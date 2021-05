Reeligen al comisionado Marco Villanueva en la ciudad de Sweetwater

El comisionado de Sweetwater Marco Villanueva fue reelecto en el cargo con el 56.26% de los votos en los comicios municipales celebrados el martes, según el Departamento de Elecciones de Miami Dade. Los electores también eligieron a Ian Vallecillo, Idania Llanio y Reinaldo Rey, quienes disputaron con otros seis candidatos los tres escaños en la Comisión de Sweetwater, informaron las autoridades electorales.

Villanueva, de 42 años, expresó su alegría al ser reelecto como concejal. En 2017 fue electo en el concejo, tras ser el jefe de despacho del alcalde José M. Díaz. Previamente se desempeñó como teniente del Departamento de Policía de Sweetwater a cargo de investigaciones, y patrullas.

“Esta ha sido la campaña más sucia que yo he visto en mi vida”, dijo Villanueva. “Me han atacado con falsedades. Me han acusado de corrupcion, sabiendo muy bien que yo siendo de despacho del ex alcalde José M Díaz. Por aquel entonces, en 2014, votamos más de 50 empleados corruptos y limpiamos la ciudad. En estas elecciones los residentes de Sweetwater rechazaron el fango. Ahora tenemos que seguir trabajando para eliminar el abuso de poder. Detener el malgasto de fondos y trabajar para ayudar a los residentes. Siempre voy a defender a los residentes en contra del abuso de poder”.

Por su parte Idania Llanio cubana de 68 años, fue electa en el escaño 4 al lograr el 44.94% de los votos, según el Departamento de Elecciones. Llania llegó a la comisión en 2015 y en 2019, y se postuló sin éxito a la alcaldía. Enfatizó que su prioridad de trabajo será continuar con proyectos que dejó inconclusos como comisionada.

En la contienda por el escaño 3 se impuso Ian Vallecillo al imponerse con el 42.82% de los votos. Por el escaño 7, fue electo Reinaldo Rey, con el 54.26%, según las autoridades electorales.

“Estoy muy orgullosa de regresar a la Comisión de Sweetwater”, dijo Llanio. “Retomaré la iniciativa de organizar un fondo de ayuda para los residentes ajeno a los impuestos, trabajaré para desactivar las cámaras de multas en la ciudad, y legislar para impulsar las mejoras de pistas y veredas de nuestra ciudad”.

Además el 57. 22% de los votantes aprobó que las reservas municipales sean mantenidas en la tercera parte del presupuesto municipal