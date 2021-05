Conflicto palestino-israelí pone a prueba la relación entre miamenses negros y judíos

Hamás, que disparó cohetes desde Gaza en diciembre durante un simulacro militar, ha lanzado ya más de 2,000 cohetes contra Israel, dirigidos a civiles. Getty Images

El viaje de Phillip Agnew a Palestina en 2015 cambió para siempre su visión del conflicto en Medio Oriente.

Allí, el destacado activista de la justicia social con sede en Miami vio lo que describe como un “racismo frío y calculador y limpieza étnica” por parte del gobierno israelí: puestos de control que dividían las mezquitas; mercados con redes sobre la cabeza para proteger a los palestinos de que les arrojaran heces u orina; una madre que perdió a su hijo no nacido cuando la policía israelí gaseó su casa después de que ella se negara a salir.

“No vi un conflicto; vi una fuerza militar total con el respaldo de Europa y Estados Unidos ejercida sobre personas que, a lo mucho, cuando yo estaba allí, tiraban piedras”, dijo Agnew, de 35 años, quien comparó la experiencia palestina con la de ser afroamericano en Estados Unidos. “Para mí, no hay un bando: está el bien y el mal, está el imperio y los oprimidos”.

La perspectiva de Agnew representa un punto de vista en la creciente división entre las comunidades afroamericana y judía del sur de la Florida, históricamente alineadas, una grieta que los líderes locales están luchando por evitar que se convierta en un abismo.

Muchos activistas afroamericanos –especialmente los más jóvenes– ven la reciente oleada de violencia entre Israel y Gaza como producto de una ocupación ilegal en la que se producen diariamente violaciones de los derechos humanos. Muchos de los que son judíos se alinean más estrechamente con Israel, un viejo aliado de Estados Unidos que, según ellos, tiene derecho a defenderse de los cohetes lanzados por los terroristas de Hamás.

En Miami, donde la alianza entre la diversa coalición de grupos raciales y religiosos de la ciudad ha dado sus frutos desde la época de los Derechos Civiles, ya hay señales de que el frente unificado ha empezado a deteriorarse. Las conversaciones en las redes sociales se han vuelto más polarizadas, las alianzas políticas se están fracturando y la policía local informa de alarmantes enfrentamientos entre partidarios de Palestina y personas de fe y linaje judíos.

Los estadistas de mayor edad y los líderes religiosos esperan que la comunicación pueda ayudar. Pero algunos afirman que el mero hecho de hablar del conflicto se ha vuelto difícil.

“Es una conversación tan dura y cargada que la gente es reacia a hablar al respecto”, señaló Matt Anderson, director ejecutivo de la Miami Conference of Christians and Jews, la cual tiene una larga historia de iniciativas de diversidad, inclusión y justicia social en Miami.

De Medio Oriente a Miami

Las tensiones que se vienen gestando desde hace décadas en Jerusalén alcanzaron nuevos niveles a principios de mayo, cuando Israel y los militantes de Hamás intercambiaron misiles. Recientemente, se anunció un alto el fuego para poner fin a este sangriento lapso de 11 días. La violencia provocó la muerte de al menos 230 personas en Gaza, entre ellas 65 niños, y de 12 personas en Israel, según las noticias.

El conflicto repercutió en todo el mundo. En Miami y Fort Lauderdale, los apasionados de ambos lados del asunto –los que apoyan las acciones de Israel y los que las condenan– han salido a la calle y a las redes sociales.

La Greater Miami Jewish Federation, que se asoció con grupos como la NAACP y la Coalition of South Florida Muslim Organizations, declaró que esta vez, el conflicto en la región –y la reacción local– se siente diferente. Josh Sayles, director de Jewish Community Relations and Government Affairs de la Federación, dijo que el grupo no ha visto el apoyo de todos sus socios que tenía en el pasado.

“Realmente nos duele y es un tema que nos asusta”, dijo, hablando de aquellos que no se levantan contra el antisemitismo y las campañas en redes sociales que describen el conflicto desde un punto de vista. “De lo que se acusa al pueblo judío de defender no se ajusta a los hechos. La narrativa se está distorsionando de maneras desagradables y horribles”.

