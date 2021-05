Debate sobre la prohibición de moteles por hora en Miami termina en gritos

City Hall de Miami jflechas@miamiherald.com

Un esfuerzo para acabar con el tráfico de personas mediante la prohibición de los moteles de alquiler por hora en Miami se vio ahogado el jueves en disputas personales, y los comisionados de la ciudad finalmente aplazaron la votación de una propuesta de ley hasta el próximo mes.

Las tensiones aumentaron en el City Hall cuando el comisionado Alex Díaz de la Portilla sacó a relucir su propuesta de prohibir los alquileres por hora en los hoteles y moteles de la ciudad, argumentando que esos establecimientos permiten la prostitución y el tráfico sexual.

“Creo que es un tema serio. Miami tiene que tomarse en serio los asuntos serios y empezar a dar prioridad a las cosas correctas. Dejar de discutir sobre cosas tontas y empezar a hablar de los grandes temas”, comentó Díaz de la Portilla a The Miami Herald en una entrevista.

Señaló una franja de moteles en Southwest Eighth Street en Flagami y mencionó otros lugares en Little Havana y Allapattah (que están en su distrito) como zonas problemáticas. Políticos de otras ciudades de Miami-Dade hablaron en apoyo de la legislación, y el nuevo alcalde de Coral Gables, Vince Lago, se refirió a sus esfuerzos para combatir “el diablo” en la ciudad vecina.

Pero el comisionado Manolo Reyes, cuyo distrito incluye a Flagami, pidió un aplazamiento después de revelar que habló con la procuradora estatal de Miami-Dade, Katherine Fernández Rundle, sobre el fortalecimiento de la ordenanza.

“Hablamos de muchas cosas diferentes que podrían añadirse a esta ordenanza”, señaló Reyes. “A ella le gustaría tener algo de tiempo para analizarlo”.

El comisionado de Miami Manolo Reyes, quien representa al Distrito 4. Joey Flechas jflechas@miamiherald.com

El comisionado Joe Carollo coincidió con Reyes y cuestionó si el problema del tráfico se concentra realmente en estos hoteles y sus alrededores.

“Lo último que quiero es dar la impresión de que tenemos un problema donde no lo tenemos”, dijo Carollo. Añadió que quería más tiempo para estudiar detenidamente las estadísticas de la delincuencia y tal vez ampliar la ordenanza para incluir la imposición de medidas en salones de masaje, donde sospecha que se produce el tráfico. Los cambios propuestos podrían ser insuficientes, dijo.

Díaz de la Portilla agregó que el tema era urgente, y sugirió que la influencia política se estaba interponiendo en el camino de una política que beneficiaría a los barrios alrededor de estos negocios.

“Eso es lo que estamos viendo hoy aquí. Unos intereses especiales que se interponen. Un interés especial muy pequeño. Un negocio muy grande con dinero en efectivo. Prominentes abogados trabajando a su favor porque quieren continuar con ese modelo de negocio”, dijo. “Y como gobierno, como responsables de las políticas públicas, ese modelo de negocio no puede seguir formando parte de nada que tenga que ver con Miami”.

La pelea de los comisionados

El intercambio de opiniones del jueves fue el último enfrentamiento entre Carollo y Díaz de la Portilla, antiguos aliados cuya otrora poderosa alianza política se deterioró en medio de escándalos y acusaciones de impropiedad.

El comisionado de Miami Joe Carollo. CHARLES TRAINOR JR. ctrainor@miamiherald.com

En un momento dado, Carollo sugirió que Díaz de la Portilla tenía una “nueva religión del aleluya” después de que se le acusara de tener un altercado con un inspector de códigos en un local de fiestas sin licencia que operaba después del toque de queda. Díaz de la Portilla ha negado con vehemencia haber actuado mal, y tres videos de las cámaras corporales de la policía no muestran un altercado físico.

“¿Quieres hablar de tus incidentes?”, dijo Díaz de la Portilla. “Eso no fue un incidente. Eso fue un incidente inventado”.

“No me interrumpas”, espetó Carollo. “Tengo la palabra. Si quieres tratar eso, vamos a la emisora de radio, y podemos tratar eso”.

El presidente de la Comisión, Ken Russell, trató de calmar los ánimos, sin éxito.

“Si quieres hacerlo personal con una mentira, y sabes que es mentira, lo haré más personal”, respondió Díaz de la Portilla, haciendo un gesto con la mano y hablando por encima de Carollo.

“Tú no me intimidas. Eres un hombrecito”, bramó Carollo.

“Puedes gritar todo lo que quieras”, dijo Díaz de la Portilla.

Carollo, enfadado porque Díaz de la Portilla dijo que cuatro de esos hoteles estaban en Little Havana, exigió a gritos los nombres de los negocios. Díaz de la Portilla contestó que no era un “chismoso”.

Después de más discusiones, Russell golpeó el mazo y pidió una votación. Russell, Carollo, Reyes y el comisionado Jeffrey Watson votaron para reconsiderar la ordenanza el 24 de junio. Díaz de la Portilla, que quería una votación el jueves, fue el único voto en contra.

Un debate más profundo

El espectáculo ahogó una discusión política que se está dando en diferentes ciudades de Miami-Dade. Coral Gables aprobó una medida similar en 2016, y el consejo de Hialeah recientemente dio la aprobación inicial a su propia prohibición. Lago se pronunció a favor de la ordenanza tras el aplazamiento, prometiendo volver en junio con supervivientes del tráfico sexual.

“Me he enfrentado al diablo, cara a cara. No una, ni dos, sino 13 veces he hecho operaciones encubiertas con el departamento de policía de la ciudad de Miami, la ciudad de Coral Gables y la división de tráfico humano de Kathy Fernández Rundle”, dijo Lago a los comisionados. “He acudido a las 2 o 3 de la mañana a todos estos hoteles. He visto actos incalificables contra las mujeres de nuestra comunidad”.

Óscar De la Rosa, vicepresidente del City Council de Hialeah, y la promotora inmobiliaria Avra Jain también estuvieron presentes para defender la ordenanza. Jain contó al Herald la transformación que vio después de comprar una serie de moteles en Biscayne Boulevard, en Upper East Side –antes conocido como refugio de la prostitución – y eliminar los alquileres por horas.

“De la noche a la mañana, fue una transformación”, aseveró. “Ya no se veía prostitución. Veías familias caminando por la acera, gente con sus perros y la apertura de nuevos negocios”.