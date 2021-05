Una mosca en la ensalada, cucarachas en la harina y restaurantes del sur de la Florida cerrados por la inspección

Cuando una mosca se posa en la gorra del inspector estatal que realiza la revisión de tu restaurante, el resto de la inspección probablemente se defina como “superflua”. Tenemos ese pequeño retazo de la vida de los restaurantes del sur de la Florida y otros en la Lista de Enfermos y Cerrados de esta semana.

Las moscas se fueron a Amityville en la lista de esta semana de restaurantes de los condados de Miami-Dade, Broward, Palm Beach y Monroe que no pasaron la inspección.

Las cosas sobre la plancha caliente que hemos aprendido que nadie lee realmente: Lo que sigue proviene de las inspecciones de restaurantes del Florida Department of Business and Professional Regulation en los condados de Miami-Dade, Broward, Palm Beach y Monroe. Un restaurante que no pasa la inspección permanece cerrado hasta que pase una nueva inspección. Si ves un problema y quieres que un lugar sea inspeccionado, ponte en contacto con el DBPR, no con nosotros.

Nosotros no controlamos quién es inspeccionado ni cuan estrictamente el inspector hace su revisión. No incluimos todas las infracciones, solo las que más se mueven, ya sea interna o literalmente (porque está vivo o lo estuvo alguna vez). Informamos sin pasión ni prejuicios, pero con dos cucharadas de humor.

Por orden alfabético:

Blue Point Bar & Grill, 18701 SE Federal Hwy., Tequesta: Tres moscas hicieron más daño que las 12 que se posaron en las tablas de cortar y los paños de limpieza.

Dos se posaron en platos limpios y en una ensalada que se estaba preparando para un cliente. Una se posó en la gorra del inspector.

Sobre la zona de preparación de la cocina colgaba una trampa para moscas con “38 pequeños insectos voladores pegados”.

Blue Point estuvo a punto durante la reinspección del jueves.

Jyp Inc. Contour Day Spa/Just Spoons, 455 SW 78th Ave., Plantation: Cuando las moscas se posaron en los panecillos, también lo hizo el sello de suspensión de ventas. Otro caso de suspensión de ventas afectó al pescado listo para comer después de que un empleado lo pusiera en una charola de servicio.

Otro rayo de suspensión de ventas cayó sobre el pollo recibido el día anterior y colocado en una nevera que, o bien estaba mal calibrada, o simplemente funcionaba mal. La temperatura del pollo era de 51 grados. Eso es una fiebre en la seguridad alimentaria, donde los alimentos refrigerados deben estar por debajo de los 41 grados.

Para comprobar todo esto, había cuatro cucarachas vivas “arrastrándose en el estante inferior de la mesa de vapor alrededor y sobre el condimento y la harina de uso general”.

Este lugar pasó una nueva inspección el sábado.

Papichulo Taco Bar, 1005 N. State Rd. 7, Royal Palm Beach: Otro fracaso de las moscas.

De las 23 moscas que contó el inspector, una se posó en un plato limpio, tres en pajitas de un solo servicio (que sí se tiraron) y seis en papel de charcutería y contenedores de comida para llevar.

Papichulo eliminó suficientes moscas para pasar una nueva inspección el viernes.

Schooner Wharf Bar, 202 Lazy Way Ln., Key West: En contraste con los otros lugares de esta lista, el Schooner era directamente una porquería, con 11 violaciones de Alta Prioridad (un total enorme) entre sus 31 violaciones totales (muchas, pero no tan inusuales como las violaciones de Alta Prioridad de dos dígitos).

¿Por dónde empezar? Por las moscas: “...aproximadamente 12 moscas vivas en ostiones al aire libre... dos moscas vivas en la cocina... aproximadamente cinco moscas vivas en la zona del fregadero de tres compartimentos”.

“Almacenamiento de alimentos al aire libre y estación de pelado de ostiones en un entorno no cerrado además no hay puerta de entrada a la cocina.”

“El empleado pasó de trabajar con alimentos crudos a alimentos listos para consumir sin lavarse las manos”.

“Se observó una sustancia mohosa en el interior de la máquina de hielo”.

Todos los refrigeradores y congeladores de la zona de la cocina tenían juntas “con una acumulación viscosa/mohosa”.

Hablando del fregadero de tres compartimentos, donde se lavan, higienizan y enjuagan los utensilios de cocina, “el agua del fregadero de tres compartimentos goteaba en el suelo”.

No es una violación en el patio del Tío Teófilo en Northwest Third Street en Miami, pero es una violación intermedia en cualquier restaurante de la Florida: “Observado gallo vivo en el área de preparación de comida de ostiones no cerrada”. “Observados pollos vivos en las áreas de comedor exteriores”.

“La tabla de cortar tiene marcas de cortes y ya no se puede limpiar”.

El sello de suspensión de ventas cayó sobre los camarones cocidos, el ceviche y el queso crema mantenido a una temperatura demasiado caliente para el bien de cualquiera.

Casi te hace pasar por alto la cucaracha viva en el fregadero de la cocina.

La reinspección de Schooner’s hizo que volviera a abrir con una “inspección de seguimiento requerida”. El restaurante envió un correo electrónico el jueves para decir: “Nuestros ostiones, descascarados por encargo, fueron trasladados a nuestra sala de preparación con pantalla por ahora”.