El rabino Eliot Pearlson, del Templo Menorah en Miami Beach, atribuyó la tensión al extremismo en ambos lados del conflicto, señalando que incluso encontrar miembros de diferentes grupos para participar en los paneles juntos es cada vez “más difícil”. Agregó que si va a haber paz tanto en las comunidades estadounidenses como en Medio Oriente, tiene que ser lograda por los individuos, no por las entidades gubernamentales.

“Rara vez, históricamente, los gobiernos o los políticos han conseguido realmente la paz”, señaló.

Anas Amireh, presidente de la sección del sur de la Florida de Al-Awda, también conocida como la Palestine Right to Return Coalition, comentó que todo el mundo intenta convivir pacíficamente. “Pero cuando [el conflicto] estalla, las emociones se disparan. No podemos, en esta época, tener a todo un pueblo bajo ocupación y fingir que no pasa nada”.

Pearlson, el rabino del Templo Menorah, señaló el reciente aumento de los incidentes antisemitas que, según la ADL de la Florida, ha mostrado un incremento del 40 por ciento en 2020 con respecto al año anterior. Hace poco, Bal Harbour, en Miami-Dade, fue noticia cuando una familia judía que estaba de visita desde Nueva Jersey fue blanco de un grupo de hombres que, según dijeron, lanzaron insultos y basura por la ventanilla de su camioneta mientras decían apoyar a Palestina.

La familia Orgen, de izquierda a derecha, Jamie, Karen y Eric, dijeron que fueron amenazados en Bal Harbour por personas que decían ser pro-palestinas. Family photo

Gabriel Groisman, alcalde de la localidad, ha apoyado abiertamente a Israel y cree firmemente que el conflicto en Medio Oriente tiene su origen en el antisemitismo, no en la territorio o el gobierno. Groisman, que es judío y se autodenomina sionista, afirma que, aun cuando haya esfuerzos para unir a la gente, teorizar que podría haber un final del conflicto ahora mismo es “utópico y poco realista”.

“Los que quieren que uno deje de existir ... no vas a ser pacíficos con ellos”, dijo. “La razón por la que los judíos no encajan en ninguna categoría de raza o nacionalidad es porque nos han expulsado de cualquier lugar en el que hayamos vivido”.

Frente a una valla publicitaria digital que mostraba las banderas estadounidense e israelí, Groisman subió al escenario en un mitin “Defend Israel” el pasado fin de semana en Hallandale Beach.

“Israel es el símbolo de que el pueblo judío nunca más será víctima del odio, del antisemitismo, del Holocausto”, dijo en el micrófono. “Eso es lo que significan para nosotros los soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel”.

Una brecha generacional

Pero los críticos, muchos de los cuales suelen ser de la edad de Agnew o más jóvenes, ven el simbolismo de Israel de forma diferente. A sus ojos, el Israel de hoy tiene más poder que nunca –gracias en parte a los $3,800 millones anuales en suministros militares y de defensa que le otorga Estados Unidos– y lo ejerce con impunidad. Es una de las razones por las que The Roots Collective, una organización de base con sede en Liberty City dedicada a la construcción de la sostenibilidad económica en las comunidades afroamericanas y morenas, se apresuró a crear camisetas de “Free Palestine”.

“¡Solidaridad!”, escribió Isaiah Thomas, uno de los cofundadores de The Roots Collective, a través de un mensaje de texto cuando se le preguntó qué había motivado las camisetas. “Entendemos lo que se siente al ser desplazado de un lugar que sientes que es tuyo y al ser vigilado agresivamente como si estuvieras haciendo algo malo. Esas son las realidades en todo el Estados Unidos afroamericano y en Palestina”.

La sección del sur de la Florida de Jewish Voice for Peace, una organización liberal antisionista, también ha recibido llamadas de jóvenes en busca de puntos de vista diferentes a los que les enseñaron cuando crecían como judíos en Estados Unidos, dijo una miembro, Donna Nevel, a The Miami Herald.

Ella cree que los sentimientos en torno al antisemitismo son a veces engañosos, y que los judíos como ella pueden criticar al gobierno y seguir siendo lo que ella llama “una judía ética”.

