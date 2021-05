Video filtrado muestra a agentes golpeando a un preso esposado en la Florida

Vestido con un par de calzoncillos y con un peso de 150 libras, Michel Hernández se enfrenta a un equipo de cinco oficiales de prisiones de la Florida vestidos con equipo táctico completo que abren la puerta de la furgoneta de traslados del Florida Department of Corrections.

Son las 7:40 p.m. del pasado 25 de octubre, y Hernández acaba de llegar procedente de una prisión situada a casi tres horas de distancia en el condado de Miami-Dade, donde supuestamente había agredido a un grupo de oficiales. Ahora, con notables magulladuras en la cara, Hernández es sacado bruscamente de la furgoneta por hombres con cascos.

Para cuando termine su traslado a la Charlotte Correctional Institution 10 minutos más tarde, Hernández estará sangrando por heridas recientes en la cabeza, apenas capaz de ponerse de pie o de caminar. El preso se había topado con lo que los oficiales llaman “el comité de bienvenida”. Lo golpearon repetidamente, lo azotaron contra el pavimento y lo arrinconaron en una esquina de la celda, dejando una mancha de sangre en la pared, todo ello mientras estaba indefenso, sujeto con grilletes en las piernas y esposas, incluido un dispositivo de “caja negra” que le sujetaba las muñecas al abdomen.

Una falange de oficiales en Charlotte Correctional Institution espera la llegada de Michel Hernández.

El encuentro está captado en una grabación de video oficial de la prisión, el fue proporcionada por fuentes a The Miami Herald.

La filtración del video de Hernández es extremadamente rara. El Florida Department of Corrections ha combatido con éxito las demandas de las organizaciones de noticias, incluido el Herald, que buscaban obtener videos del interior de las prisiones. La divulgación de videos internos, según la agencia, pone en peligro la seguridad. En el caso de Hernández, la agencia también dijo que “contiene información médica”.

Pero el video también ofrece apoyo a lo que los presos, sus seres queridos e innumerables abogados que litigan contra el departamento han denunciado durante mucho tiempo: que la violencia contra los reclusos en el sistema penitenciario de la Florida está arraigada y a menudo se encubre en lugar de abordarse.

“No entiendo por qué un hombre claramente encadenado es un riesgo tan grande como para tener que enfrentarse a una fuerza física severa, incluidos los puñetazos de las fuerzas del orden entrenadas”, dijo la representante de la Cámara de Representantes de la Florida Anna Eskamani, demócrata de Orlando y una de las pocas legisladoras que se ha interesado por las condiciones que soportan los presos del estado. “La gente trata a los animales mejor que esto”.

El Department of Corrections no encontró en el video ninguna violación de las políticas ni ningún acto criminal. Pero dos ex inspectores que fueron entrenados para revisar los videos de uso de la fuerza en las prisiones de la Florida dijeron que los oficiales parecieron usar fuerza excesiva y que sus reportes no coincidían con lo que se veía en el video. Varios oficiales de correccionales antiguos y actuales llegaron a la misma conclusión.

Hernández recibió la primera paliza mientras era escoltado a través del patio de la prisión. En el video se le ve caer repentinamente hacia delante, y los oficiales parecen empujarle hacia el suelo antes de echarse encima de él y darle un puñetazo.

El sargento Dane Edwards, que agarra el brazo izquierdo de Hernández cuando el preso cae, escribió en un reporte de uso de la fuerza obtenido por el Herald que el preso “se alborotó dejando caer el peso de su cuerpo al suelo e intentando alejarse” de los oficiales.

Pero los oficiales de correccionales y los expertos en uso de la fuerza que revisaron las imágenes para el Herald dijeron que el video parecía contar una historia diferente. Aubrey Land, un ex inspector de prisiones de la Florida convertido en denunciante, dijo que “si se observa la forma en que [Hernández] está caminando parece que sus pies se detienen y va hacia adelante”.

“Esto sugiere firmemente que alguien pisó sus grilletes y le hizo caer hacia adelante”, dijo Land.

