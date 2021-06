¿Puedo negarle mi número de Seguro Social a una empresa privada?

María del Carmen Ortega evolvingservices.com

¿Puedo negarme a dar mi número de Seguro Social a una empresa privada?

Y. Colt, Ft. Lauderdale

Sí, puede negarse a divulgar su número de Seguro Social y debe tener cuidado al hacerlo. Pero tenga en cuenta que la persona que solicita su número puede rechazar los servicios si no se lo da. Las empresas, los bancos, las escuelas, las agencias privadas, etc. son libres de solicitar el número de alguien y usarlo para cualquier propósito que no viole una ley federal o estatal. Para obtener más información sobre su número de Seguro Social, visite www.ssa.gov/ssnumber.

Recibo la jubilación del Seguro Social y recientemente volví a trabajar. ¿Tengo que pagar impuestos del Seguro Social (FICA) sobre mis ingresos?

V. Adames, Boyton Beach

Si. Por ley, su empleador debe retener los impuestos FICA de su cheque de pago. Aunque está jubilado, recibe crédito por esas nuevas ganancias. Cada año, el Seguro Social acredita automáticamente las nuevas ganancias y, si sus nuevas ganancias son más altas que en cualquier año anterior utilizado para calcular su beneficio actual, su beneficio mensual podría aumentar. Para obtener más información, visite www.ssa.gov o llámenos al 1-800-772-1213 (TTY 1-800-325-0778).

¿Cómo puedo obtener una copia de mi declaración de Seguro Social?

M. Rodríguez, Miami

Puede obtener su estado de cuenta personal del Seguro Social en línea utilizando su cuenta personal de my Social Security. Si aún no tiene una cuenta, puede crear una fácilmente. Su estado de cuenta en línea le brinda acceso seguro y conveniente a sus registros de ganancias. También muestra estimaciones de los beneficios de jubilación, discapacidad y sobrevivientes para los que usted y su familia pueden ser elegibles.

Para configurar o usar su cuenta para obtener su estado de cuentas del Seguro Social en línea, visite www.ssa.gov/myaccount. También enviamos estados de cuenta a los trabajadores de 60 años o más que no están recibiendo beneficios del Seguro Social y aún no tienen una cuenta de mi Seguro Social. Enviamos los estados de cuenta tres meses antes de su cumpleaños.

¿Cómo cambio mi estado de ciudadanía en los registros del Seguro Social?

Z. Bellido, West Palm Beach

Para cambiar su estado de ciudadanía que se muestra en los registros del Seguro Social:

• Complete una solicitud para una tarjeta de Seguro Social (formulario SS-5), que puede encontrar en línea en www.ssa.gov/online/ss-5.html.

• Proporcione documentos que demuestren su:

1- Estado de ciudadanía nuevo o revisado (Solo podemos aceptar ciertos documentos como prueba de ciudadanía. Estos incluyen su pasaporte de EE. UU., un Certificado de naturalización o un Certificado de ciudadanía. Si no es ciudadano de EE. UU., el Seguro Social le pedirá ver su documentos migratorios vigentes).

2- Edad.

3- Identidad.

4- Luego, lleve (o envíe por correo) su solicitud completa y los documentos a su oficina local del Seguro Social.

Todos los documentos deben ser originales o copias certificadas por la agencia emisora. No podemos aceptar fotocopias o copias notariadas de documentos. Para obtener más información, visite www.ssa.gov/ssnumber.