“Creo que cualquier persona con conciencia, cualquier judío que estudie lo que significa ser un judío ético, no puede sentarse tranquilamente mientras Israel se ha vuelto violento”, comentó. “No se puede seguir saliendo con la propaganda que señala que Israel es víctima, cuando Israel es el agresor”.

Antes del último estallido de violencia entre Israel y Hamás, el conflicto se había convertido en un tema cada vez más importante en la política nacional, a medida que los activistas progresistas asumían la causa de los palestinos como una cuestión de derechos humanos. En el Partido Demócrata, en el que los votantes afroamericanos y judíos son grupos clave y los jóvenes progresistas han impulsado campañas de base, las opiniones dispares sobre Israel y Palestina se han enconado justo debajo de la superficie durante años.

H.T. Smith, un veterano abogado afroamericano de derechos civiles de Miami, comentó que le preocupa que mientras los afroamericanos y los judíos de su generación siguen teniendo fuertes lazos desde hace décadas en las trincheras en cuestiones de derechos civiles, las generaciones más jóvenes carecen de una causa común.

“Puedo entender que los jóvenes afroamericanos vean la situación de Palestina como algo similar a la experiencia que han tenido los afroamericanos en Estados Unidos”, señaló Smith, “pero deberían saber que los judíos no son nuestro enemigo”.

Abogado H.T. Smith. Carl Juste cjuste@miamiherald.com

Stephen Hunter Johnson, presidente del Miami-Dade Black Affairs Advisory Board, dijo que la gente se ha vuelto más sensible a las dificultades de los oprimidos en todo el mundo, pero rechazó firmemente equiparar la lucha de la comunidad afroamericana por la libertad con la de los palestinos.

“Creo que la mayor diferencia es esta: en toda nuestra marcha por la libertad –y aún no hemos llegado a ella, pero seguimos marchando– nuestras manos han estado en nuestro costado”, dijo, contrastando las protestas en su mayoría pacíficas con el uso de cohetes por parte de Hamás.

Hunter Johnson, partidario de una solución de dos Estados, no está de acuerdo con que organizaciones como Black Lives Matter se apresuren a apoyar a Palestina. Hacerlo, advirtió, pone a la comunidad afroamericana en riesgo de perder un importante aliado en la comunidad judía estadounidense, advirtiendo que algunas críticas pueden ser consideradas antisemitas.

“La idea [de una revolución] es quitarse los grilletes de los pies y marchar”, dijo Hunter Johnson. “Todavía tenemos grilletes en los pies. ¿Cómo diablos nos vemos tratando de quitarle los grilletes a otros?”

Plantea esa pregunta a Agnew y su respuesta se basa en una ideología de Black Panther que considera que la lucha por la liberación es internacional y no se limita a las fronteras estadounidenses.

El entonces director ejecutivo de Dream Defenders, Phillip Agnew, y los miembros de Dream Defenders, Shamile Louis, al centro, y Arely Lozano-Baugh, colocan notas escritas por miembros de la comunidad de Miami Gardens en un cartel el 21 de febrero de 2015. NICK SWYTER MIAMI HERALD FILE

“Para nosotros, se trata de crear y alimentar las relaciones y alianzas internacionales porque, francamente, vamos a necesitar que la gente de otros países se ponga realmente al lado de los afroamericanos, los pobres, los latinos y los indígenas de Estados Unidos”, señaló Agnew, que el año pasado fue asesor principal de la campaña presidencial del senador estadounidense Bernie Sanders.

Eso no quiere decir que los judíos estadounidenses no sean bienvenidos. Todo lo contrario, dice Agnew, que ve el conflicto actual como la misma situación que puede producir un vínculo más fuerte entre las generaciones más jóvenes de afroamericanos y judíos.

“Hemos entrado en un nuevo y emocionante capítulo sobre lo que ocurre cuando los afroamericanos y los judíos de Estados Unidos no solo trabajan para mejorar la vida de los afroamericanos y los judíos en Miami o en el sur de la Florida o en Estados Unidos, sino en todo el mundo”, dijo. “Si esa historia es tan justa y atesorada, entonces solo crecerá y se expandirá. Difundamos las buenas noticias sobre lo que los afroamericanos y los judíos pueden hacer por los palestinos, por los judíos de todo el mundo y por otras personas que no se parecen a nosotros”.