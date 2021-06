Nikki Fried, la única demócrata electa a nivel estatal en la Florida, anuncia postulación a la gobernación estatal

Nikki Fried, comisionada de Agricultura de la Florida, es la única demócrata electa a un cargo estatal en el estado. AP

La comisionada de Agricultura Nikki Fried es la única demócrata de la Florida que ocupa un cargo estatal, en la oficina estatal y, efectivamente, la jefa del Partido Demócrata del estado.

Pero aún así, muchos floridanos no saben quién es el comisionado de Agricultura ni qué hace.

Ahora, tres años después de lograr una victoria histórica, Fried está haciendo otra carrera al volver a presentarse al electorado.

Fried anunció en un mensaje de video el martes por la mañana que se postulará a la gobernación estatal contra el titular Ron DeSantis, a quien ha arremetido públicamente contra ella desde el día en que asumió el cargo.

Fried ha sido una espina en el costado del gobernador desde que juró su cargo, pero en los últimos tiempos ha elevado su perfil en gran medida por sus críticas a la respuesta del estado a la pandemia de COVID-19. Aparece a menudo en las noticias por cable y recauda fondos a partir de las respuestas a la firma de la leyes estatales de derecha. Su período de presentación más reciente, que terminó el 30 de abril, fue el más lucrativo de su comité político hasta la fecha.

“Ser gobernador significa no ser bravucón y creer que siempre tienes razón”, dijo Fried al Miami Herald en una entrevista el viernes. “Es reunir a expertos y hacer que las personas en nuestro estado se sientan seguras de que nos ocupamos de sus necesidades”.

Fried dice que su carrera se centra en la idea de que es en la oficina ejecutiva que podría “tener el mayor impacto” en lo que ella cree que es la raíz de los problemas de la Florida: el control de 23 años del Partido Republicano en Tallahassee.

“En todo momento he visto que el sistema está amañado y trabajando en contra de la gente”, dijo en una entrevista. “Y es hora de que rompamos el sistema juntos. Y después de dos décadas de gobernadores republicanos, es hora de que intentemos algo nuevo. Y, ya saben, es hora de que tengamos líderes que sigan la voluntad del pueblo... y creo que esa es la verdadera razón que me impulsa”.

Por ahora, su único oponente de calibre es el ex gobernador y actual representante federal Charlie Crist, de St. Petersburg, quien anunció su candidatura el mes pasado.

Fried dice que vencer a DeSantis en 2022 no es “la única manera” de romper el sistema, sino que el status quo que ve bajo su administración “simplemente no puede continuar”. Señaló que los electores no quieren políticos de carrera y que ella representa la cara fresca para representarlos, un tono similar que estableció en su carrera para comisionada de Agricultura, donde se enfrentó al republicano Matt Caldwell, un republicano el condado Polk cuya personalidad y tendencia hacia las botas de vaquero se alinearon con los comisionados de Agricultura del pasado. Fried, abogada del sur de la Florida, rompió el estereotipo.

“Como Comisionado de Agricultura pude hacer una grieta en ese sistema mientras rompía un techo de cristal”, dijo Fried. “Tenemos que romper todo el sistema y romper ese techo por completo”.

La elección primaria es el 23 de agosto de 2022 y la elección general es el 8 de noviembre de 2022.

El historial de Fried

Fried, de 43 años, está graduada de una licenciatura y una maestría en Derecho de la Universidad de Florida. Después de graduarse de la escuela de derecho en 2003, comenzó en el bufete internacional de abogados Holland & Knight y pronto se convirtió en defensora pública en el Condado Alachua. Pasó a trabajar como abogada defensora de ejecuciones hipotecarias hasta que se unió a una firma privada donde cabildeó en Tallahassee para diferentes clientes, como niños de crianza, juntas escolares y, en particular, la industria de la marihuana. Más tarde, creo una firma de cabildeo de una sola mujer que lleva el nombre de su partido de gobierno estudiantil en la UF. Su principal cliente era la junta escolar del Condado Broward.

Fried mantuvo su interés en la industria de la marihuana, que terminó siendo clave para su campaña de tres frentes para comisionada de Agricultura, una estrecha técnica de campaña que los consultores elogiaron como exitosa por su enfoque estricto y su atractivo bipartidista. Ampliar el acceso a la marihuana medicinal no solo es popular entre los electores, sino también algo cercano a Fried, quien usa marihuana medicinal para ayudarse con un trastorno del sueño. También está comprometida con Jake Bergmann, ex CEO de la compañía de marihuana medicinal Surterra, ahora conocida como Parallel.

Fried también tiene su propio interés financiero en la industria de la marihuana, enumerando una participación en Harvest Health & Recreation Inc., una compañía recientemente adquirida por el gigante de la marihuana Trulieve, con sede en Quincy, en sus formularios de divulgación financiera de 2019.

Sus raíces en la industria de la marihuana podrían convertirse en un punto de conversación para los opositores, dados los profundos vínculos del legislador republicano Matt Gaetz con el programa original de marihuana en la Florida. Fried fue una prominente cabildera de la marihuana, mientras que Gaetz, uno de los republicanos promarihuana más prominentes del país, estaba en la Legislatura. Los dos han trabajado juntos en la reforma del programa de marihuana de la Florida y Gaetz declaró a Politico el mes pasado que confía en que “continuarán haciéndolo”.

