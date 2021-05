Roedores en una charcutería, arroz con moho y cucarachas: malas inspecciones en restaurantes del sur de la Florida

Esta semana la lista de Enfermos y Cerrados destaca por los roedores contra las cucarachas que luchan por el territorio en los restaurantes desde Miami hasta el condado de Palm Beach y un lugar en Broward en el medio.

(No hay restaurantes de los Cayos esta semana – Monroe salió limpio o al menos inadvertido.)

Lee esto, por favor: Lo que sigue proviene de las inspecciones de restaurantes del Florida Department of Business and Professional Regulation en los condados de Miami-Dade, Broward, Palm Beach y Monroe. Un restaurante que no pasa la inspección permanece cerrado hasta que pase una nueva inspección. Si ves un problema y quieres que un lugar sea inspeccionado, ponte en contacto con el DBPR, no con nosotros.

No controlamos a quién se inspecciona ni con qué rigor lo hace el inspector. No incluimos todas las infracciones, solo las más conmovedoras, ya sean internas o literalmente conmovedoras (porque está vivo o lo estuvo alguna vez). Informamos sin pasión ni prejuicios, pero con el suficiente humor para llevarnos alguno a casa.

Y vamos por orden alfabético:

Onigri Casa Poke USA, 3301 NE First Ave., Miami: El inspector contó 12 trozos de caca de roedor “en la pared detrás del lavavajillas”.

¿En la pared?

En la cocina, cinco moscas se posaron en el equipo desinfectado y en el almacén seco, 20 moscas se posaron en una tabla de cortar desinfectada y en latas de comida. Cinco moscas muertas yacen junto al fregadero. No hay señales de si fue la comida o el Fabuloso lo que las mató.

Cuando los empleados acudían a limpiar las cosas, “los paños húmedos utilizados para los derrames ocasionales en el equipo de alimentos y las superficies que no están en contacto con los alimentos no estaban limpias”.

No es que la evidencia diga que limpiaron mucho. “Pared sucia con grasa acumulada, restos de comida, y/o polvo En toda de la propiedad”.

“Interior del refrigerador sucio con acumulación de residuos de alimentos”.

En la reinspección del miércoles, el inspector vio más moscas en la zona de almacenamiento. Además, no se corrigió lo del día anterior: “restos de comida/polvo/grasa/residuos de tierra en el exterior de la nevera/refrigerador. Además... las juntas están sucias”.

Onigiri se organizó para la reinspección.

Strathmore Bagel & Deli, Marketplace at Wycliffe 4095 State Rd. 7, Lake Worth: El inspector contó más de 70 trozos de deposiciones de roedores bajo el lavavajillas, en el suelo, bajo una caja de interruptores en el almacén seco y bajo una estantería en la entrada de la cocina.

La camarera puso bagels en un plato con sus propias manos. Un cocinero hizo lo mismo con tocino canadiense cocido y un panecillo. Eso está prohibido.

Los hombres de verdad no comen quiche con una temperatura de 48 a 50 grados que fue cocinada el día anterior. El inspector dejó caer un sello de suspensión de venta sobre ese trozo de potencial intoxicación alimentaria y sugirió que la próxima vez se pusiera la quiche en un nivel inferior de la vitrina para que estuviera a menos de 41 grados.

Strathmore pasó una nueva inspección el pasado viernes.

Taone, 4095 State Rd. 7, Lake Worth: De los más de 46 trozos de caca de roedor que salpicaban Taone, uno estaba sobre el microondas y cinco sobre el lavavajillas.

Ok, eso significa que el personal no prestó atención a los excrementos que había encima de los aparatos de uso habitual. O, lo que es peor, no se dieron cuenta de que un roedor se dirigía a los equipos y decidieron que era necesario hacer una parada de servicio completa allí mismo.

El inspector marcó dos contenedores de arroz para sushi con el sello de suspensión de venta porque no había nada en ellos que indicara cuándo se habían hecho. El responsable dijo que la noche anterior.

