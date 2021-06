Un Einstein Bros. y un Haagen-Dazs fallan inspección por estar infectados por centenares de moscas

Aquí en la lista de Sick and Shut Down (Restaurantes Sucios y Cerrados), siempre sabemos cuáles son los restaurantes del sur de la Florida que no pasaron la inspección estatal. ARCHIVO DEL MIAMI HERALD

Tenemos un roedor vivo en un horno entre la docena sucia de la lista Sick and Shut Down de esta semana, nuestra lista semanal de restaurantes que no pasan la inspección de los condados de Miami-Dade, Broward, Palm Beach y Monroe.

De acuerdo, en realidad son dos semanas de restaurantes, pero, a pesar de eso, Monroe, esta vez sales limpio. ¿Los otros tres? Tienen problemas que necesitan pañuelos desinfectados (y algo más).

El aviso: Lo que sigue proviene de las inspecciones de restaurantes del Florida Department of Business and Professional Regulation en los condados de Miami-Dade, Broward, Palm Beach y Monroe. Un restaurante que no pasa la inspección permanece cerrado hasta que pasa una nueva inspección. Si ves un problema y quieres que un lugar sea inspeccionado, ponte en contacto con el DBPR, no con nosotros.

No controlamos a quién se inspecciona ni con qué rigor lo hace el inspector. No incluimos todas las infracciones, solo las más conmovedoras, ya sean internas o literalmente en movimiento (porque está vivo o lo estuvo alguna vez). Informamos sin pasión ni prejuicios, pero con dos cucharadas de humor.

Y vamos por orden alfabético:

Chez Madame Johns Restaurant, 975 NE 125th St., North Miami: “Se observó una calabaza con posibles marcas de roedores”.

Así que no hay pastel de calabaza de postre. Además, el inspector vio que los roedores marcaban su territorio con “aproximadamente 25 excrementos debajo de los estantes en la zona de la cocina junto a la mesa de preparación, y cinco excrementos encima del calentador de agua”.

Los lectores veteranos saben lo que viene a continuación... “Se observaron contenedores de comida en el suelo del congelador”.

El inspector dejó caer rayos de Suspensión de Venta sobre pollo, cerdo y arroz cocidos que estaban de 24 a 29 grados demasiado caliente y comida lista para comer que llevaba más de una semana.

Chez Madame pasó la reinspección el martes.

Chinatown, 3101 PGA Blvd., Palm Beach Gardens: Olvídalo, Jake. Dos cucarachas vivas en el mostrador delantero, 10 en el suelo de la cocina y cinco cucarachas muertas en otros lugares, es un buen ejemplo de fracaso en la inspección.

No hay jabón en el lavamanos de la línea de cocina, lo que indica que no es exactamente una prioridad.

Chinatown volvió a abrir tras la reinspección del 25 de mayo.

Einstein Bros. Bagels, 989 N. Nob Hill Rd., Plantation: ¿Cómo diablos se cuentan 226 moscas?

Pregúntale al inspector que pasó por este Einstein’s. Unas 20 moscas revoloteaban por el baño de mujeres. Piensa en lo que se siente en Amityville y considera que el inspector contó 100 en la zona del mostrador.

“Observó moscas que se posaban en los tableros del menú; en la pared detrás de los tableros del menú; en las placas de la licencia; en un recipiente de salsa de caramelo; en los artículos de servicio individuales; y en el recipiente donde se almacenan los paquetes de condimentos en el área de servicio frontal, donde se almacenan los bagels y en la estación de preparación de sándwiches, donde la preparación estaba en curso.

“Observé aproximadamente 15 moscas vivas volando bajo la caja registradora, aterrizando en una taza con vinagre de sidra de manzana para atrapar moscas”.

A través de esta ráfaga de moscas, el inspector también vio el hielo de la máquina de hielo con moho y un trozo de brisket cocido con bacterias a 59 grados cuando tenía que estar a 41 grados para la seguridad alimentaria adecuada.

“Se aconsejó al operador que empezara a desinfectar los puestos de trabajo”. Sí, en preparación para la reinspección porque ya has sacado un suspenso en esta, Mel.

Este lugar pasó la re-inspección el 18 de mayo.

Haagen-Dazs Ice Cream Shoppe, 424 Lincoln Rd., Miami Beach: Con 33 moscas revoloteando, más de siete de las cuales se posaron en plátanos en un estante de almacenamiento (Suspensión de Venta), parece un poco perezoso y estúpido tener “Ositos de goma, M&M y chispitas almacenados al lado de la caja registradora que no se mantienen cubiertos ... conos de helado cubiertos de chocolate, chocolate con chispitas y chocolate con nueces almacenados en un contenedor de exhibición de plástico, la porción superior no cubierta o protegida, ubicada en la parte superior del refrigerador de exhibición de helados en el mostrador frontal”.

