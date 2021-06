‘Estaba dentro de su boca’: cocodrilo ataca a buzo que buscaba dientes de tiburón en Florida

Lea este artículo en inglés en el Miami Herald.

Un hombre sobrevivió un aterrador encuentro con un cocodrilo cuando buscaba colmillos de tiburón fósiles en un río el pasado fin de semana. El residente de Tampa Jeffrey Heim, de 25 años, casi se convierte en la merienda del reptil.

Heim le declaró al canal Fox 13 Tampa Bay que el domingo estaba buscando colmillos de tiburón megalodón en el río Myakka, en Venice, al suroeste de la Florida, cuando tuvo lugar el ataque. Por lo general, Heim busca este tipo de dientes para fabricar joyas y otros artículos para Shrkco, su compañía de estilo de vida al aire libre.

Heim le dijo a la estación de televisión que estaba en el fondo del agua pantanosa con equipos de buceo cuando sitió un fuerte impacto en la cabeza que, en un inicio, pensó que era la hélice de una embarcación.

“Fue un golpe tremendo. Muy grande”, dijo Heim. “Entonces me di cuenta de que estaba dentro de la boca de un cocodrilo, y que si no me soltaba, no podía hacer nada para evitarlo”.

Días después del ataque, Heim colgó algunas fotos en Instagram para sus seguidores.

En una aparece Heim, que también es pescador comercial con arpón, en una ambulancia, con la cabeza vendada.

“Un enorme cocodrilo me mordió ayer en la cabeza cuando buceaba buscando colmillos de tiburón en un río”, dice el pie de foto. “Me siento muy afortunado y bendecido por haber salido hoy del hospital y de la unidad de cuidados intensivos después de 34 puntos de sutura y una leve fractura del cráneo”.

En otra publicación que colgó el viernes, se puede ver a Heim cerca del lecho del río, llamado “Ground Zero” (“Zona Cero”) donde el ataque ocurrió. Con un ojo hinchado, pero sonriendo, el explorador explica que llevaba instalada una cámara GoPro cuando el cocodrilo lo atacó, y un amigo se lanzó al agua para tratar de encontrarlo.

Su amigo deberá estar bien. Heim dijo que un agente de la la Comisión de Pesca y Conservación de Vida Silvestre de la Florida (FWC) capturó un cocodrilo de seis pies y cuatro pulgadas en el lugar.

Traducción de Jorge Posada