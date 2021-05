La lluvia inunda Flagami con frecuencia, pero los arreglos se van a demorar varios años

Un vecino de Flagami muestra hasta dónde sube el agua durante las tormentas junto a una alcantarilla en NW 3 Street, el 26 de mayo de 2021. La esquina de 4 Street y 4 Terrace en Flagami, al sur de la aeropuerto, se inunda mucho con las lluvias.

La zona de 4 Street y 4 Terrace es un pedacito precioso de Flagami. Está cerca de buenas escuelas, tiene hermosos árboles viejos y es el tipo de lugar donde los vecinos cocinan para toda la cuadra cuando se va la electricidad.

Pero también se inunda y mucho Y media docena de vecinos concuerdan en que la situación ha empeorado últimamente.

Pero este vecindario es el último en la fila para arreglos en el plan maestro de aguas pluviales de Miami de $3,800 millones, la hoja de ruta de la ciudad para sobrevivir a los dos pies de aumento del mar que amenazan a la ciudad para para 2060. Podría pasar un decenio o más antes que los vecinos puedan ver arreglos, y no están contentos.

Una lluvia de 30 minutos es suficiente para inundar las calles y la mitad del jardín delantero. Si llueve mucho, como la gran tormenta de mayo pasado, se arruinan las casas.

Judy Torrez, de 36 años, dijo que las aguas de las inundaciones a menudo llegan a la manija de las puertas de los automóviles. Torrez grabó un video con la cámara del timbre de la puerta de un auto que avanzaba por la calle sumergida el año pasado. La estela que dejó movió su propio auto y lo hizo chocar contra la cerca.

“Es es el lugar donde mis hijos, cuando empieza a llover, recogen sus juguetes para que no se mojen”, dijo.

A veces las inundaciones son tan malas que tiene que no puede enviarlos a la escuela. Salir no es una opción porque la calle es más baja que su entrada, y necesita mantener sus pertenencias secas.

“Hay que quedarse en casa hasta que el agua baje”, dijo. “Tenemos que quedarnos y asegurarnos de no perder nada”.

La lista de pérdidas en ambas calles es larga: electrodomésticos, autos, equipos electrónicos, libros, documentos, fotos irreemplazables.

Los vecinos han intentado todo tipo de maneras para hacer frente las inundaciones. Varios agregaron tierra para elevar la altura de sus jardines. Muchos usan sacos de arena. La familia de Torrez añadió una cerca corta de ladrillo en su línea de lote para mantener el agua afuera. La mayoría ha invertido en coches y SUV más altos para sobrevivir al agua.

Lo que quieren es una solución municipal, como una bomba de aguas drenado de pluviales con un generador para mantener sus hogares y calles secas.

Una lluvia fuerte es suficiente para convertir la 4t Terrace en Flagami en un río, y los vecinos quieren que la ciudad solucione la situación pronto. Contributed to the Miami Herald

¿Por qué entre los últimos de la lista?

La ciudad de Miami tiene un plan para solucionar el problema de las inundaciones que plaga esta área, y el vecindario más amplio de South Grapeland Heights directamente al sur del aeropuerto, permanentemente.

Se estima que costará $276 millones, o más de $400 millones si la ciudad quiere protegerlo aún más. Y según la lista de proyectos del plan maestro creada por los consultores de la ciudad, es la última en la fila. Los planificadores dicen que podría demorar de cinco a 10 años abordar el primer grupo de proyectos, y el proyecto South Grapeland Heights está en el cuarto grupo.

Los vecinos quieren una solución ahora, al igual que su comisionado.

“Mi distrito no va a esperar 15 años para remediar las inundaciones que tenemos, se merecen algo mejor”, dijo el comisionado Manolo Reyes. “Cada vez que llueve mucho tenemos que ir con bombas para sacar el agua, y entonces me dicen que no hay una necesidad inmediata allí. Ese análisis está mal”.

Los problemas de inundación en Flagami cuando llueve han hecho que los vecinos quieran que se adelante el plan de soluciones. Contributed to the Miami Herald

Reyes y sus electores argumentan que deberían estar en el primer grupo de proyectos, que incluye arreglar problemas de inundaciones en lugares como Shorecrest, Brickell y José Martí Park.

La ciudad dice que la lista de proyectos es flexible y los empleados están trabajando actualmente con cada comisionado para ver qué proyectos quieren priorizar en sus distritos. Pero los planificadores dicen que lo principal es mantener los proyectos en el lado occidental de la ciudad tan bajos en la lista no es la preferencia política, es la gravedad.