Michel Hernández Florida Department of Corrections

Ya sea que Hernández se haya tropezado o se haya caído por su cuenta, sería difícil justificar por qué los oficiales tendrían entonces que amontonarse sobre él, dijo Gary York, un ex inspector que revisó los incidentes de uso de la fuerza en las prisiones de la Florida durante 12 años.

“No es una amenaza inmediata con la caja negra y los grilletes puestos”, dijo York. “Todo lo que hay que hacer es sujetarlo por los brazos”.

El video no coincidía con la descripción de Edwards de que él le daba órdenes a Hernández mientras el preso se tiraba al suelo y se acurrucaba en posición fetal, concluyó York. Dijo que el uso de la fuerza no debería haber sido autorizado sin una mayor investigación.

“Hay demasiadas preguntas sin respuesta”, dijo York.

Después de que el Herald señalara varias incoherencias entre los reportes y el video, el departamento respondió que su Office of Inspector General había “revisado el incidente, incluida la documentación, y se aprobó debido a las acciones del recluso”.

“El trabajo del Florida Department of Corrections es difícil, y nuestro personal se enfrenta a diario a situaciones adversas y peligrosas, en las que debe tomar decisiones en fracciones de segundo para protegerse a sí mismo y proteger a los reclusos”, señaló el departamento en un comunicado. “En ocasiones es necesario el uso de la fuerza física”.

El organismo no quiso especificar a qué “acciones” se refería ni qué evidencia poseía.

La cinta de Hernández ofrece una prueba concreta del tipo de violencia física que se considera permisible en las prisiones de Florida, donde los procedimientos planificados, como las extracciones de celdas y las aplicaciones de productos químicos, coloquialmente llamados “gaseados”, se recogen en video pero nunca son vistos por el público. Los videos se envían a la oficina central del departamento para su revisión y aprobación.

“No creo que una organización deba vigilarse a sí misma”, afirmó David Rembert, ex oficial de correccionales de Texas convertido en profesor de justicia penal en la Prairie View A&M University. “Si eres un IG [inspector general], recibes un cheque de pago del departamento”.

Las prisiones de Texas tienen un sistema similar al de la Florida, donde la Office of Inspector General investiga los usos de la fuerza registrados.

Charlotte es un complejo penitenciario al norte de Fort Myers con una larga reputación de trato abusivo a los reclusos. Eso incluye la presunta violación de un recluso el mes pasado, en la que la víctima dijo que el personal se burló del ataque después de que lo denunció, según un reporte oficial. El presunto agresor fue acusado recientemente.

El ingreso de Hernández fue supervisado por el capitán Moses Frost.

Frost ascendió rápidamente en Charlotte, llegando como sargento y ascendiendo a capitán en lo que sus colegas describen como una vía rápida. Él y el alcaide de Charlotte, Derek Snider, trabajaron juntos en Martin Correctional Institution antes de que ambos se trasladaran a Charlotte.

Oficiales aparecen golpeando a Michel Hernández en su celda en Charlotte Correctional Institution.

A través de solicitudes de registros públicos, el Herald buscó todos los reportes de uso de la fuerza que documentan la llegada de Hernández a la prisión. Aunque los registros se pagaron hace más de un mes, no han sido generados.

El Herald obtuvo dos de esos reportes a través de canales no oficiales.

En el video, es difícil determinar en qué medida –o incluso si– Hernández se resiste. La visión de la cámara está bloqueada por los oficiales que parecen estar agrediendo al recluso, a veces mientras gritan “¡Deja de pelear!” o posiblemente “¡Deja de morder!”

Varios oficiales y ex oficiales de prisiones de la Florida dijeron a The Miami Herald que en esos casos los oficiales a veces bloquean deliberadamente la visión de la cámara.

“Siempre hacen eso”, dijo un ex oficial que trabajó en equipos de “extracción de celdas” en Charlotte. “A eso se le llama bloquear al hombre”.

Land, el ex inspector, señaló que el propio Frost, el capitán, se interpone a veces en el camino de la cámara.

Rembert, el ex oficial de Texas, dijo que la política de la Florida sobre cómo grabar un evento de uso de la fuerza es débil en comparación con otros estados, incluido el suyo, que tiene un sistema penitenciario comparable.

