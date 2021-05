Pronto se podrán utilizar las luces intermitentes mientras se conduce bajo la lluvia

Coches se amontonan durante un atasco en dirección norte en la Interstate 95 en Miami, Florida, el viernes 7 de febrero de 2020. mocner@miamiherald.com

Durante años, la Florida ha recordado a los automovilistas que no deben utilizar las luces de advertencia mientras conducen.

Pues bien, a partir de ahora, no dudes en encender las intermitentes, pero solo en la autopista.

Y solo en caso de lluvia intensa o niebla.

Apenas detectables en un proyecto de ley de transporte de 38 páginas aprobado por los legisladores del estado el mes pasado había dos líneas que cambian una ley de conducción a menudo discutida, y rara vez seguida.

A partir del 1º de julio, a menos que el gobernador Ron DeSantis vete la medida, los conductores de la Florida podrán utilizar las luces de advertencia en las autopistas con límites de velocidad iguales o superiores a 55 mph cuando las condiciones creen una “visibilidad extremadamente baja”.

La ley rebate años de mensajes de los funcionarios de tránsito del estado, que han indicado a los conductores en redes sociales, en letreros en las autopistas y en las noticias que no usen esas luces en la lluvia.

“Si conducir con lluvia es demasiado peligroso, salte de la carretera”, advirtió el Florida Department of Highway Safety and Motor Vehicles en un tuit de 2015. “NO actives las luces de advertencia mientras sigues manejando”.

Durante años, la Florida Highway Patrol ha advertido a los automovilistas que el uso de las luces de advertencia mientras se conduce es confuso, que los policías estatales buscan las luces intermitentes para ver si un conductor necesita ayuda, y que las luces de advertencia pueden anular los avisos de giro de un coche, por lo que es peligroso cambiar de carril. Se supone que las luces solo deben utilizarse cuando el vehículo se detiene a un lado de la carretera o durante un cortejo fúnebre.

(Para los conductores que tienen problemas para encontrar los dispositivos de señalización de su coche, las luces de advertencia se activan con el botón con el triángulo rojo, que suele encontrarse en la consola central.)

Pero la ley de la Florida era una excepción. Solo 10 estados prohíben el uso de las luces de advertencia mientras se conduce, según la AAA.

Y muchos conductores desobedecen la ley durante las tormentas extremas del estado, que pueden surgir de la nada y reducir la visibilidad a unos pocos metros.

Entre esos conductores se encuentra el senador Ed Hooper, republicano de Palm Harbor, el legislador responsable de cambiar la ley en esta sesión.

“Admitiré que lo he hecho más de una vez”, dijo Hooper, un bombero retirado. “Enciendo esas luces solo para que no me choquen por detrás”.

Comentó que las fuertes tormentas en la autopista pueden ser tan angustiosas que detenerse se siente peligroso.

“Hay muchas ocasiones que estás conduciendo, y tienes el agarre de la muerte en el volante, vas a 30 mph en la carretera, y no puedes ver nada delante o detrás de ti, y no estás realmente seguro de dónde puedes parar”, comentó Hooper.

Pese a representar un cambio en la política de seguridad pública que afecta a todos los automovilistas de la Florida, el cambio apenas suscitó debate por parte de otros legisladores y ninguna objeción por parte de los funcionarios de transporte del estado.

“No han intervenido en absoluto, lo que fue una sorpresa”, señaló Hooper.

Uno de los únicos legisladores que planteó su preocupación fue el representante Matt Willhite, demócrata por Wellington.

“Parece una tontería que estemos legitimando o legalizando lo que actualmente es contrario a la ley solo porque la gente se pone nerviosa al conducir”, comentó el martes.

En lugar de cambiar la ley, agregó, el estado debería hacerla cumplir. Desde el 1º de julio de 2018, la policía de la Florida ha emitido alrededor de 460 multas por encender indebidamente las luces de un vehículo, según el Department of Highway Safety and Motor Vehicles. (Un portavoz del departamento, que incluye a la Highway Patrol, no opinó cuando se le preguntó sobre el cambio de la ley.)

Willhite, quien también es bombero, añadió que los trabajadores de emergencia saben que las luces de advertencia apuntan una situación de peligro o un vehículo dañado al lado de la carretera.

“Quizá no deberíamos llamarlas ‘luces de advertencia’”, dijo Willhite. “Podemos rebautizarlas como ‘soy un conductor asustado, no quiero cumplir la ley’”.