El único baño para clientes o empleados tenía un cartel de “fuera de servicio”. Pero el inspector vio que el baño parecía estar en funcionamiento. “Se aconsejó a un empleado que el cartel debe ser retirado”.

Volvieron a llenar los conos después de la re-inspección del viernes.

Japanese Restaurant Shima, 16873 NW 67th Ave., Northwest Miami-Dade: Pues bien, este es un gran reporte de cucarachas.

“Se observaron aproximadamente más de 100 cucarachas vivas en el suelo detrás del refrigerador del mostrador delantero ... cinco cucarachas vivas en una mesa de preparación con arroz de sushi cocido, y más de 20 cucarachas vivas arrastrándose en los estantes inferiores de la estación de sushi del mostrador delantero. Cinco cucarachas vivas arrastrándose por los platos limpios en la estación de agua para sushi del mostrador delantero, y cuatro cucarachas vivas arrastrándose por el suelo del comedor delantero”.

Veamos el resumen de las cucarachas muertas, ¿de acuerdo? “Se observaron aproximadamente tres cucarachas muertas en una mesa de preparación en el mostrador de sushi delantero que tiene arroz de sushi ... más de 30 cucarachas muertas en el suelo detrás de la nevera del mostrador delantero, más de 10 cucarachas muertas en los estantes que tienen arroz blanco cocido en el mostrador delantero. Más de cuatro cucarachas muertas en el suelo del comedor delantero y tres cucarachas muertas debajo de la mesa del comedor”.

Por lo visto, a las cucarachas no les gustan los huevos, porque no se pusieron con los que estuvieron en la mesa de preparación durante más de una hora a temperatura ambiente, que era de 88 grados. La Suspensión de Ventas aplastó los huevos como, bueno, huevos.

No pasó la reinspección del 20 de mayo, pero sí la reinspección del 24 de mayo.

Ocean One Grille, 14851 Lyons Rd., Delray Beach: “Una mosca viva en una tortilla frita con canela al final de la línea de cocina. Una mosca viva en papas dulces junto a la mesa de vapor en la cocina”.

También, “una mosca viva en la visera de los inspectores”.

En este punto, incluso sin las “aproximadamente 30 a 50 moscas vivas en cada cable de alimentación en 12 luces de bar” o “de dos a cuatro moscas vivas en 16 mesas de comedor dentro del comedor”, Ocean One está más muerto que la franquicia de películas de atracos Ocean después de “Oceans 8”.

“Acumulación de sustancia negra/verde parecida al moho en/alrededor de todas las boquillas dispensadoras de refrescos en el bar”.

Ocean One pasó una nueva inspección el 24 de mayo.

Over the Bridge Cafe, 14851 Lyons Rd., Delray Beach: La mantequilla de la nevera alcanzaba los 74 grados, lo que significa que tanto la mantequilla de Over The Bridge como la nevera debían ser arrojadas por el puente.

Mientras tanto, los roedores dejaron 28 señales de regularidad digestiva, la mitad de ellas bajo el fregadero del lavavajillas. Hablando del lavavajillas, no estaba desinfectando la saliva, el desinfectante medía cero partes por millón.

Falló la re-inspección del 26 de mayo, pasó la re-inspección del 26 de mayo.

Philo Caribbean Cuisine, 880 W. Sunrise Blvd., Fort Lauderdale: Tras pasar la inspección de licencias alimentarias en abril, una queja llevó al inspector de nuevo al puesto que solía ser Curry Express. Y, al parecer, el denunciante dijo la verdad como Richard Pryor.

“Roedor vivo en el horno”.

Entre los 126 trozos de caca de roedor había 15 en el mostrador delantero, 10 en los productos secos de la cocina, 10 en un estante exterior con cebollas, papas y jengibre. Además, había “marcas de roedores en la pared por encima de la freidora en la cocina”.

Espero, por el bien de todos, que ni Pixie ni Dixie hayan resbalado.

También en el área de almacenamiento exterior, había “dos docenas de insectos voladores arrastrándose por la col, los tomates y las bolsas de coliflor en el congelador del área de almacenamiento exterior”.

“Una cucaracha viva arrastrándose en la encimera de la cocina sobre la freidora”.

En un congelador exterior, 50 moscas muertas.