Gaetz es objeto de una investigación por posibles violaciones de tráfico sexual, que Fried calificó de “impactantes y atroces”.

Retos por delante

El transcurso de 15 meses a una nominación no será fácil. Si bien Fried obtuvo una victoria en 2018 después de recuentos automáticos y manuales en algunos condados, solo ganó por 6,753 votos, un margen de .08%. El reconocimiento de nombre ciertamente sigue a Crist, quien ocupó por primera vez un cargo electo en Florida como senador estatal mientras Fried todavía cursaba la educación secundaria en la escuela Miami Palmetto.

Pero todavía hay conversaciones sobre los recién llegados a la carrera y mucho tiempo para que se incorporen. El campo demócrata se considera abierto de par en par y algunos organizadores de base y estrategas políticos dicen que todavía están esperando al candidato que pueda cerrar lo que llaman “la brecha del carisma”. Una encuesta reciente de St. Pete Polls mostró a Crist con una ventaja de 55% a 22% sobre Fried entre los demócratas inscritos.

La senadora estatal miamense Annette Taddeo se burló de una carrera la semana pasada y su comité político publicó un memorando de encuesta que la presenta como una candidata formidable que podría ayudar a reconstruir la coalición hispana de los demócratas en el estado.

También hubo rumores sobre el representante federal y ex jefe de la Policía de Orlando, Val Demings, quien inicialmente había lanzado un video estilo campaña para gobernador, pero en su lugar se postuló contra Marco Rubio por el Senado federal.

El ex senador estatal Dwight Bullard dice que los tres años desde la campaña para gobernador de Andrew Gillum deberían haberse invertido en capturar la energía y la emoción que Gillum creó y ponerlo en el próximo candidato a postularse. Pero la rotación en el partido demócrata estatal y una pérdida de enfoque ha estancado ese esfuerzo, dijo.

“No ha habido nada que mantenga esa [energía] que he visto en el Partido Demócrata”, dijo Bullard, ahora director político del grupo de defensa New Florida Majority.

Postularse contra un titular

Millie Raphael, una líder de base demócrata y estratega política con sede en Miami, dijo que sus círculos todavía están esperando que el candidato adecuado demuestre que pueden traer una energía que entusiasme a los activistas en las comunidades.

“La oportunidad no solo existe, sino que hay que aprovecharla con las dos manos”, dijo. “La emoción vendrá de la creencia de que tenemos un candidato que puede poner fin al reinado de DeSantis. No estoy seguro de que estemos ahí todavía”.

Dicho esto, algunos de los principales recaudadores de fondos están poniendo sus esfuerzos, y sus dólares, detrás de Fried, un candidato que dicen que tiene lo que se necesita.

“DeSantis sin duda recaudará mucho dinero”, dijo Felice Gorordo, empresario de Miami y principal recaudador de fondos de Joe Biden, quien que se ha comprometido con el comité de finanzas de Fried. “Nikki tiene el carisma y el historial para galvanizar un movimiento”.

En 2018 su plataforma, que se enfocó en la marihuana, las armas de fuego y la calidad del agua, le aseguró una estrecha victoria. Hasta ahora, gran parte de su plataforma ha sido crítica de DeSantis, que según ella provienen de un temor entre los floridanos de que no tienen un líder que tenga empatía por ellos.

Sus tuits, que su campaña envía varias veces al día, suelen ser cortos y aluden a su carrera.

Un tuit de la semana pasada que dijo “Florida merece un gobernador que no se está postulando en una primaria para la presidencia por el Partido Republicano de 2024” fue retuiteado más de 1,500 veces.

Fried dice que si hubiera sido la gobernadora en los últimos tres años, por ejemplo, habría restaurado automáticamente los derechos civiles de los floridanos que completaron sentencias por delitos graves, hubiera priorizado el registro automático de votantes y nunca hubiera propuesto una ley que criminalice a los manifestantes, el tema de un proyecto de ley aprobado este año que toma medidas enérgicas contra la violencia y los daños a la propiedad relacionados con las protestas.

Cuando se trata de la pandemia, dice que habría apoyado mejor a los gobiernos locales, implementado “un plan real” para el despliegue de la vacuna y ser más transparentes con los datos del COVID-19, información por la que algunos medios de comunicación tuvieron que demandar al estado.

La pregunta es, ¿puede aprovechar su enfoque preciso 2018 esta vez? ¿O, en cambio, se inclinará por una retórica contra DeSantis, que pudiera sembrar el apoyo entre los demócratas y atraer a más donantes?

Queda por ver si enfrentarse a DeSantis es suficiente para tener un buen desempeño en unas elecciones primarias o generales, dicen algunos expertos.

“Simplemente, ser el ‘anti’ no es suficiente”, dijo Bullard. “Para las personas más impactadas por las políticas que está aprobando DeSantis, es una pregunta de ‘¿qué planeas hacer como gobernador? ¿Cómo vas a dar marcha atrás y cambiar?’ “.