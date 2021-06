Ex presa política cubana a punto de ser desalojada obtiene aplazamiento en los tribunales

Ana Lázara Rodríguez mocner@miamiherald.com

La ex presa política cubana Ana Lázara Rodríguez, que estuvo a punto de ser desalojada el viernes después de que se le notificara una orden de posesión –el documento final en el proceso de desahucio que da a los beneficiarios 24 horas para desalojar la vivienda–, recibió el lunes un aplazamiento del juez de circuito de Miami Peter R. López, quien suspendió la orden hasta una audiencia probatoria en el caso programada para el 28 de julio.

En esa fecha, los abogados de Rodríguez, de 82 años, expondrán las pruebas que, según ellos, demuestran que Bank of America y Bank of New York Mellon cometieron un fraude al utilizar una firma automática y endosos falsos durante la fase inicial de la ejecución hipotecaria en 2010 que condujo al desalojo actual.

A Rodríguez se le había ordenado en mayo que depositara una fianza de $100,000 para suspender la orden judicial, lo que no pudo hacer.

Bruce Jacobs, el abogado que representa a Rodríguez, dijo que la suspensión del lunes fue el resultado de un fallo del 2 de junio por parte de la jueza Beatrice Butchko en un caso separado no relacionado un día antes de que la oficina del alguacil hiciera cumplir la orden en la puerta de Rodríguez.

En esa audiencia, Butchko ordenó al Bank of New York Mellon, al Bank of America, a Carrington Mortgage Services y a su abogado Nathaniel Callahan, socio del bufete de abogados Akerman LLP, que se presentaran a la comparecencia el 25 de junio para impugnar los cargos de perjurio y fraude. Aunque ese asunto –relativo a una ejecución hipotecaria de Julie Nicolas, madre soltera de dos hijos que perdió su casa– no está relacionado, involucra a los mismos bancos que los implicados en el caso de Rodríguez.

Aplazamiento de última hora

El viernes, el día en que estaba previsto el desalojo de Rodríguez, la alcaldesa Danielle Levine Cava ordenó a la Oficina del Alguacil de Miami-Dade que se retirara, argumentando que la defensa de Rodríguez no había tenido aún su turno en el tribunal.

“La alcaldesa Levine-Cava ordenó a la policía que no procediera con la orden judicial y se adelantara al caso hasta que el proceso legal pudiera desarrollarse en el tribunal”, dijo Rachel Johnson, portavoz de la alcaldesa.

Bruce Jacobs, el abogado que representa a Rodríguez, se tomó la sentencia del lunes como una victoria en sus esfuerzos por demostrar que los bancos implicados cometieron un fraude generalizado al aprovecharse de los ancianos y las minorías tras el crack inmobiliario de 2008.

“Ana está salvando su casa porque el juez López tuvo que seguir la ley”, dijo Jacobs. “La alcaldesa del condado de Miami-Dade intervino para detener el desalojo y asegurarse de que el juez López tuviera la oportunidad de cumplir la ley. Estamos agradecidos de que lo haya hecho”.

Rodríguez, que vive con un ex preso político cubano que padece Alzheimer, heredó la vivienda en 2008, poco después de que fuera refinanciada por Countrywide Financial, una de las empresas hipotecarias de alto riesgo que se vio obligada a resolver las demandas por discriminación de préstamos abusivos durante la recesión.

Countrywide fue comprada por Bank of America en 2008. La casa entró en ejecución hipotecaria en 2010 después de que Rodríguez se retrasara en sus pagos. Según los registros judiciales, Rodríguez se declaró en bancarrota en 2014. Pero Bank of America no presentó un caso de ejecución hipotecaria contra ella hasta 2019.

En agosto de 2020, la casa fue comprada por $415,000 en efectivo por Vanessa Veytia, que vive en California. El lunes, su abogado Pierre G. Mina no pudo proporcionar una cantidad exacta de dólares para que fuera fijada como fianza, alegando que las pérdidas de su cliente son demasiado grandes para calcularlas.

Mina no respondió a una solicitud de comentarios para este artículo.

“La Constitución es clara: nadie puede ser privado de su propiedad sin el debido proceso”, dijo Jacobs. “Una ejecución hipotecaria fraudulenta no es el debido proceso”.