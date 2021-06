Un Presidente con ratones y un Winn-Dixie entre las tiendas que no pasaron las inspecciones

Las tiendas de tres de las cadenas de supermercados más destacadas de Miami-Dade y Broward no pasaron la inspección estatal, según se desprende del retorno tras la pandemia de Gross Grocers (Tiendas repugnantes).

Esa no es la consistencia que uno espera de cadenas con el personal y el margen de ganancias para ser mejor.

Ahora las reglas: A diferencia de las inspecciones de restaurantes del Florida Department of Business and Professional Regulation, no aprobar no significa que una tienda sea cerrada hasta que apruebe. Pero algunas partes de la tienda pueden ser puestas bajo una orden de Suspensión de Uso hasta que el problema se resuelva adecuadamente. Obviamente, si un local recibe suficientes órdenes de Suspensión de Uso, es posible que no tenga suficientes partes que pueda utilizar para que la apertura valga la pena.

Lo que sigue proviene de la inspección que el Florida Department of Agriculture hace en supermercados en Miami-Dade y Broward. Si quieres que un lugar sea inspeccionado o quieres reportar un problema, no nos envíes un correo electrónico. Visita el sitio web del Department of Agriculture y presenta una queja.

Nosotros no decidimos quién es inspeccionado o qué tan estrictamente es inspeccionado. Informamos sin pasión ni prejuicios, pero con humor sobre el BOGO.

Mango’s Supermarket, 5588 W. Oakland Park Blvd., Lauderhill: En el departamento de carnes, el inspector James Zheng vio “carne de cerdo congelada cortada con una sierra de banda tras entrar en contacto con múltiples insectos voladores negros”.

La carne de cerdo congelada se tiró, pero cuando se lavó la sierra de banda, el inspector Zheng observó que “se lavó con agua caliente y no se desinfectó antes de utilizarse para atender a un cliente”.

También vio “numerosos insectos negros y voladores” en el departamento de carnes, la zona de venta al público y la trastienda.

Hablando de la trastienda, la máquina de hielo tenía “un crecimiento marrón parecido al moho en la superficie junto al conducto de hielo”.

De vuelta al departamento de carnes, el ablandador de la mesa de preparación tenía “residuos de comida viejos y amarillos”. Se utilizó por última vez el martes. La inspección fue el viernes.

El responsable no pudo demostrar de dónde había sacado la tienda el crocante de cacahuete que estaba a la venta en la caja registradora. Se tiró, al igual que la leche que estaba a baja temperatura.

Presidente Supermarket, 18350 NW Seventh Ave., Miami Gardens: En la zona de la trastienda, el inspector Simeón Carrero vio “excrementos viejos y secos de ratones”.

Encontró “acumulación de tierra” en las puertas y paredes de todas las zonas de la tienda, así como en la gran picadora del departamento de carnes.

En la zona de productos, vio “naranjas y limones estropeados mezclados con productos sanos”.

En el departamento de mariscos y deli, “no había lavado de manos en el fregadero”.

Los botes de frijoles en la cámara frigorífica no estaban lo suficientemente fríos y los huevos en la unidad caliente no estaban lo suficientemente calientes. Frijoles y huevos, a la basura.

Price Choice Food Supermarket, 109 N. State Rd. 7, Lauderhill: El inspector Zheng dijo que la máquina de hielo del departamento de carnes tenía “un crecimiento marrón parecido al moho cerca del conducto del hielo”.

La gerencia no pudo decirle a Zheng cuándo se abrieron las pechugas de pollo o el jamón de la nevera de exhibición. Así que los tiraron. También se tiraron tartas de queso, flanes, verduras mixtas y bocadillos de frutas mixtas envasados en la tienda sin el etiquetado adecuado.

Las tartas heladas en la cafetería con claras de huevo cocidas en el glaseado, la leche entera, la leche reducida en grasa, la leche de almendras, la leche con chocolate, la nata espesa y la mitad y mitad de la nevera abierta fueron desechadas por no estar refrigeradas de forma segura.

De la mesa de vapor, se tiraron hot dogs, fritos, jamón serrano, puré de plátanos, plátanos hervidos y yuca hervida.

Winn-Dixie, 8710 SW 72nd St., Kendall: Hubo todo tipo de problemas con el refrigerador industrial, comenzando con la forma en que estaba tan fresco como tu padre de 53 años de edad con tres tragos antes del fin de semana.

Con una temperatura ambiente de 45 grados y la necesidad de enfriar las cosas a 41 o menos, eso creó algunos problemas. Todos los alimentos que dependían de la temperatura fueron retirados de la nevera hasta que pudiera ser reparada.

También en el refrigerador había una gran picadora de carne. La temperatura no era un problema. La limpieza sí lo era porque se había utilizado por última vez el día anterior y “se encontró con restos de carne vieja en la cuchilla de la picadora y en el interior de la cámara”.

Toda esta comida fue desechada por no estar refrigerada de forma segura: En el deli, paquetes de macarrones y queso procesados comercialmente en el deli; sandía cortada, melón cortado, trozos de melón mezclados en la sección de productos; y tarta de queso en el refrigerador de la panadería.