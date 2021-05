Inspectores alarmados ante desconexión de dispositivos de seguridad en elevadores del MIA

Greg Levenson, vicepresidente del Local 71 de la Unión de Constructores de Elevadores, habla en una conferencia de prensa el martes 11 de mayor de 2021, en que acusó a Oracle Elevators de fallas de seguridad en el Aeropuerto Internacional de Miami. Oracle niega cualquier acción indebida. dhanks@miamiherald.com

En mayo de 2020, el inspector jefe adjunto de ascensores de Miami-Dade compartió con un contratista su asombro por una serie de dispositivos de seguridad desconectados en ascensores y escaleras mecánicas en el Aeropuerto Internacional de Miami.

“Permítanme recordarle a usted y a todos en Oracle Elevator Co. que desactivar deliberadamente un dispositivo o circuito de seguridad no solo es una infracción del código, sino también una ilegalidad”, escribió el subinspector Allen Morris en un correo electrónico al Oracle el 8 de mayo de 2020, empres contratada por Miami-Dade para dar mantenimiento a ascensores y escaleras mecánicas en el MIA. “Dios no permita que un pasajero salga herido y pierda la vida por esta negligencia.”

El correo electrónico captura una saga en curso en el aeropuerto, propiedad del condado, por una erupción de conexiones eléctricas inadecuadas en equipos mantenidos por Oracle, una compañía con sede en Tampa que es una de varias contratadas por MIA para mantener ascensores, escaleras mecánicas y pasarelas en uno de los aeropuertos de más tráfico del país.

Alarma por la seguridad en el MIA

Líderes sindicales afirman que Oracle ha puesto imprudentemente al público en peligro al desactivar funciones de seguridad para mantener el equipo en funcionamiento. “Han hecho todo lo posible para ocultar esto”, dijo Greg Levenson,vicepresidente del Capítulo Local 71 de la Unión Internacional de Constructores de Ascensores, que representa algunos de los mecánicos de ascensores en el MIA. “No es cuestión de si alguien sale lastimado, sino cuándo sucederá”.

Los ejecutivos de Oracle han tratado de presentar las acusaciones sindicales como una táctica de organización en un esfuerzo por reclutar empleados de Oracle. La compañía también cita sabotaje, alegando que un “tercero” estaba detrás de algunos desvíos de cales que ahora se usan para tratar de que la empresa pierda su contrato con el aeropuerto. La compañía y los administradores del condado dicen que varias inspecciones en 2021 no muestran repeticiones de problemas pasados con los ascensores por parte de Oracle

Pero los problemas de cableado salieron a la luz pública en el Ayuntamiento de Miami-Dade martes, cuando el comité de aeropuertos de la Comisión del Condado llevó a cabo una breve investigación sobre lo que sucedió con Oracle a raíz de una conferencia de prensa sindical afuera del edificio en que criticaron a la compañía.

“¿Cómo sabemos que alguien nos está diciendo la verdad?”, preguntó el presidente de la Comisión, Keon Hardemon. “Uno dice que todo está bien. El otro dice que hay cosas preocupantes”.

No hay duda de que en la primavera de 2020, la división de instalaciones del condado se alarmó por lo que se estaba descubriendo en los ascensores a cargo de Oracle. Como informó inicialmente Channel 10, los inspectores de Miami-Dade descubrieron múltiples desvíos eléctricos en ascensores y escaleras mecánicas.

Conocidos como jumpers, estos desvíos permiten a un mecánico desactivar las prestaciones de seguridad que de otro modo interrumpen la operación de ascensores y escaleras mecánicas cuando hay un problema. Estos jumpers, considerados una herramienta de diagnóstico para precisar los problemas eléctricos durante las reparaciones, pueden dejar un ascensor o una escalera mecánica inseguros si no se desactivan.

Pueden neutralizar los interruptores en las escaleras mecánicas, necesarios para detener una escalera en movimiento en caso de que un cordón de zapatos se enrede en el equipo.

“Nunca he visto algo como esto”

“Otro dispositivo de seguridad desactivado por Oracle Elevator Co.”, escribió Morris el 21 de mayo de 2020, en uno de los múltiples correos electrónicos obtenidos por la Unión Internacional de Constructores de Ascensores, parte de una coalición laboral que quiere sindicalizar a los trabajadores de Oracle en el MIA. “En mis 30 años en esta industria nunca había visto algo así.”

Oracle dijo a los administradores del condado en agosto que despidió a tres empleados después de una revisión de 13 dispositivos de seguridad desviados. Otro empleado, Luis Colón, permanece suspendido con sueldo después que dijo que planteó preocupaciones sobre los jumpers. “Cuando le informé eso a mi jefe, me suspendieron”, dijo en una entrevista.

En la reunión del comité del martes, los ejecutivos de Oracle no ofrecieron una explicación sobre los jumpers que causaron alarma el año pasado. Pero dirigieron sus críticas a los organizadores sindicales.

“Este es un intento de sindicalizar y organizar a nuestros empleados”, dijo Michael West, vicepresidente regional senior de Oracle. “La campaña no tiene que ver con la seguridad.”

Inspector general investiga los problemas

Los inspectores de Miami-Dade encontraron otros dos jumpers en diciembre en equipos a cargo de Oracle. Nicolas Ortiz, inspector jefe de ascensores de Miami-Dade, dijo a los comisionados que un jumper no parecía tener sentido, ya que no había problemas de cableado subyacentes que debían evitarse. “¿Cuál sería el motivo?”, se preguntó Ortiz. “Obviamente no era dejar que el equipo funcionara”.

Ortiz y otros dijeron que el inspector general del condado inició una investigación sobre el asunto, enfocada en los jumpers descubiertos en diciembre. Oracle afirma que uno de los jumpers era de cables que la empresa no usa.

“No sabemos quién instaló los jumpers. Ciertamente no fue nuestra compañía”, dijo West en una entrevista. “Creemos que hay un tercero involucrado en colocar los jumpers en los ascensores y escaleras mecánicas.”

Sin embargo, en su correo electrónico de mayo de 2020, Morris indicó que Oracle instruyó a los técnicos cómo eludir una unidad de computadora en un ascensor que dejó “la mitad del circuito de seguridad desactivado”.

Los líderes sindicales desestiman las críticas de Oracle, que califica de infundadas y distracciones sobre un mal historial de seguridad. “Todo el mundo sigue hablando del sindicato”, dijo Levenson en la conferencia de prensa fuera del Ayuntamiento de Miami-Dade.

“Se trata de la seguridad. Al final, si alguien resulta herido o pierde la vida, es nuestra industria la que sufre”.

Lester Sola, director de Aviación de Miami-Dade, dijo que el condado está listo para despedir a Oracle si una investigación muestra actividades indebidas.

“Vamos a hacer una revisión de la compañía”, dijo. “Nuestro interés es muy simple... asegurarnos que los ascensores están funcionando ... y el aeropuerto es seguro”.