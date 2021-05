Los cinco mejores eventos del fin de semana de Memorial Day/Día de los Caídos 

Se espera que miles de personas pasen el fin de semana de Memorial Day en el sur de Florida, especialmente en Miami Beach, donde todos los años se presenta uno de los espectáculos militares aéreos y marítimos más grande de Estados Unidos para honrar a todos los que han sacrificado su vida por esta nación.

Para garantizar la seguridad y la diversión a residentes y visitantes, se ha implementado un plan integral con medidas de alto impacto que entran en vigor a partir de las 7 p.m. del viernes 28 de mayo hasta las 7 p.m. del lunes 31 de mayo a lo largo de la playa pública. Las autoridades informan que queda prohibido el consumo directo o indirecto de alcohol en la propiedad de la playa a menos que esté específicamente autorizado por un permiso de evento especial o un contrato de concesión. Las rutas de tráfico estarán limitadas: No se permite el acceso de vehículos a los no residentes, solo para los residentes y aquellos clientes y empleados de negocios. Los límites de capacidad estarán vigentes en varios segmentos de la playa. Es posible que no se permitan refrigeradores, dispositivos inflables, carpas, mesas y estructuras similares en la playa. Y se implementa un destacamento de policía en MacArthur y Julia Tuttle y circuito de tráfico vespertino los viernes, sábados y domingos por la noche durante el fin de semana festivo a partir de las 7 p.m. y volverá al flujo de tráfico normal a a las 5 a.m. todos los días.

El más que esperado espectáculo aéreo y marítimo de Hyundai se lleva a cabo el sábado y domingo, 29 y 30 de mayo, en La Playa. Cortesía/City of Miami Beach

Espectáculo aéreo y marítimo y Conmemoración del Día de los Caídos

El más que esperado espectáculo aéreo y marítimo de Hyundai se lleva a cabo el sábado y domingo, 29 y 30 de mayo, en La Playa. El acceso al club, con entrada, está al este de Parque Lummus entre las calles 10 y 14, de 11 a.m. a 4.30 p.m., y el acceso al Public Display Village, abierto y gratuito al público, es por Ocean Drive entre las Calles 10 y 15, de 10 a.m. a 6 p.m. El espectáculo es visible desde la playa, de la Calle 1 a la 21, de 12 a 4.30 p.m. Más: www.usasalute.com

Se espera que miles de personas pasen el fin de semana de Memorial Day en el sur de Florida, especialmente en Miami Beach. Cortesía/City of Miami Beach

La conmemoración del Día de los Caídos es el lunes 31 de mayo a las 3 p.m. en la Comisaría de Policía de Miami Beach, ubicada en 1100 Washington Ave. Se trata de una ceremonia floral en la que la Ciudad de Miami Beach, en asociación con la Legión Estadounidense y los Veteranos de Guerras Extranjeras (VFW) rinden un sentido homenaje a la memoria de los hombres y mujeres que lucharon y murieron por la libertad. También, se dan los 21 saludos de armas de Memorial Day. La ceremonia tiene lugar en el War Memorial Cenotaph frente a la sede de MBPD. Toda la información actualizada sobre el fin de semana del Día de los Caídos y otros eventos, en la Playa: www.memorialdaymb.com

Exposiciones en La Playa

Exposición de becarios FIU MFA Berkowitz, del 27 de mayo al 2 de julio de 2021, de 10 a.m. a 5 p.m., en FIU Miami Beach Urban Studios, localizados en 1618 Washington Avenue, con la participación de los estudiantes de FIU CARTA MFA, John Colon, Brandi Long, Claudia Newman, Emma Ortiz, Elizabeth Pino y Diego Waisman. Y el viernes 28 de mayo se presenta Turkuaz en North Beach Bandshell. Las puertas se abren a las 7.30 p.m., el espectáculo comienza a las 9 p.m. en FIU-Miami Beach Urban Studios. Más: www.carta.fiu.edu/mbus

