

“Estas son becas más robustas que podrán dedicarse no solo a la matrícula, sino a otras cosas que afectan a la educación, tal vez se necesite un tutor, tal vez se necesiten algunos otros servicios integrales que van con esa educación”, dijo DeSantis en la conferencia de prensa.

DeSantis, un veterano, también dijo que estaba orgulloso de que el programa de becas ampliado garantice que los hijos de los miembros de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos no estén sujetos a listas de espera y topes de inscripción.

“Cuando se trata de proporcionar oportunidades, estamos en la ofensiva”, dijo.

La medida fue un compromiso alcanzado por los legisladores republicanos hacia el final de la sesión legislativa. Inicialmente, el Senado había propuesto un plan mucho más amplio que habría fusionado los cinco programas clave de vales escolares del estado, haciéndolos todos financiados por el estado y convirtiéndolos en cuentas de ahorro educativo que las familias habrían podido utilizar para pagar clases particulares, terapia e incluso ahorros para la universidad.

Las diferencias sobre cómo se financiaría ese plan acabaron por echar por tierra esa propuesta, que estaba patrocinada por Díaz. Según el plan de Díaz, la Legislatura debía crear un fondo fiduciario para recaudar donaciones de empresas y fondos estatales para pagar los vales. La Cámara Baja no quiso ir tan lejos.

Los cuatro hijos de Bárbara Rodríguez han asistido a escuelas privadas a través de programas de vales estatales. Dijo que la beca Gardiner fue especialmente un salvavidas para su hijo Ángel, que tiene necesidades especiales. Dijo que Ángel sufría acoso en la escuela pública y que los profesores no podían satisfacer sus necesidades.

La familia de Rodríguez no tiene hogar. Su hijo mayor, Miguel, se graduó de North Miami Beach Senior High el año pasado y se alistó en el Ejército de Estados Unidos.

“Él quería una experiencia más de high school en la zona de la escuela pública”, dijo Rodríguez de Miguel. “Intenté lo mismo con Ángel, pero debido a la parte de necesidades especiales no pudieron darle cabida”.

“Creo que las necesidades de cada uno son diferentes. Él [Miguel] fue capaz de superar lo que le pasaba con sus compañeros”, dijo. En cuanto a los otros hijos de Rodríguez, “la escuela privada y las becas se adaptaban mejor a ellos. Para Ángel, un entorno más pequeño es mejor para él”.

Miguel dijo que la escuela pública le ofreció un cambio de ambiente, y lo preparó para el “mundo real”, como meterse en su primera pelea y lidiar con problemas.

“La escuela pública te prepara para eso, para el mundo real”, dijo.