“En Texas, quieren ver al delincuente de pies a cabeza. Eso no lo practican”, dijo sobre la Florida.

El Department of Corrections se negó a poner a Frost, al alcaide o al secretario de la FDC, Mark Inch, a disposición para una entrevista.

En una carta a The Miami Herald, en respuesta a una solicitud anterior de comentarios sobre el video, Hernández dijo que había escrito varias peticiones para que alguien fuera de los muros de la prisión investigara las dos “brutales agresiones” que enfrentó a su llegada a Charlotte. Dijo que esas peticiones incluían una carta a la Office of Inspector General del sistema penitenciario, encargada de investigar posibles delitos, incluso por parte del personal, en las instalaciones del FDC.

No está claro si sus cartas llegaron a su destino, y el Department of Corrections se negó a decir si las había recibido.

Hernández autorizó por escrito una entrevista en persona con los reporteros del Herald, pero el Department of Corrections negó el acceso, citando una política que establece que los reclusos con alojamiento restringido tienen prohibido hablar con reporteros.

En su carta al Herald, Hernández reveló que había sido puesto en restricción de propiedad, lo que significa que no tenía acceso a ropa, ropa de cama o cualquier otra propiedad, desde el 25 de octubre hasta el 4 de noviembre. Permanece en un estado conocido como gestión estrecha, o CM.

Hernández, de 37 años, ha estado encarcelado desde 2013 por un robo con arma mortal y un intento de fuga. Está previsto que salga en libertad en junio de 2022.

Comité de bienvenida

Justo antes de que su equipo sacara a Hernández de la furgoneta, el capitán Frost informa a la cámara sobre lo que Hernández supuestamente había hecho en Martin Correctional.

“Mordió a dos agentes y agredió a otro, así que vamos a tomar todas las precauciones”, dice Frost, añadiendo que Hernández va a ser esposado utilizando una caja negra de retención.

York, el ex inspector, dijo que lo que ocurre a continuación recuerda a una paliza similar, pero de mayor perfil, del comité de bienvenida en Charlotte, que más tarde se transformó en días de tortura, lo que provocó la muerte del recluso, John Edwards, y el procesamiento de nueve funcionarios en 1998.

Michel Hernández es escoltado al interior de la Charlotte Correctional Institution por un grupo de oficiales equipados con equipo táctico.

York, que investigó el caso de Edwards, dijo que no es raro que los reclusos que agreden a un funcionario en una prisión sean golpeados cuando son trasladados a otra.

“Esa es una rutina normal que ocurre en el Florida Department of Corrections”, dijo. “Cuando un recluso agrede a un oficial, quieren que le espere un comité de bienvenida”.

Pero la práctica no es uniforme. Un ex oficial de Charlotte dijo que había trasladado a reclusos en furgoneta después de que fueran acusados de un apuñalamiento contra el personal. En ese traslado solo participó otro funcionario y no fue necesario ningún equipo táctico, dijo.

En el traslado de Hernández, la cuadrilla de oficiales equipados no es la única violación de la norma.

Aunque es octubre de 2020, en plena pandemia, Hernández no lleva mascarilla. Tampoco lleva uniforme, sino que solo lleva ropa interior. Los ex oficiales de prisiones de la Florida dijeron que eso era una violación flagrante de la política, pero el Department of Corrections se negó a confirmar que fuera en contra de la política cuando el Herald le preguntó.

Land, el ex inspector del FDC, dijo que los comités de bienvenida son una tradición.

“Eso no me sorprende”, dijo. “Ha ocurrido muchas, muchas veces en el Department of Corrections, y ocurrirá muchas veces más a lo largo de los años”.

Land dejó el departamento en circunstancias polémicas. Fue noticia hace cinco años cuando se le denegó el estatus de denunciante formal después de que él y otros inspectores exigieran la reapertura de una investigación sobre la muerte de un recluso con graves padecimientos que fue gaseado repetidamente por oficiales de la Franklin Correctional Institution. El recluso fue encontrado muerto en el suelo de su celda, cubierto de residuos químicos de color naranja.

