Los CDC aprueban el primer crucero desde la Florida, pero el gobernador podría obstaculizarlo

Las autoridades sanitarias federales aprobaron el primer crucero con pasajeros en Estados Unidos desde Fort Lauderdale en junio, pero el gobernador de la Florida insiste en que bloqueará los planes de la compañía para exigir que los pasajeros se vacunen.

Los U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) dieron el miércoles su aprobación a Royal Caribbean Group para que inicie cruceros de siete noches al Caribe en su barco de la marca Celebrity Cruises, Celebrity Edge, el 26 de junio, según un portavoz de los CDC. El barco es el primero que obtiene la aprobación de los CDC para realizar cruceros con ingresos desde que comenzó la pandemia del COVID-19.

La aprobación es un hito bienvenido para la industria de los cruceros, que ha estado paralizada en Estados Unidos desde marzo de 2020 tras los brotes y muertes por COVID-19 en varios barcos.

“Durante los últimos 15 meses nuestras conversaciones con amigos y seres queridos sobre ver el mundo han estado acompañadas de la frase ‘algún día’. Estoy más que orgullosa y emocionada de decir que ese día ha llegado”, señaló la directora general de Celebrity Cruises, Lisa Lutoff-Perlo, en un comunicado. El crucero del 26 de junio partirá de Port Everglades y visitará México y las Bahamas.

Los CDC recomiendan que todos los pasajeros de los cruceros estén vacunados, pero no lo exigen. La agencia ha dado a las compañías de cruceros dos opciones: cumplir con los umbrales de vacunación del 98% de la tripulación y el 95% de los pasajeros del barco y comenzar los cruceros con ingresos de inmediato, o renunciar a los umbrales y realizar primero cruceros de prueba para asegurar que los protocolos en torno al COVID funcionan. Los cruceros que alcancen el umbral tendrán reglas más relajadas de uso de mascarillas y distanciamiento social.

La portavoz de Celebrity Cruises Susan Lomax dijo que la compañía ha optado por cumplir con el umbral de vacunación de los CDC y exigirá que toda la tripulación y los pasajeros mayores de 16 años estén vacunados. El requisito de edad bajará a 12 años el 1º de agosto.

El visto bueno de Celebrity Cruises se produce tras la aprobación por parte de los CDC –también la primera de este tipo– de los cruceros de prueba con pasajeros voluntarios a bordo del barco Freedom of the Seas de Royal Caribbean International desde PortMiami a finales de junio. El Freedom of the Seas exigirá que toda la tripulación y los pasajeros mayores de 16 años estén vacunados, pero no cumplirá los umbrales de vacunación de la agencia, lo que significa que primero debe realizar cruceros de prueba antes de que puedan iniciarse los cruceros con ingresos.

El Royal Caribbean Group es la segunda compañía de cruceros del mundo, con tres líneas de cruceros: Royal Caribbean International, Celebrity Cruises y Silversea.

Enfrentamiento con el gobernador DeSantis

Los planes de reinicio chocan con una ley recientemente aprobada por la Legislatura estatal, controlada por los republicanos, y promovida por el gobernador Ron DeSantis, que prohíbe a las empresas, escuelas y entidades gubernamentales de toda la Florida pedir a cualquier persona un comprobante de vacunación contra el COVID-19.

Según la nueva ley, que entra en vigor el 1º de julio, las empresas pueden ser multadas con hasta $5,000 dólares por infracción. La única exención de la ley es para los proveedores de atención sanitaria con licencia.

“Hemos sido muy claros, la ley es clara en la Florida”, dijo Taryn Fenske, portavoz del gobernador. “No se pueden imponer pasaportes de vacunación. Estamos interesados en ver cómo los CDC trabajan con ellos para que no reciban estas multas exorbitantes”.

Celebrity tiene previsto reanudar sus cruceros días antes de que la nueva ley entre en vigor. Lomax afirmó que todavía se está trabajando en la logística de su requisito de vacunación.

“Estamos trabajando con la oficina del Gobernador para alinear el camino a seguir”, señaló por correo electrónico.

DeSantis demandó a los CDC el mes pasado, pidiendo a un juez que obligara a la agencia a abandonar sus requisitos de seguridad en los cruceros y permitir que estos comenzaran inmediatamente. El juez envió el caso a mediación, la cual comienza el jueves.

La aprobación del miércoles supone un alivio largamente buscado por la industria de los cruceros, que empezó a trabajar con los CDC para reanudar los cruceros el pasado mes de octubre en virtud de una orden de navegación condicional emitida por la agencia.

Las compañías de cruceros tuvieron que mejorar las capacidades de pruebas de detección del COVID-19 en sus barcos, informar de los resultados de las pruebas de la tripulación semanalmente a la agencia y conseguir acuerdos con los puertos y las autoridades sanitarias locales en las ciudades que planean visitar.

PortMiami recibirá a pasajeros voluntarios a bordo del Freedom of the Seas de Royal Caribbean International para un crucero de prueba de dos días el 20 de junio. PortMiami también presentó un acuerdo a los CDC con Carnival Cruise Line que aún no ha sido aprobado.