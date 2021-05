Caso legal contra ex productor de ‘El Gordo y la Flaca’ se pone feo y su destino se complica

Lili Estefan y Raúl de Molina de El Gordo y La Flaca durante una gala en Miami en diciembre de 2008. Un ex productor de su popular programa acusado de atacar sexualmente a mujeres dentro del estudio de Univision. AP

Fiscales presentaron cargos por delitos graves contra un ex productor de Univision acusado de atacar sexualmente a mujeres dentro del estudio de la cadena.

La acción se produjo casi tres semanas después de que The Miami Herald describiera la saga no contada de Enrique Albis, ex productor del popular programa “El Gordo y la Flaca” que enfrentaba discretamente cargos de delitos menores por agresión en una serie de ataques a lo largo de los años denunciados por tres mujeres que habían aspirado a aparecer en el programa de chismes de entretenimiento.

La Fiscalía Estatal de Miami-Dade presentó esta semana los cargos actualizados en dos de los tres casos pendientes de Albis. Este, que ha estado en libertad bajo su propia responsabilidad mientras esperaba el juicio, volverá a ser arrestado e ingresado en una cárcel. El jueves no respondió a una llamada a su teléfono móvil y no se pudo contactar de inmediato con su abogado para que hiciera comentarios.

En uno de los casos, Albis es acusado de dos delitos graves de agresión sexual y de dos delitos menores de agresión. En el otro caso, se le acusa de un delito grave de detención ilegal, un delito menor de robo por arrebato repentino y un delito menor de lesiones.

La historia de un productor de un programa televisivo de Univisión inmensamente popular que utilizó su posición para presuntamente agredir a mujeres había recibido una cobertura limitada en los medios tradicionales en español e inglés. Entre los detalles no informados previamente: La policía de Doral en 2019 y 2020 acusó discretamente a Albis –pero solo por cargos penales menores– en cuatro casos separados. Tres de los casos aún están pendientes de juicio, y uno de ellos terminó siendo desestimado.

Enrique Albis, actor de Miami y ex productor de Univisión, fotografiado aquí en 2010. - El Nuevo Herald archive

Albis era un productor y actor que aparecía en “El Gordo y la Flaca”. El programa es un veterano elemento básico de Univisión ganador de premios Emmy.

Pero Albis fue despedido a finales de 2019 después de que un programa de chismes de entretenimiento de YouTube, “Chisme No Like”, empezara a emitir las acusaciones de un grupo de mujeres que decían que Albis utilizaba su posición –bajo la premisa de audiciones– para atraerlas al estudio, donde las manoseaba o intentaba atacarlas.

En muchos de los casos, alegaban las mujeres, Albis insistía en que se pusieran un traje de buzo demasiado ajustado como parte de una audición y luego empezaba a manosearlas repetidamente en un camerino. En uno de los casos, molestó insistentemente a una mujer para que mantuviera relaciones sexuales durante dos encuentros distintos, masturbándose delante de ella en ambas ocasiones, según la policía.

En uno de los casos actualizados, Albis es acusado de manosear y atacar a una mujer de unos 20 años durante tres visitas al estudio de Univisión, en el 9405 de NW 41st St., en la primavera de 2020. La policía dijo que en un camerino, él trató de hacerla practicarle sexo oral, llevó la mano de ella a su pene y se masturbó frente a ella.

Después de que la mujer regresó a su Venezuela natal, Albis “la llamaba constantemente y le enviaba mensajes de texto preguntándole si estaba lista para tener relaciones sexuales con él”, según un reporte policial. “El señor Albis decía que la amaba y que dejaría a su esposa para estar con ella. El señor Albis prometió pagar todo lo que ella necesitara y siguió prometiendo un futuro contrato de actuación”.

Cuando Albis se negó a dejar de contactarla, ella amenazó con llamar a la policía. “El señor Albis declaró que ella es una extranjera de otro país y que nadie la creería”, dice el reporte.

Albis fue acusado inicialmente de agresión simple y exposición de un órgano sexual, ambos casos de delito menor. Ahora, enfrenta dos cargos de agresión sexual y dos cargos de delitos menores de agresión.

En el segundo caso actualizado, la víctima dijo a la policía que conoció a Albis en un festival de música en Homestead, y él le dijo que “sería buena” para “El Gordo y la Flaca”, según un reporte del incidente. Finalmente, la invitó a ver una grabación del programa en agosto de 2019 y durante un descanso, le dijo que quería decirle “algo en privado”.

Fue en ese momento, en una pequeña habitación alejada de la grabación, cuando él empezó a acariciarla, intentó besarla y comenzó a masturbarse, según dijo ella posteriormente a los detectives de Doral. “Ella pudo empujar a [Albis], salir de la habitación y abandonar el edificio de la cadena”, indicó el reporte.

Inicialmente, Albis fue acusado solo de agresión. Ahora, se le acusa de un delito grave de detención ilegal, un delito menor de robo repentino y un delito menor de lesiones.