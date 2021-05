Mujer detenida por presuntamente dispararle a otra mujer durante discusión en Miami Beach

Los líderes de la ciudad y la policía están tratando de evitar multitudes ruidosas y escenas perturbadoras como las que se vieron durante las vacaciones de primavera. pportal@miamiherald.com

El Departamento de policía de Miami Beach detuvo a una mujer embarazada después que, según una fuente, supuestamente le disparó a otra mujer durante una discusión en Miami Beach, informó la cadena WSVN, canal 7.

Según la policía de Miami Beach, un oficial escuchó un disparo en el área de la 18 Street y Meridian Avenue, justo antes de las 9:15 p.m. del miércoles.

Una fuente cercana a la investigación dijo que las dos mujeres, una de las cuales está embarazada, estaban en un automóvil discutiendo. Momentos después, la embarazada disparó contra la mujer que se involucró en la discusión con ella, confirmó una fuente.

Poco después de escuchar el disparo, la policía dijo que el oficial encontró a una mujer con una herida de bala en la pierna. Luego el oficial confrontó a la otra mujer que estaba en la escena y la detuvo, dijo la policía.

Los paramédicos del Cuerpo de Bomberos de Miami Beach transportaron a la víctima al Jackson Memorial Hospital con lesiones que no se consideraban potencialmente mortales. Las cámaras capturaron al personal de rescate de bomberos sacándola de la ambulancia en el hospital.

Los detectives dijeron que su investigación preliminar reveló que la víctima y la presunta tiradora se conocen, pero aún no se sabe qué causó el altercado.

Este último tiroteo se produce mientras Miami Beach se prepara para un ajetreado fin de semana de Memorial Day. Los líderes de la ciudad y la policía están tratando de evitar multitudes ruidosas y escenas perturbadoras como las que se vieron durante las vacaciones de primavera.

“Este fin de semana probablemente será un desafío”, dijo el alcalde de Miami Beach, Dan Gelber. “Tenemos que suponer que vendrán aún más personas este fin de semana del Memorial Day, especialmente por la noche y, lamentablemente, demasiadas vendrán para actuar. Para prepararnos, tendremos un enorme contingente de policías en toda la ciudad, incluidos cientos de otros departamentos.

”También se aplicarán patrones de tráfico especiales y áreas exclusivas para residentes en la playa. El programa piloto que prohíbe la venta de alcohol de 2 a.m. a 5 a.m. también permanecerá en vigor. También se espera que el Air and Sea Show atraiga a una gran multitud al área.