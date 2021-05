¿Irás a Miami Beach en Memorial Day? Una advertencia sobre los cambios en las calzadas

Si estás planeando visitar Miami Beach o quizás huir de ella durante el fin de semana del Memorial Day, espera ver lectores de matrículas, desvíos y cierres de carreteras a lo largo del camino.

Esto es lo que debes saber si quieres evitar un dolor de cabeza por el tráfico o al menos estar preparado para ello:

Cierres en las calzadas Julia Tuttle y MacArthur en el fin de semana del Memorial Day

Este fin de semana festivo se utilizarán lectores de matrículas en las calzadas Julia Tuttle y MacArthur, y también se cerrarán algunos carriles.

A partir de las 10 p.m. del viernes, la MacArthur, que une South Beach y el centro de Miami, tendrá abierto un carril en dirección este hasta las 4 a.m. del día siguiente. La Julia Tuttle Causeway, que une Mid-Beach con la 36th Street en Miami, tendrá abiertos dos carriles en dirección este desde las 10 p.m. hasta aproximadamente las 4 a.m. del día siguiente. El cierre de los carriles a las 10 p.m. tendrá efecto todos los días hasta el domingo.

Bucle de tráfico en South Beach en el fin de semana del Memorial Day

El viernes por la noche también comenzará un bucle de tráfico en South Beach.

El bucle, que entrará en vigor todos los días hasta el domingo a las 7 p.m. y terminará a más tardar a las 5 a.m. del día siguiente, dirigirá el tráfico hacia el este en Fifth Street al norte a Collins Avenue hacia la 17th Street. Allí, el bucle dirigirá el tráfico hacia el oeste en dirección a Washington Avenue y luego hacia el sur hasta Fifth Street, donde el tráfico se dirigirá hacia el oeste para salir de la ciudad y entrar en el centro de Miami.

¿Qué pasa con las personas que viven en Miami Beach? ¿Y si vas a recoger a alguien o a hacer una entrega de comida?

Las zonas residenciales de los barrios de Flamingo Park y South of Fifth estarán en vigor todos los días desde las 7 p.m. hasta las 4:30 a.m. hasta el lunes, Memorial Day.

Los visitantes que quieran acceder a los barrios –incluidos los conductores de reparto y de vehículos compartidos– tendrán que pasar por los puntos de control que estarán a cargo de la policía o los guardias de seguridad.

Los residentes pueden evitar los puntos de control utilizando las entradas exclusivas para residentes. Y asegúrate de tener un documento de identidad válido con fotografía o una prueba de residencia. Lo necesitarás para entrar en tu barrio.

¿Dónde voy a estacionarme? ¿Y cuánto cuesta? Una guía para South Beach y otros lugares de interés