“Alimentos almacenados en el exterior. Cebollas, jengibre y papas almacenadas en el exterior”

Este es un lugar pequeño, pero hay demasiado en el exterior en este local. “Equipo o utensilios limpios y desinfectados no almacenados adecuadamente. Ollas y sartenes almacenadas en el exterior”.

“Agua estancada en el suelo bajo el fregadero de tres compartimentos y junto al congelador del mostrador delantero”.

No hay ninguna anotación en línea de que hayan pasado la reinspección.

Susie Lai Chinese Restaurant, 18305 NE 19th Ave., North Miami Beach: Este fue el lugar en el que, en marzo, un inspector vio dos ratas corriendo en las zonas traseras, un ratón corriendo en el comedor y vio cómo el gerente mataba a un ratón. ¿Qué podría ser peor?

¿Qué tal reprobar aún más inspecciones? En lugar de suspender dos inspecciones, como en marzo, Susie Lai produjo cuatro fallos de este tipo los días 25, 26, 27 de mayo y el martes.

¿Qué podría causar tal consistencia de fallos?

Comienza con “se observó un contenedor de 16 rollitos de primavera sin tapar en un congelador que tiene nueve cucarachas muertas en su interior”.

El inspector solo vio signos de la regularidad digestiva de los roedores, 82 piezas, no los roedores en sí. Esto incluía “más de 10 excrementos de roedores en un estante que almacena harina, arroz y productos enlatados” y “más de cinco excrementos de roedores en una pared sobre el fregadero de preparación en la zona de la cocina, más de 10 excrementos de roedores en el almacén trasero que almacena contenedores de harina, salsa de soya de arroz y aceite de cocina”.

Entre las cucarachas que se vieron correteando había una en una tabla de cortar con brócoli y 15 en una estantería dentro de un almacén seco. Entre las cucarachas cuya carrera había terminado, dos estaban “dentro de un contenedor de galletas de la suerte chinas” y más de 12 estaban junto a la puerta de la cocina.

“Olores desagradables en la cocina u otras zonas del establecimiento”.

Thai Thai & Sushi Bar, 1861 N. Pine Island Rd., Plantation: Otro perdedor por cuatro veces, pero que finalmente consiguió limpiar las cosas lo suficiente como para pasar la inspección. O, el inspector se cansó de volver y ver este desorden.

El inspector contó 16 excrementos de roedores, 10 de los cuales estaban bajo el estante para escurrir platos y 10 bajo los mostradores de la barra de sushi.

De las 49 cucarachas vivas, unas 20 estaban “en el estante de almacenamiento donde se guardan los recipientes de comida limpios y desinfectados junto a la arrocera”.

“Se observó un recipiente sin tapa con pollo cocido”.

Un cubo contenía 10 cucarachas muertas y un congelador General Electric contenía otras 20.

“Se observó una fuerte acumulación de moho en la máquina de hielo”.

Con lo anterior, no es de extrañar que una cucaracha viva estuviera en el contenedor de arroz detrás del refrigerador, que de todas formas tenía una “sustancia parecida al moho”. Basura.

Vic and Angelo’s, 290 E. Atlantic Ave., Delray Beach: De las 64 moscas, las más molestas serían las 12 que “se posan en la ventana de la comida que pasa por la línea de cocción” en la cocina.

La carne de cerdo cocida con salsa ragú se tiró por estar aún demasiado caliente después de haber sido cocinada y enfriada la noche anterior.

Toma una Coca-Cola y una sonrisa. “Acumulación de sustancia negra/verde parecida al moho en/alrededor de las boquillas dispensadoras de refrescos en la estación de bar”.

“La línea de drenaje del equipo desagua en el fregadero de lavado de manos en la estación de servidores en el comedor”.

V-N-A pasó una nueva inspección el 21 de mayo, pero una queja hizo que el inspector volviera el 27 de mayo. En esa ocasión, la mozzarella y las orecchiette (la pasta que parece una concha) estaban a 48 grados cada una y nadie pudo decirle al inspector cuándo fue cocida la pasta. Se suspendió la venta.

Vic y Angelo’s pasaron una nueva inspección el 28 de mayo.

Wendy’s, 1025 S. Main St., Belle Glade: El problema de las moscas incluyó seis moscas que se posaban en la tostadora y en la mesa de preparación de la línea de cocina y 15 que se posaban en el protector de estornudos de la zona de la caja registradora.

Los nuggets de pollo mantenidos en caliente no estaban lo suficientemente calientes, a 122 grados. Tenían que estar a 135 grados. El gerente simplemente dijo que los tiraran y lo hicieron sin un sello de Suspensión de Venta.

Wendy’s pasó la reinspección el 28 de mayo.