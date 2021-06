Proponen proyecto ‘reimaginado’ para popular barrio en Miami. Pero su futuro es incierto

Después de tres años de enfrentamientos con los críticos, los promotores de un controvertido proyecto de uso mixto que abarca 23 acres en el borde de Little Haiti de Miami han presentado una propuesta “reimaginada” y reducida, pero aún enorme, a la ciudad, y de nuevo se encontraron con un muro de escepticismo comunitario en una audiencia pública el miércoles por la noche.

Tras una hora de debate y testimonios a veces agrios, el Consejo Asesor sobre Planificación y Zonificación de la ciudad votó 7-3 para posponer una vez más una votación sobre el plan de área especial propuesto, originalmente conocido como Eastside Ridge, pero ahora renombrado como Sabal Palm Village at Flagler Trail, hasta septiembre.

El consejo, que ha aplazado una votación sobre el plan más de media docena de veces, decidió no permitir que los propietarios con sede en Nueva York SPV Realty hicieran una presentación sobre su plan reformado el miércoles después de que residentes de la zona se opusieron, diciendo que no lo habían visto y no estaban dispuestos a discutirlo. Los planificadores municipales, por su parte, presionaron para que se hiciera una presentación, pero también pidieron un aplazamiento, reconociendo que tampoco habían tenido la oportunidad de analizarlo todavía.

SPV ha estado buscando cambios radicales en la zonificación y el uso del suelo para arrasar y reconstruir 500 apartamentos envejecidos en un complejo llamado Design Place, que data de la década de 1940 y sigue siendo una isla de relativamente asequible en una zona de rápido aburguesamiento. Serían reemplazados por una miniciudad de apartamentos más caros, oficinas, tiendas y un hotel, con torres de hasta 20 pisos. Sabal Palm Village es el nombre original del antiguo complejo de apartamentos, que se encuentra en el límite sur de Little Haiti, en Northwest 54th Street.

Aunque el consejo de zonificación solo hace recomendaciones a la comisión de Miami, una propuesta de desarrollo no puede avanzar hasta que el panel consultivo vote a favor o en contra.

Pero el consejo se ha negado sistemáticamente a hacer una recomendación final, ya que SPV y sus representantes se resistieron a las demandas de los miembros de que celebraran reuniones con la comunidad, abordaran las preocupaciones sobre el tráfico y trataran de reducir el impacto del proyecto en los barrios adyacentes de baja escala. SPV demandó a la junta y a la ciudad para forzar una votación, pero perdió en los tribunales.

Finalmente, SPV accedió a celebrar reuniones, y ha organizado ocho en mayo, incluyendo dos foros en vivo. Esto siguió a un par de reuniones de Zoom con poca asistencia en octubre. Sin embargo, los miembros de la comunidad dijeron al consejo que la divulgación ha sido insuficiente e “irregular”, y que la propuesta revisada, presentada a la ciudad a principios de mayo, les tomó desprevenidos.

“No estábamos al tanto”, dijo la destacada activista haitiano-estadounidense Marleine Bastien. “No nos han invitado a ninguna reunión. No tenemos nada por escrito. Ni siquiera éramos conscientes del cambio de nombre”.

La nueva abogada de SPV, Melissa Tapanes Llahues, suplicó sin éxito al consejo que le diera la oportunidad de presentar el nuevo plan y conseguir que se votara para que pudiera pasar a la comisión de la ciudad. Dijo que los cambios responden a las preocupaciones planteadas por los críticos en la comunidad y en el consejo de planificación y esbozan un conjunto mejorado de “beneficios públicos”.

El plan revisado, dijo, es “menos intenso en todo tipo de impactos, y el paquete de beneficios públicos es más robusto y está mejor explicado”, dijo. “No se producirá ningún daño al presentarlo”.

Sin embargo, la mayoría de los miembros del consejo dijeron que preferían permitir a los miembros del público y a los planificadores de la ciudad digerir los cambios y estar preparados para discutirlos en una sola audiencia el 14 de septiembre, en lugar de alargarlo de forma fragmentada.

En una carta a la ciudad y un plan regulador revisado, SPV esbozó algunas revisiones significativas que, según dijo Tapanes Llahues al consejo, reducen las alturas, la escala y la masa de los edificios propuestos.

Entre otros cambios, la versión rediseñada reduce el número de unidades de vivienda propuestas de 3,300 a 2,929 y reduce el plan de espacio de oficinas original de 300,000 pies cuadrados a casi la mitad. También reduce el espacio comercial en 200,000 pies cuadrados, a algo menos de 300,000 pies cuadrados, pero aumenta las habitaciones de hotel propuestas de 240 a 400.

También propone beneficios para la comunidad que incluyen un parque público de dos acres, la reconexión de las vialidades ahora bloqueadas por el muro perimetral de Design Place y un posible centro de capacitación profesional o colegio comunitario. Además, SPV propone construir la primera fase de una propuesta de “Flagler Trail” para ciclistas y peatones a lo largo del límite de su propiedad y la línea ferroviaria adyacente de Florida East Coast.

Los promotores también proponen proporcionar viviendas asequibles –un gran punto de fricción en el debate sobre la propuesta– pero los detalles no están claros. SPV había prometido previamente reservar 315 nuevos apartamentos como “viviendas para trabajadores” asequibles para los trabajadores e invertir $10 millones en un fondo comunitario no especificado.

El aplazamiento del consejo hace casi seguro que el plan será un tema en las próximas elecciones de noviembre para el escaño del distrito que cubre a Little Haiti. Ahora es poco probable que el plan se presente ante la comisión hasta después de que los votantes hayan llenado el escaño, ocupado por el comisionado interino designado Jeffrey Watson después de que Keon Hardemon renunciara para postularse con éxito a la Comisión de Miami-Dade.