Exhibición “Translation of Mystic Symbols in an Age of New Subjectivity” de Charo Oquet, del 27 de mayo al 31 de mayo, de 10 a.m. a 5 p.m., en North Beach Bandshell, localizado en el 7275 Collins Avenue. Más: www.northbeachbandshell.com

Los límites de capacidad estarán vigentes en varios segmentos de la playa. Cortesía/City of Miami Beach

En Lincoln Road y Española Way

En las calles más famosas de Miami Beach ya está todo preparado para Memorial Day. El sábado 29 de mayo hay un entrenamiento gratuito “Beat the Gym”, de 9 a.m. a 12 a.m., en el tercer piso de 1111 Lincoln Road. Y en el mismo lugar, el domingo 30 de mayo, hay yoga gratis con “Warrior Flow Yoga”, de 9.30 a.m. a 2 p.m. Registrarse en: www.beatthegym.com/schedule/ y www.eventbrite.com/ . El domingo es el Mercado de Agricultores en Lincoln Road, de 9 a.m. a 5 p.m., entre Washington Avenue y Meridian Avenue. Todos los eventos en: www.lincolnrd.com/events-onlincoln/

Y en Española Way, el viernes 28 de mayo, de 6 a 8 p.m., hay espectáculos en toda la calle con la banda oficial United States Army Band y bebidas y bocaditos de cortesía para todos los miembros militares y veteranos acreditados a cargo de Cigar Bar, Hostería Romana, Havanba 1957, oh! México, Mercato Della Pescheria y Boteco Copacabana y otros restaurantes participantes. La admisión a la calle Española Way es gratis.

La ciudad de Miami Beach cuenta con una zona especial para los niños ubicada en Ocean Drive y Lummus Park, entre las calles 12 y 13, de 9 a.m. a 4 p.m. Cortesía/City of Miami Beach

La zona de diversión para niños

La ciudad de Miami Beach cuenta con una zona especial para los niños ubicada en Ocean Drive y Lummus Park, entre las calles 12 y 13, de 9 a.m. a 4 p.m. Hay diferentes actividades para todas las edades, incluidos los padres: artes y manualidades temáticas, fitness, carreras de relevos, pintura facial y la oportunidad de escribir cartas a los miembros del servicio. También, Kid ID Station, de 9 a.m. a 4 p.m., en Lummus Park en las calles 5, 8, 10 y 13, donde el personal de la policía de Miami Beach organiza un programa de identificación de pulseras para niños y adultos con necesidades especiales. Este programa gratuito, que tiene como objetivo brindar a los padres, tutores y cuidadores una mayor tranquilidad, proporciona a niños y adultos con necesidades especiales una pulsera de identificación gratuita con su nombre, nombre del tutor e información de contacto. El programa KIDS está abierto tanto a visitantes como a residentes.

El músico e historiador Matthew Sabatella presenta una velada muy atractiva em el Parque Castellow Hammoch. Cortesía/Parques de Miami Dade

Música al atardecer: Sunset Folk Night

Un poco más tranquilo y muy especial es el Parque Castellow Hammoch que celebra Memorial Day con una noche de música folclórica el sábado 29 de mayo. El músico e historiador Matthew Sabatella presenta una velada muy atractiva. Acompañado de voz, guitarra, banjo y una gran cantidad de canciones populares tradicionales e imágenes históricas, Sabatella cuenta la historia de cómo los estadounidenses avanzaron hacia el oeste a lo largo del siglo XIX. Este evento para todas las edades se lleva a cabo en Castellow Hammoch Park Shelter, de 6.30 a 9.30 p.m., en 22301 SW 162nd Ave. Miami. Más: (305) 242 7688

Toda la información sobre el tráfico: www.miamibeachfl.gov/wp-content/uploads/2021/04/MDW-Traffic-Loop-2021.pdf, www.miamibeachfl.gov/city-hall/transportation/tracking-trolley-live/

Twitter: @IsabelOlmos