Las calles Flagami en cuestión son más bajas que los alrededores, lo que envía toda la lluvia que cae cera a drenar a la 4 St, y 4 Terrace, dijo Chris Bennett, jefe adjunto de Resiliencia de Miami.

La solución principal en el plan maestro de toda la ciudad son miles de pozos de inyección que disparan agua profundamente debajo del acuífero, pero ese tipo de pozos no se pueden perforar tan al oeste en el condado porque podrían contaminar el suministro de agua.

La ciudad no puede drenar el agua extra de inundación en la Laguna Azul, el lago cerca del aeropuerto de Miami, ni los canales y ríos administrados por el Distrito de Gestión Hidráulica del Sur de florida, y no hay espacio para construir un estanque de retención.

“El agua no tiene adónde ir, así que necesitamos construir una serie de estaciones de bombeo para llevar el agua a su lugar”, dijo Alan Dodd, director de Resiliencia de Miami.

Eso requiere construir estaciones de bombeo (y los enormes tubos que lleva esa instalación) en la mitad oriental de la ciudad primero, lo que probablemente demore años.

Los problemas de inundación en Flagami cuando llueve han hecho que los vecinos quieran que se adelante el plan de soluciones. Contributed to the Miami Herald

Mientras tanto, Bennett dijo que la ciudad está “explorando opciones” de soluciones menores en Flagami.

“No se arreglará, no se eliminará, pero mejorará. ¿Cómo podemos hacer que las inundaciones no lleguen tan alto, cómo podemos hacerlas menos frecuentes, cómo podemos sacar el agua más rápido?”, dijo.

‘No podemos vender’

Cada vez que las calles se inundan, los vecinos no solo se preocupan por los daños físicos a sus viviendas, sino también por el valor de la propiedad.

Los vecinos dicen que una mujer que vivía en su calle lo pasaba particularmente mal con las inundaciones. Dijo a los vecinos que cada vez que el agua de las inundaciones subía, el inodoro se desbordaba y se desprendían las losas del piso.

No pudo soportarlo más y vendió la casa a un inversionista el año pasado “en el momento en que se secó”, dijeron los vecinos. El inversionista que la compró la arregló y rápidamente la va a revender.

Otra casa a una cuadra de distancia estuvo a la venta varios meses antes que finalmente la compraran, en la estación seca.

“No podemos vender debido a las inundaciones”, dijo una vecina que declinó dar su nombre a funcionarios de la ciudad en una reunión pública.

Otra preocupación para las casas que se inundan repetidamente es el precio del seguro contra inundaciones. Cuando una casa tiene cuatro reclamaciones al seguro contra inundaciones de al menos $5,000, el Programa Nacional de Seguro contra Inundaciones lo considera una “pérdida repetitiva severa”. El precio del seguro se dispara y la única manera de bajarlo es elevando la vivienda.

Algunos vecinos parecían receptivos a la idea de elevar sus viviendas, siempre y cuando la ciudad pague las obras.

Los problemas de inundación en Flagami cuando llueve han hecho que los vecinos quieran que se adelante el plan de soluciones. Contributed to the Miami Herald

“Mientras que otro lo pague, no hay problemas”, bromeó Maydeline Ramos, de 30 años, quien dice que a veces tiene que vadear con el agua a la rodilla para llegar a s casa después de su turno de 16 horas en el hospital.

Otras ciudades han experimentado con soluciones para este mismo problema. North Miami Miami tiene varias propiedades de pérdida repetitiva dentro de los límites de la ciudad y en 2019 la ciudad convirtió una de ellas en un parque que absorbió el exceso de agua del resto de la calle, aliviando las inundaciones.

Los residentes de Flagami dijeron que eso sonaba una buena idea, pero la media docena que habló con el Miami Herald dijo que nunca venderían sus casas.

“No vendería por mil millones de dólares”, dijo María López, de 61 años, quien a veces despierta a su esposo a las 2 a.m. para mover su auto a terrenos más altos si oye la lluvia. “Esta es mi casa. Tiene valor sentimental”.

Dodd dijo que la ciudad no ha investigado las compras, a pesar del hecho de que el plan maestro de la ciudad identificó claramente varias partes de la ciudad donde incluso cientos de millones de dólares de inversión en ingeniería no podrían salvarlos de las inundaciones previstas en la segunda mitad del siglo.

Dijo que el personal continuará reuniéndose con los comisionados antes de que lleve el primer grupo de proyectos a la comisión municipal para su aprobación a finales de este año.

“La ciudad en algún momento va a tomar una decisión difícil sobre en qué gastar su dinero primero. Cuantas más personas participen en esa decisión, mejor será”, dijo Dodd.