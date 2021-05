¿Debo recibir mis beneficios por depósito directo?

María del Carmen Ortega evolvingservices.com

¿Es cierto que debo recibir mis beneficios mediante depósito directo?

J. Amador, Tampa

Cualquier persona que solicite beneficios a partir del 1º de mayo del 2011 deberá recibir sus pagos electrónicamente. Los cheques en papel ya no serán una opción para la mayoría de las personas. Si no tiene una cuenta bancaria, puede obtener sus beneficios a través de la tarjeta de débito MasterCard Direct Express. Cambiar de cheques a pagos electrónicos es rápido, fácil y gratuito en www.godirect.org. También puede llamar a la línea gratuita de ayuda del Centro de Procesamiento del Tesoro de Estados Unidos al 1-800-333-1795, hablar con un representante de un banco o cooperativa de crédito o comunicarse con el Seguro Social para obtener ayuda.

Meses después de que comencé a recibir mi jubilación del Seguro Social, mi antiguo empleador se ofreció a llevarme de regreso. Es una gran oferta. ¿Puedo retirar mi reclamo de jubilación y volver a presentar una solicitud más tarde para aumentar el monto de mi beneficio?

F. Valdés, Belle Glade

El Seguro Social entiende que pueden ocurrir cambios inesperados después de que comience a recibir los beneficios de jubilación. Si cambia de opinión, puede retirar su reclamo del Seguro Social y volver a presentar una solicitud en una fecha futura. Este retiro debe ocurrir dentro de los 12 meses de su retiro original y está limitado a un retiro durante su vida. Tenga en cuenta que debe pagar todos los beneficios que recibió. Puede obtener más información sobre el período de un año cuando puede posponer sus beneficios en www.socialsecurity.gov/retire2/withdrawal.htm.

¿Cómo programo, reprogramo o cancelo una cita con el Seguro Social?

L. Larkin, Miami

Para muchas cosas, no necesita una cita para realizar transacciones comerciales con el Seguro Social. Por ejemplo, no necesita una cita para solicitar beneficios o apelar una decisión de discapacidad. Puede solicitar los siguientes beneficios en línea en www.segurosocial.gov:

• Jubilación;

• Medicare;

• Esposos; y

• Invalidez.

Si no desea solicitar beneficios en línea, o si necesita hablar con nosotros por cualquier otro motivo, puede programar, reprogramar o cancelar una cita:

• Llame al 1-800-772-1213 (TTY 1-800-325-0778) de 7 a.m. a 7 p.m., de lunes a viernes; o

• Contacte a su oficina local del Seguro Social.

¿Cómo puedo protegerme contra el robo de identidad?

D. Johnson, Fort Lauderdale

Primero, no lleve su tarjeta de Seguro Social con usted. Manténgala segura en casa con sus otros documentos importantes. En segundo lugar, no facilite su número de Seguro Social. Si bien muchos bancos, escuelas, médicos, propietarios y otros solicitarán su número, es su decisión si lo proporciona. Pregunte si hay alguna otra forma de identificarlo en sus registros.

Si es víctima de robo de identidad, debe denunciarlo de inmediato. Para denunciar el robo de identidad, el fraude o el uso indebido de su número de Seguro Social, la Comisión Federal de Comercio (FTC) (la agencia de protección del consumidor de la nación) le recomienda:

• Coloque una alerta de fraude en su archivo de crédito contactando a una de las siguientes compañías (la compañía con la que se contacta debe comunicarse con las otras dos, que luego colocará alertas en sus informes): Equifax, 1-800-525-6285; o Trans Union, 1-800-680-7289; o Experian, 1-888-397-3742.

• Revise su informe de crédito para consultas de compañías con las que no se ha contactado, cuentas que no abrió y deudas que no puede explicar;

• Cierre todas las cuentas que conozca o crea que hayan sido manipuladas o abiertas de manera fraudulenta;

• Presente un informe a la policía local o la policía de la comunidad donde tuvo lugar el robo de identidad; y

• Presente una queja ante la FTC al 1-877-438-4338 (TTY 1-866-653-4261).