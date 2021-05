Madres colombianas piden al gobierno de Estados Unidos condenar la violencia de la policia

Un grupo de colombianos de Florida instó al gobierno y a congresistas de EEUU a condenar el uso de la fuerza excesiva de los cuerpos policiales en las protestas y a no vender armas al Escuadrón Antidisturbios de Colombia (ESMAD), mientras que un legislador del país andino denunció que hay “serios indicios” de infiltración de los regímenes de Cuba y Venezuela.

Varias madres colombianas del sur de la Florida hicieron este jueves un llamamiento al gobierno estadounidense para que repudie la violencia y la represión “innecesarias” de manera contundente en las manifestaciones que se realizan desde el 28 de abril en Colombia y que han dejado al menos 42 muertos y 168 desaparecidos, de acuerdo con cifras de la Defensoría del Pueblo.

Las madres ofrecieron una conferencia de prensa en Fort Lauderdale, Broward, frente a la oficina del representate Ted Deutch (D-FL), miembro del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja del Congreso de Estados Unidos, a quien planeaban entregar una carta con seis peticiones como parte del cabildeo que han iniciado para que los legisladores se pronuncien en pleno sobre la actual situación colombiana.

En la misiva, que no pudieron entregar, se pide a Deutch unirse a los “crecientes llamados” para suspender las ventas estadounidenses de equipos de control de multitudes al ESMAD hasta que haya garantías de que no se usarán de manera inapropiada o contra personas no violentas.

Colombia está inmersa en una ola de protestas que se desató tras anunciar el gobierno del presidente Iván Duque una reforma fiscal y a pesar de que fue retirada las manifestaciones se mantienen, sobre todo en Cali. Los manifestantes exigen soluciones a la “pobreza y la desigualdad”.

Otra de las solicitudes incluida en la carta es alentar al gobierno colombiano a dialogar con un grupo representativo de manifestantes elegido por los principales organizadores de la huelga cívica y llegar a un consenso.

La primera reunión que convocó Duque el pasado lunes con el Comité Nacional del Paro, concluyó sin acuerdos.

El grupo de madres recordó la muerte de Marcelo Agredo, un estudiante de 17 años que recibió un disparo en la cabeza y destacó que esa es solo una de las “31 vidas que ha cobrado la violencia estatal en Colombia durante la semana pasada”.

“Como madres en la Florida llamamos a que Estados Unidos afirme su compromiso con los derechos humanos en el país y en el extranjero pidiendo el fin de la violencia y la represión innecesarias”, dijeron.

Carlos Naranjo, cofundador de la organización Colombianos Progresistas de la Florida, dijo a el Nuevo Herald que muchas de las colombianas que estuvieron en la conferencia de prensa tienen hijos que participan en las manifestaciones en la nación sudamericana y están “muy preocupadas” de que ellos pueden ser víctimas de la violencia.