Un hombre fue golpeado por disputa en torno a mascarillas en un Dairy Queen de Cayo Hueso

Una disputa por una mascarilla en Cayo Hueso envió a un hombre al hospital y a otro a la cárcel durante el fin de semana.

El incidente tuvo lugar el domingo por la tarde en el Dairy Queen de 1207 United St. Comenzó cuando Neshad Potts se negó a ponerse una mascarilla como le había pedido un empleado de la ventanilla de venta de productos para llevar, dijo Eli Páez, que acabó en el hospital con una herida en la cabeza y un agujero en el labio tras recibir un puñetazo en la cara por parte del hombre.

Páez, que estaba esperando en la fila para tomar un helado en ese momento, señaló que el hombre de 24 años de Fort Myers dijo que el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, había puesto fin a los mandatos de las mascarillas.

“Se enojó y dijo: ‘DeSantis dijo que no tenemos que usar mascarillas’”, dijo Páez, de 28 años, en una entrevista.

“Le dije: ‘Señor, es un negocio privado’”, añadió Páez. “Si quiere helado, solo tiene que ponerse una mascarilla”.

Potts fue arrestado alrededor de las 5 p.m. por un cargo de agresión en relación con el incidente, dijo la portavoz de la policía de Cayo Hueso Alyson Crean.

En la noche del lunes, Potts seguía en la cárcel del condado en Stock Island con una fianza de $30,000. No estaba claro si tiene representación legal.

Durante su detención posterior, Potts dijo a la policía que se estaba defendiendo “después de que Páez lo estuviera siguiendo”, según el informe de la detención. “Potts negó haber actuado mal”, escribió la policía.

Páez acusó a Potts de echarle un gas encima antes de golpearlo en la cara.

“Se tiró un pedo sobre mí y yo estaba como, nadie me ha hecho eso nunca”, dijo Páez. “Es lo más asqueroso e infantil. Me miró y me quitó la gorra de un golpe”.

Páez le dijo a Potts que no le tenía miedo.

“Soy una persona transexual”, dijo Páez. “Me miró y me dijo: ‘Eres una maldita tortillera’”.

Fue entonces cuando Páez recibió un puñetazo en la boca.

“Ni siquiera lo vi venir”, dijo Páez. “Me caí de espaldas. Tengo un enorme chichón en la nuca”.

Páez, que fue atendido en el Lower Keys Medical Center, dijo que también tenía pérdida de memoria a corto plazo por la lesión.

Cayo Hueso dejó de aplicar su ordenanza de mascarillas en marzo después de que DeSantis cancelara las multas por violar las órdenes de emergencia en torno al COVID.

El 5 de mayo, la Comisión del Condado de Monroe rescindió su ordenanza de mascarilas tras la orden de DeSantis que invalida las normas locales en torno al COVID-19, pero señaló que los negocios pueden seguir exigiendo mascarilas en sus locales.

Páez dio la cara por el empleado de Dairy Queen, diciendo que se identificó con la situación porque dirige un negocio, la cafetería y tienda de sándwiches 5 Brothers, propiedad de su padre.