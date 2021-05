Republicanos de Miami guardan silencio hasta ahora sobre la expulsión de Liz Cheney

En enero y febrero, el representante federal republicano de Miami Carlos Giménez defendió a la congresista Liz Cheney ante el intento fallido de destituirla de su puesto de liderazgo en la Cámara de Representantes por su voto a favor de la destitución del expresidente Donald Trump por un cargo de incitar a la insurrección el 6 de enero.

“Creo que Liz Cheney votó según su conciencia. Eso está bien. Yo no voté con Liz Cheney, pero creo que ella votó según su conciencia”, dijo Giménez en CNN un día después de la toma de posesión del presidente Joe Biden. “Y por eso me parece bien que Liz Cheney continúe como presidenta de nuestra conferencia. Algunos de mis otros colegas están en amargo desacuerdo y quieren destituirla. Yo no. Creo que es estupenda, y creo que la diferencia de opiniones siempre es buena”.

Tres meses después, Giménez no defendió públicamente a Cheney, la mujer republicana de mayor rango en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, antes de que sus colegas del Partido Republicano la destituyeran rápidamente el miércoles en una reunión de 15 minutos que culminó con un breve discurso de Cheney y una votación a viva voz.

Giménez, junto con los representantes federales republicanos de Miami Mario Díaz-Balart y María Elvira Salazar, no respondieron cuando The Miami Herald preguntó a su personal si apoyaban la destitución de Cheney de su puesto de liderazgo durante la votación del miércoles.

Salazar, quien llegó a la breve reunión después de que hablara Cheney y justo antes de la votación a viva voz, no dijo cuál era su posición cuando se lo preguntó un reportero del Herald. Los esfuerzos por encontrar y hablar con Giménez y Díaz-Balart antes y después de la votación fueron infructuosos.

El representante republicano de la Florida Byron Donalds, quien apoyó la destitución de Cheney porque era una “distracción”, dijo después de la reunión que aproximadamente tres cuartas partes de los legisladores presentes en la sala votaron de viva voz a favor de su destitución. La petición de una votación grabada por parte de alguien de la sala fue descartada.

En las últimas semanas, Cheney siguió hablando sobre las mentiras de Trump de que las elecciones de 2020 fueron robadas después de que él siguiera haciendo declaraciones públicas cuestionando los resultados. Su posición acabó llevando al líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, a respaldar su destitución, lo que prácticamente aseguraba su destino.

“Haré todo lo que pueda para asegurar que el ex presidente Trump nunca más se acerque al Despacho Oval”, dijo Cheney tras la votación. “No podemos abrazar la gran mentira y al mismo tiempo abrazar la Constitución. Y de cara al futuro, la nación lo necesita. La nación necesita un Partido Republicano fuerte. La nación necesita un partido que se base en los principios fundamentales del conservadurismo”.

Cheney, republicana de Wyoming e hija del ex vicepresidente Dick Cheney, fue una de los 10 republicanos de la Cámara de Representantes que votaron a favor de la destitución de Trump en enero.

Ninguno de los tres republicanos de Miami votó por impugnar a Trump. Giménez y Díaz-Balart también votaron para anular los resultados de las elecciones en dos estados horas después de los disturbios mortales en el Capitolio de Estados Unidos. Salazar se estaba recuperando del COVID y aún no había jurado el cargo para la votación.

Las continuas y falsas afirmaciones de Trump de que las elecciones de 2020 no se decidieron legítimamente siguen definiendo a los republicanos. Él ha expresado interés en postularse de nuevo para la presidencia en 2024, sigue siendo popular entre muchos votantes republicanos y prometió apoyar la impugnación de las primarias de cualquiera que se le cruce.

“Liz Cheney es un ser humano amargo y horrible”, dijo Trump en un comunicado tras la votación. “La vi ayer y me di cuenta de lo mala que es para el Partido Republicano. No tiene personalidad ni nada bueno que tenga que ver con la política o con nuestro País. Ella es un tema de conversación para los demócratas”.

En un discurso en el pleno de la Cámara de Representantes el martes por la noche antes de la votación, Cheney relató los encuentros que tuvo con personas de todo el mundo que huyeron del comunismo o lucharon por la democracia, incluido un cubano-estadounidense que escapó del régimen de Fidel Castro en Cuba.

“Tres hombres, un inmigrante que escapó del régimen totalitario de Castro; un joven que creció detrás de la Cortina de Hierro y se convirtió en el ministro de defensa de su país; y un disidente que pasó años en el gulag soviético me han dicho que fue el milagro de Estados Unidos capturado en las palabras del presidente Ronald Reagan lo que los inspiró”, dijo Cheney. “Hoy nos enfrentamos a una amenaza que Estados Unidos nunca ha visto antes. Un ex presidente, que provocó un violento ataque en esta capital en un esfuerzo por robar las elecciones, ha reanudado su agresivo esfuerzo por convencer a los estadounidenses de que las elecciones le fueron robadas. Se arriesga a incitar más violencia”.

Salazar, Giménez y Díaz-Balart son todos cubano-estadounidenses y representan a las mayores comunidades cubanas del país.

A pesar de que Cheney perdió su posición de liderazgo, no tiene intención de quedarse callada ante Trump y planea postularse para la reelección en 2022.

“Liz ha cometido el único pecado de ser coherente y decir la verdad, la verdad es que la elección no fue robada”, dijo el representante republicano de Illinois Adam Kinzinger, uno de los únicos republicanos de la Cámara Baja que defendió públicamente a Cheney en los últimos días. “Estoy con Liz, estoy orgulloso de ella. Hay mucha gente que está orgullosa de ella por lo que ha hecho y mucha gente que se siente amenazada por ella y esa es su decisión”.