No solemos entusiasmarnos demasiado con la infracción de almacenar alimentos animales crudos sobre otros alimentos animales crudos o listos para comer, pero “un recipiente con pollo crudo y pollo cocinado mezclados” pone en peligro el interior de los clientes.

Y con todo esto, el desinfectante de cloro del lavavajillas medía cero partes por millón.

En cuanto al fregadero para lavarse las manos cerca de la zona de sushi... “El fregadero para lavarse las manos no es accesible para el uso de los empleados debido a los contenedores metálicos almacenados en el fregadero”.

Taone pasó una nueva inspección el viernes.

Thai Thai & Sushi Bar, 1861 N. Pine Island Rd., Plantation: “Se observó una cucaracha viva en un contenedor de arroz detrás de la cámara frigorífica. Se observó una sustancia parecida al moho en el contenedor de arroz detrás del refrigerador”.

La suspensión de venta cayó sobre eso. El inspector vio 26 excrementos de roedores, 10 de los cuales estaban “debajo de los mostradores en la barra de sushi” y otros 10 “debajo de la rejilla para escurrir platos junto a la línea de cocción”.

En total, 49 cucarachas corrían por ahí, 20 de ellas en un “estante de almacenamiento, donde se guardan los recipientes de comida limpios y desinfectados junto a la arrocera” y otras 10 bajo la línea de cocción. Esas 49 incluyen la viva en el contenedor de arroz.

“Aproximadamente 10 cucarachas muertas en un cubo vacío junto a la puerta de salida. Aproximadamente 20 cucarachas muertas dentro del congelador GE junto a la nevera. Aproximadamente 10 cucarachas muertas en un estante donde se almacenan los jarabes en caja en la estación de espera”. (Una lección para los niños: no te pases con el azúcar.)

Por supuesto, con toda esta acción viva sobre el lugar, dónde estaba un “contenedor sin tapa con pollo cocido”.

“Material incrustado en la hoja de un abrelatas”. El inspector también vio una “sustancia pesada parecida al moho acumulada en la máquina de hielo”.

“Observados utensilios almacenados en agua estancada a 77°F”. Eso es asquerosamente tibio, ni siquiera lo suficientemente caliente para lavarse las manos correctamente.

En la reinspección No. 1 del viernes, el responsable intentó rectificar la situación de las cucarachas en tiempo real. Esto no sirvió para exterminarlas ni para satisfacer al inspector.

“Se observó una cucaracha viva sobre el refrigerador M3 Turbo Air. El operario intentó matarla. Se observó una cucaracha viva en una estantería de la línea de cocción. Se observó una cucaracha viva en el techo sobre la máquina de hielo. El operario la mató y la desechó. Se observó una cucaracha viva debajo del taburete de madera donde se guarda un ventilador. El operario la mató y la desechó. Se ha observado una cucaracha viva debajo de la mesa de preparación, arrastrándose por la pared. El operario la mató y la desechó. Se ha observado una cucaracha viva debajo del fregadero triple. El operario la mató”.

Pero el inspector también observó 108 cucarachas muertas, 40 de las cuales estaban debajo de un estante donde se almacenaban ollas y sartenes limpias y otras 20 debajo de los mostradores de la barra de sushi.

En la segunda reinspección del viernes (desde que empezó la pandemia, los inspectores de Broward han intentado realmente dar a esos restaurantes la oportunidad de volver a abrir), había más cucarachas perseguidas y muertas, incluida una “cucaracha viva arrastrándose por una pila de platos limpios”. Y más cucarachas muertas.

Thai Thai hizo el Wayne Gretzky de las inspecciones fallidas, un truco más uno el sábado, cuando el operador persiguió y mató cinco cucarachas vivas y el inspector vio cuatro muertas.

Todavía no hay registro en línea de lo que ocurrió el lunes.