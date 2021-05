Demócratas en Miami intensifican la batalla para impedir traspaso de Radio Caracol

América TeVé, con sede en Miami, tiene mercados en el Sur de la Florida, Puerto Rico y Nueva York. Cortesía

El ex congresista de Florida Joe García interpuso este jueves una petición para que la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) impida el traspaso de Radio Caracol a la compañía America CV, propietaria del canal de televisión América TeVé, en lo que supone una escalada en los intentos demócratas por frustrar la compra.

Según el documento, obtenido en exclusiva por el Nuevo Herald, García, que se identifica como un oyente de Radio Caracol y expone que existen “irregularidades” en el proceso de compra de la emisora.

El ex legislador, residente en Miami Beach asegura que la estación se vendió por un precio “increíblemente bajo de $350,000” y que el abogado Marcell Felipe “sirve como fachada” para que Carlos Vasallo, CEO de America CV pueda comprar Radio Caracol.

“Llegó el momento de decir Basta. No vamos a permitir que se use el discurso de la defensa de la Primera Enmienda para encubrir un fraude. Como ciudadanos no podemos cruzarnos de brazos y dejar que se manipule y se engañe abiertamente al Gobierno Federal y al público para controlar una frecuencia radial”, dijo García a el Nuevo Herald.

García negó que el intento de frustrar la compra de Radio Caracol sea un asunto partidista. “La Solicitud que hicieron a la Comisión Federal de Comunicaciones es una Farsa y un Fraude, como demuestra el recurso legal interpuesto”, dijo.

“Marcell Felipe se presenta como el comprador de Radio Caracol, pero en realidad actúa como un prestanombres de Vasallo, quien no es ni ciudadano ni residente en los Estados Unidos, y quien con total impunidad ante las cámaras de televisión ha repetido que es él y no otro quien realmente está comprando la emisora”, añadió el ex legislador.

Felipe y Vasallo no estuvieron disponibles de inmediato para una solicitud de comentarios.

Demócratas y republicanos han estado enfrentados por la compra de Radio Caracol después del despido del ex alcalde de Hialeah Raúl Martínez, una de las personalidades más reconocidas de la estación.

Martínez dijo que había sido despedido por sus opiniones políticas contrarias a Donald Trump y sus partidarios. En las últimas semanas también ha compartido sus dudas sobre la legalidad de la compra de Radio Caracol en su programa online Sin Mordaza con Raúl Martínez.

Los demócratas se han quejado durante años, y especialmente en la última elección presidencial, que no están representados en los medios hispanos, donde según ellos, prima un ambiente republicano y conservador.

Tras anunciarse la compra de la emisora al grupo PRISA, que controla grandes medios como EL PAÍS, de España, varios miembros del Caucus Hispano del Congreso anunciaron que presionarán a la agencia federal para que revisara cuidadosamente y rechazara la venta.

El comisionado de la FCC Brendan Carr rechazó las alegaciones demócratas en un comunicado en el que afirmó que “La FCC no tiene por qué hacer lo que hacen los demócratas o utilizar nuestro proceso regulatorio para censurar opiniones políticas que no agradan a los demócratas”.

Carr es uno de los cinco comisionados de la FCC y fue nombrado por el expresidente Donald Trump.

El abogado Marcell Felipe, consejero General de América CV Network, rechazó en una pasada entrevista con el Herald que la polémica sobre la compra de Radio Caracol sea entre republicanos y demócratas.

“Están intentando pintar a América TeVé como una emisora republicana y a Inspire America como conservadora. Eso no es cierto. Nosotros apoyamos tanto a republicanos como a demócratas que sean anticastristas”, dijo Felipe.

Puedes seguirme en Facebook y Twitter. ¿Sabías que ahora puedes recibir las noticias de Cuba por WhatsApp? Envía un mensaje con la palabra Cuba al +1 (305) 496-4199. Suscríbete gratis a nuestro newsletter de Cuba.