Land dijo que la investigación de la muerte eximió al personal de culpabilidad y fue un encubrimiento. Land dijo que se enfrentó inmediatamente a represalias por desafiar la narrativa oficial y demandó junto con sus colegas por las represalias. Aunque el departamento reconoció que no había actuado mal, pagó $800,000 a Land y a otros para resolver la demanda judicial. Fue el final de la carrera de Land en el departamento.

Después de la caída

Aunque el video fue filtrado al Herald por una fuente que sugirió que a Hernández se le hace tropezar, los reporteros que lo compartieron con los expertos no incluyeron esa evaluación para evitar sesgar sus opiniones sobre la grabación en bruto.

Rembert, el ex oficial de Texas, concluyó de forma independiente que Hernández es hecho tropezar.

“O bien alguien pisó esa cadena y él cayó hacia delante, o le hicieron una zancadilla mientras caminaba”, dijo Rembert tras revisar las imágenes. “... Se cayó muy rápido. La forma en que cayó no parece natural”.

No hay pruebas de que lo hayan hecho tropezar porque los tobillos del recluso no son visibles debido al ángulo de la cámara.

Land, el ex inspector de la Florida, dijo que le parece que es probable que a Hernández se le haya hecho tropezar, y se dio cuenta de algo más. Le parece que Hernández intenta recuperar el equilibrio, pero el sargento Edwards “rápidamente le pone una mano encima de la cabeza y le obliga a tirarse al suelo boca abajo”.

“Al mismo tiempo, el segundo agente [el sargento Juan Basilio] aplica fuerza hacia abajo con la parte superior de su cuerpo y el recluso es cubierto por el primer y el segundo oficiales de la escolta sobre el suelo”, dijo Land.

Es entonces cuando comienza el amontonamiento.

En su informe sobre el uso de la fuerza, el sargento Edwards escribió que Hernández fue “redirigido al suelo, mientras yo le daba varias órdenes para que cesara sus acciones agitadas”. El video no muestra a Edwards dando ninguna orden a Hernández mientras cae al suelo.

Ex oficiales de correccionales e inspectores dijeron al Herald que están entrenados para no usar la fuerza con un recluso que lleva una caja negra de retención porque no tiene forma de frenar su caída o protegerse de otra manera.

Land dijo que un ex subsecretario del Department of Corrections emitió una directiva hace varios años en ese sentido. De hecho, dijo, los funcionarios son capacitados para evitar que los reclusos se caigan mientras llevan la caja negra.

El Department of Corrections rehusó a decir si esa directiva existe.

Otro ex oficial de Charlotte que revisó el video dijo que la forma en que se produjo la caída sugiere firmemente que uno de los oficiales pisa la cadena de los grilletes de Hernández.

“Cayó rápidamente”, dijo el oficial. “Normalmente se produce un tropiezo o lo que sea. Y ese preso sabe que está con una caja negra. Probablemente solo quiere irse a la cama. No se va a caer [deliberadamente] y hacer eso. Incluso si lo hace, uno lo levanta. No lo oprimes contra el suelo sin más”.

“La única forma de saberlo con seguridad es con una cámara en la parte delantera, pero no hay cámaras en ese patio”, añadió el oficial.

‘Golpes de distracción’

Al justificar los puñetazos que se ve que él lanza mientras Hernández está en el pavimento, el sargento Edwards escribió que Hernández estaba alborotándose y “continuó su resistencia intentando llevar sus brazos y rodillas al pecho tratando de colocarse en un intento [sic] de derrotar a los miembros del equipo que tratan de recuperar el control sobre él”.

“Di varios golpes de distracción en la zona de los hombros del recluso Hernández con el fin de volverlo dócil”, escribió Edwards en el reporte.

Pero el video muestra a Edwards lanzando fuertes puñetazos con su mano izquierda tan pronto como Hernández golpea el concreto, y sin que se le dé ninguna orden.

Land, el ex inspector, dijo que no está claro si Edwards golpea a Hernández en la cabeza o en otra parte de la parte superior del cuerpo.

