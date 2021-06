Menos ingresos en salas de COVID en Miami-Dade prueban que la vacuna funciona

El personal médico vacuna a la población sin hogar que vive en el centro de Miami en un puesto establecido en Flagler Street con la vacuna Johnson & Johnson COVID-19 el martes, 25 de mayo de 2021. pportal@miamiherald.com

En el apogeo del aumento repentino del COVID-19 en el verano de Florida, hubo más de 2,000 personas hospitalizadas con la nueva enfermedad en el epicentro de Miami-Dade. Ahora, con 1.2 millones de personas en el condado completamente vacunadas, ese número se ha reducido a menos de 300 por primera vez desde mediados de octubre.

La caída se produce cuando las salas de COVID se están vaciando en todo el estado, donde menos de 1,800 personas reciben tratamiento por la enfermedad, en comparación con el pico de finales de julio de alrededor de 9,500.

En el sur de Florida, los líderes de los hospitales atribuyen la caída de pacientes a la eficacia de las tres vacunas autorizadas por el gobierno federal. Aproximadamente el 60 por ciento de los floridanos de 25 años o más han recibido al menos una dosis de la vacuna COVID. Ese porcentaje aumenta al 66 por ciento para el grupo de 35 años o más, y al 70 por ciento para los de 45 años o más.

Las tasas de vacunación son aún más altas en los condados de Miami-Dade y Broward, dos condados especialmente afectados durante la pandemia.

MUY POCOS VACUNADOS ESTÁN INGRESADOS

Aunque la mayoría de los hospitales de la región dicen que no están rastreando cuántas personas terminan en una sala de COVID a pesar de estar completamente vacunadas, han ofrecido observaciones anecdóticas de que es una ocurrencia extremadamente rara. El Dr. Fred Keroff, director médico del distrito para servicios de emergencia en el Memorial Hospital System, dijo que la red de hospitales públicos de South Broward no está rastreando esa estadística porque no afectaría la forma en que tratan a los pacientes. Pero basándose en lo que estaba escuchando de los médicos y proveedores en el Departamento de Emergencias, Keroff dijo que estaba seguro de que las vacunas están funcionando.

“Obviamente, estar vacunado ha marcado la diferencia”, dijo Keroff.

De manera similar, la red de hospitales públicos de Miami-Dade, Jackson Health System, dijo que no estaba rastreando cuántos pacientes con COVID completamente vacunados han sido admitidos. Pero los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) rastrean la estadística a nivel nacional, midiendo los “casos de avance”, que define como hospitalización o muerte por COVID a pesar de estar completamente vacunado.

Hasta el 4 de junio, aproximadamente 137 millones de personas habían sido vacunadas por completo en EEUU, o el 49 por ciento de la población de 12 años o más, y menos de 3,000 de ellos fueron hospitalizados debido a COVID, según los CDC.

Se han registrado alrededor de 535 muertes de personas totalmente vacunadas que dieron positivo en la prueba de COVID, aunque 88, o el 16 por ciento de ellas, se informaron como “asintomáticas o no relacionadas con COVID”, según los CDC.

Un hospital que rastrea los datos públicamente es la instalación de Boca Raton de Baptist Health South Florida, el sistema hospitalario sin fines de lucro más grande de la región. En el Hospital Regional de Boca Raton, 88 pacientes fueron admitidos con COVID en el transcurso de un mes, desde finales de abril hasta finales de mayo. Pero solo cuatro de ellos estaban completamente vacunados, según el Dr. Samer Fahmy, director médico del hospital.

De esos cuatro, dos tenían síntomas leves similares a los de un resfriado, uno no tenía ningún síntoma y uno estaba inmunodeprimido, con “problemas médicos extensos”, que incluían enfermedad pulmonar subyacente y múltiples cirugías, dijo Fahmy.

“A pesar de eso, después de unos días en el hospital, fueron dados de alta”, dijo Fahmy. “Hemos tenido cero muertes [por COVID para personas completamente vacunadas] desde que comenzamos a recopilar los datos”.

En Miami-Dade, los hospitales se están alejando de los onerosos requisitos de presentación de informes. A principios de esta semana, la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, levantó la orden de emergencia que requería que los hospitales informaran los pacientes con COVID diariamente que habían estado en vigor desde abril del 2020, mucho antes de que el estado publicara esos datos.

La portavoz de Levine Cava dijo que la decisión se tomó en consulta con el Dr. Peter Paige, director médico del condado y administrador del Jackson Health System, “en base a nuestro gran progreso en la lucha contra la propagación del COVID, como se muestra en nuestros datos”.

“... Nuestros equipos hospitalarios han ido más allá desde el comienzo de esta pandemia en el cuidado de miles de pacientes con COVID y en mantener a nuestra comunidad actualizada sobre los datos críticos de COVID durante el apogeo de la pandemia”, dijo Rachel Johnson, portavoz del alcalde. “Los hospitales continúan reportando datos al estado y, según nuestro progreso general de COVID, ya no es necesario el doble reporte al condado”.

LOS NÚMEROS COLAPSAN

Todas las métricas clave utilizadas para medir la gravedad de la pandemia han disminuido constantemente desde enero, según un análisis de Jason Salemi, epidemiólogo de la Universidad del Sur de Florida que rastrea los datos de COVID.

Los casos se han reducido en aproximadamente un 87 por ciento desde mediados de enero, y el número promedio de pacientes actualmente hospitalizados se ha reducido en un 74 por ciento, incluida una disminución de más de 1,200 personas solo en el último mes, dijo Salemi.

Sin embargo, desglosar las admisiones de COVID por edad ofrece la mejor visión de cómo las vacunas están afectando los números, dijo Salemi. “El subgrupo más vacunado en nuestra población son las personas mayores y podemos ver una disminución del 80 por ciento en las nuevas admisiones desde el 15 de enero”, dijo Salemi.

“Las personas de 18 a 59 años tienen un riesgo mucho menor de ser hospitalizadas que las personas mayores, pero su disminución con el tiempo es menos pronunciada”.

En el hospital Baptist de Boca Raton, Fahmy, el director médico, dijo que tenían solo un paciente con COVID en la unidad de cuidados intensivos, y que las cifras han ido disminuyendo constantemente desde enero.

La demografía de los pacientes también es diferente, según Fahmy. Dijo que el grupo de 65 años o más solía representar alrededor del 65 por ciento de las admisiones COVID, pero ahora eso está más cerca del 30 por ciento.

“Me parece que ese es el grupo que se dio cuenta de su riesgo y tiene las tasas más altas de vacunación”, dijo Fahmy. “Así que hemos visto una fuerte disminución en la admisión de pacientes mayores con COVID, lo cual es un testimonio de la eficacia de las vacunas”.