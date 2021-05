Arrestan a joven guatemalteco sospechoso de violar a mujer de 82 años en el condado Martin

Marvin Ailon Mendoza fue arrestado bajo la sospecha de irrumpir en la casa de una mujer de 82 años y violarla. El análisis de una muestra de fluidos corporales dejados en la escena fue lo que guió a las autoridades para dar con el presunto responsable.

Un joven guatemalteco, indocumentado y de 20 años de edad, fue arrestado la noche del martes 18 de mayo bajo la sospecha de haber irrumpido en la vivienda de una mujer de 82 años y violarla, en el condado Martin, informaron las autoridades.

La Oficina del Alguacil del condado Martin informó que el brutal ataque ocurrió la semana pasada, en la madrugada del miércoles 12 de mayo, en el complejo residencial Hidden Harbour Estates. Telemundo 51 dio a conocer que Marvin Ailon Mendoza fue arrestado como sospechoso de irrumpir en la casa de una mujer de 82 años y violarla. El análisis de una muestra de fluidos corporales dejados en la escena fue lo que guió a las autoridades para dar con el presunto responsable.

“No encontramos ningún nexo entre el sospechoso Mendoza y la víctima, ni con el vecindario, no vivía ahí, no trabajaba y no tenía razón para estar ahí. El hecho aterrador es que lo encontramos esa misma noche después de la violación, saliendo de ese mismo vecindario”, dijo William Snyder, alguacil del condado Martin. “Cuando ingresamos eso a la base de datos nacional y estatal para muestras de ADN de inmediato coincidió con un perfil”.

El ADN de Mendoza, quien presuntamente trabajaba como obrero de construccion, ya se encontraba en la base de datos por haber sido arrestado en cuatro oportunidades previas. Fue en una estación de servicio Wawa que las autoridades, con una orden de arresto en mano, lo encontraron y lo arrestaron. La fianza impuesta fue de $520,000.

El alguacil señala que esta mujer, tal vez no fue su única víctima. “Los crímenes de esta naturaleza tienden a ser repetitivos, se convierten en ofensas en serie, tenemos todas las razones y la sospecha (para creer) que esta no fue su primera vez”.

Ailon Mendoza enfrenta cargos de asalto sexual portando un arma y de robo armado a una vivienda.