Al igual que otros oficiales de correccionales antiguos y actuales que revisaron el video, Rembert, el ex oficial de Texas, cuestionó la necesidad de cualquiera de las acciones agresivas. Dijo que no hay evidencia en el video de que Hernández esté tratando de resistirse, y que, incluso si Hernández se está resistiendo, podía haber sido recogido y llevado a su celda por el equipo de oficiales fornidos en equipo táctico. Las restricciones en las manos y los tobillos de Hernández limitan su capacidad de resistencia o de levantarse y correr, dijo Rembert.

Rembert criticó especialmente al operador de la cámara, señalando que parece estar recostado, y que a menudo filma la acción a la altura de los codos de otros agentes.

“Cuando el delincuente está caminando, se debería poder ver todo su cuerpo”, dijo Rembert. “Pero lo están bloqueando, así que no sabes lo que pueden estar haciendo. Eso es un problema. Eso me molestó mucho”.

Antes de que los agentes saquen a Hernández de la furgoneta, Frost, el capitán, dice que utilizarán un “escudo contra escupitajos”, una bolsa que va sobre la cabeza del recluso para evitar que le muerda o escupa. Pero no es hasta después de que se amontonan sobre él que Frost hace que los oficiales apliquen el escudo contra escupitajos a la cabeza de Hernández.

Ex oficiales de correccionales dijeron que la bolsa se utiliza a veces para ocultar a la cámara las lesiones en la cabeza y la cara, y York, el ex inspector, también señaló esa posibilidad. Una vez que Hernández está dentro de la prisión, la sangre y los verdugones son visibles a través del escudo, que está manchado de sangre por fuera. Su hombro también está ensangrentado.

El rostro maltrecho de Michel Hernández es visible bajo el escudo de escupitajos que los agentes le colocaron en la cabeza.

“Nunca le vi escupir a nadie, y tan pronto como terminó el incidente de la zancadilla y entró, bum, se le puso la máscara para escupitajos”, dijo York. “Es muy posible que durante esa zancadilla se produjeran lesiones que fueron tapadas”.

Una vez dentro, los agentes escoltan a Hernández a una celda de detención, donde se ordena al recluso, visiblemente tambaleante, que se ponga de rodillas. Cuando se le permite ponerse de pie, se le golpea rápidamente llevándolo a una esquina de la celda, dejando una mancha de sangre en la pared.

En ese momento, Hernández es obligado a tirarse al suelo por al menos cuatro agentes, y Edwards comienza a golpearlo de nuevo.

En su reporte, Edwards utilizó la misma explicación para la segunda ronda de puñetazos, diciendo que lanzó “golpes de distracción” para evitar que Hernández se pusiera en posición fetal.

Pero, de nuevo, el video no muestra ese intento de ponerse en posición fetal.

“Cuando lo veo en el suelo, lo veo tumbado estirado en el suelo”, dijo York. “Veo sus piernas detrás del oficial, su cuerpo boca arriba”.

Existe la posibilidad de que Hernández estuviera empujando contra los oficiales en el suelo, añadió York, pero el comportamiento del preso durante toda la grabación no parece ser combativo ni agitado.

“El preso no parece resistirse de la forma en que lo interpretaron”, dijo York. “Me parece más perdido que resistiéndose”.

También parece obedecer puntualmente todas las órdenes, desde “ponte de rodillas” hasta “sal de la celda” o “quítate el escudo de escupitajos de la cara”.

Solo 16 estados tienen una supervisión independiente de sus prisiones, según Michele Deitch, profesora que estudia las prisiones en la Escuela de Asuntos Públicos Lyndon B. Johnson de la University of Texas en Austin.

Aunque el Department of Corrections describe a su Office of Inspector General como una “agencia independiente de aplicación de la ley”, Deitch, quien acaba de publicar un artículo académico sobre el tema, dijo que la Florida en la práctica no tiene “ninguna supervisión independiente significativa”.

El modelo de IG departamental, dijo Deitch, simplemente no lo permite.

“Tiene que haber un organismo independiente que supervise lo que ocurre dentro de las prisiones”, dijo. “Crea una forma de control social informal, añade transparencia a un sistema muy cerrado y aumenta la protección de las personas bajo custodia”.

El reportero de investigación del Miami Herald Nicholas Nehamas contribuyó a este artículo.