Revista selecciona al alcalde de Miami Francis Suárez entre los 50 líderes más importantes del mundo

El alcalde de Miami, Francis Suárez, expresó su alegría por haber sido reconocido por la revista Fortune en su lista de los “50 líderes más importantes del mundo”.

“Me siento muy contento con este reconocimiento”, dijo Suárez, a El Nuevo Herald, el viernes. “En 2019 la revista TIME me incluyó en la lista de la lista de los 100 líderes más influyentes. Ahora, la revista Fortune me selecciona en el puesto 20 de su selecta lista. Asumo esto como un nuevo paso no solo en el ámbito personal, sino en el desarrollo de nuestra comunidad, en la construcción de un futuro alentador. Me llena de orgullo”.

Según Fortune, la ciudad de Miami ha “capturado más corazones, mentes y especialmente cuerpos que cualquier otro en los Estados Unidos recientemente”, con Suárez como su rostro. Agrega que Suárez ha ayudado a impulsar los impuestos más bajos y el estilo de vida superior en Miami en Twitter y a través de otros medios de comunicación.

El alcalde, que ha aparecido en los titulares internacionales con su promoción de un clima favorable a los negocios e iniciativas con visión de futuro en la ciudad, tiene un “papel de embajador” que ha asumido “con el vigor de un director ejecutivo de tecnología o fundador de una startup”.

Hijo del comisionado condal, el cubano Xavier Suárez, Francis Suárez destaca que como el primer alcalde de Miami nacido en en la ciudad y enfatiza que su compromiso apunta a construir “sólidas bases de un futuro alentador para los residentes, y sus siguientes generaciones”.

Usualmente, los caminos enfrentan situaciones tensas, difíciles. Para Suárez una de la crisis política más complejas que ha enfrentado ha sido la salida de Emilio González de la administración municipal de Miami, en 2020.

“Fue difícil para mi porque lo estimo, yo lo nominé al cargo de administrador municipal. Lamentablemente se dio una batalla con los comisionados”. Como reportó El Nuevo Herald, a González lo acusaban falsificar documentos para conseguir un permiso para obras en su casa. “Yo lo aprecio mucho a Emilio. En su reemplazo logramos incorporar a Al Noriega, quien ha hecho tremenda labor, en tiempos agitados con manifestaciones civiles y huracanes”.

Fortune también resalta que los esfuerzos de Suárez por traer innovación a Miami han tenido un gran éxito, lo que ha permitido la llegada de nuevos residentes y negocios. Un número creciente de empresas tecnológicas y financieras , agrega la revista, ha anunciado que se trasladarán a Miami.

La revista destaca además que Suárez está programado para liderar la Conferencia de Alcaldes de Estados Unidos el próximo año si gana la reelección en Miami el próximo año.

Al respecto, Suárez dijo que “Si soy reelecto en noviembre voy a ser presidente de la Conferencia de Alcaldes de Estados Unidos por un año y medio”.