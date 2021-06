Cucarachas en un KFC entre las fallas de inspección de los restaurantes del sur de la Florida

Le ofrecemos una breve lista de restaurantes del sur de la Florida que no pasaron la inspección para empezar la semana. Sin más, pasemos a su revisión.

Como hemos llegado hasta aquí: Lo que sigue proviene de las inspecciones de restaurantes del Florida Department of Business and Professional Regulation en los condados de Miami-Dade, Broward, Palm Beach y Monroe. Un restaurante que no pasa la inspección permanece cerrado hasta que aprueba una nueva inspección. Si ves un problema y quieres que un lugar sea inspeccionado, ponte en contacto con el DBPR, no con nosotros.

Nosotros no controlamos quién es inspeccionado ni cuán estricta es la revisión del inspector. No incluimos todas las infracciones, solo las que más se mueven, ya sea interna o literalmente (porque está vivo o lo estuvo alguna vez). Informamos sin pasión ni prejuicios, pero con dos cucharadas de humor.

Por orden alfabético...

KFC, 20285 NW Second Ave., Miami Gardens: Se diría que las cucarachas corrieron fuerte aquí, pero con todas las referencias a la “acumulación de desechos”, suena más como si las cucarachas corrieran con obstáculos alrededor del restaurante.

El inspector quiso claramente no dejar ninguna duda sobre la relación de las cucarachas con elementos que afectan a los clientes en los detalles de la infracción de alta prioridad por cucarachas vivas.

“Se observaron aproximadamente más de 15 cucarachas vivas dentro de una caja de revestimiento de alimentos en un estante de la unidad de mantenimiento de calor, donde se almacena la comida y se sirve al público. Más de siete cucarachas vivas arrastrándose por los estantes de la unidad de mantenimiento de calor donde se almacena la comida y se sirve al público. Más de diez cucarachas vivas en cajas de bandejas de alimentos situadas en la unidad de mantenimiento en caliente, donde se almacenan alimentos que se sirven al público...”.

El inspector también observó “más de cuatro cucarachas muertas dentro de una caja de revestimiento de alimentos en un estante de la unidad de mantenimiento de calor donde...”.

Ya saben el resto.

“Zona(s) del suelo cubierta(s) con agua estancada. Observadas en la zona trasera junto al lavadero del trapeador”.

Y, o bien este KFC necesita más personal o bien su actual plantilla necesita aprender ese viejo refrán: “Si tienes tiempo para reclinarte, tienes tiempo para limpiar”.

“Se observaron unidades de mantenimiento de calor, y la mesa de vapor que almacena los alimentos tiene acumulación de restos de comida y grasa”.

“Pared sucia con restos negros acumulados en la zona del lavavajillas”.

“Pared sucia con grasa acumulada, restos de comida y/o polvo. En todas las áreas de la cocina”.

“La nevera, el congelador y el suelo de la cocina están sucios/con acumulación de residuos”.

“Azulejos de techo/ventilación sucios con restos de comida acumulada, grasa, polvo o sustancia similar al moho”.

El Coronel volvió a prestar servicio tras pasar una nueva inspección el jueves.

China One, 15711 Sheridan St., Davie: Comprobando la ubicación de las 125 cucarachas vivas que el inspector contó, vemos cinco “bajo la estantería del lado izquierdo de la línea de cocina, donde se almacenan las salsas sin tapar”, otras 20 “bajo la mesa de vapor donde se almacenan las salsas sin tapar frente a la línea de cocina” y “50 cucarachas vivas en un estante de madera donde se almacena la arrocera junto a la mesa de vapor...”.

Cinco cucarachas en la mesa de vapor junto a las salsas descubiertas y otras 20 bajo la mesa de vapor no sobrevivieron.

Un cubo de verduras mixtas cocidas en el refrigerador y una sartén con pollo frito no estaban cubiertos en el congelador.

¿Se puede ser más cliché? “ Lavamanos no accesible para el uso de los empleados debido a que está bloqueado por cubos de salsas de soya junto al fregadero de tres compartimentos”.

No hay excusa para esto. Unos pocos segundos y una rodaja húmeda de Viva deberían eliminarlo. “Interior del microondas sucio con restos de comida incrustados. Se observó el interior del microondas muy sucio”.

China One pasó la reinspección el miércoles.

United Street Sandwich Shop, 1222 White St., Key West: Las alimañas marcaron su territorio por todo el local.

Había dos trozos de excrementos de roedores junto a los vasos de espuma de poliestireno, así que espero que tu bebida venga en un vaso de cristal. Otro trozo estaba en la pared, encima de un lavabo para lavarse las manos (¿El asombroso ratón araña?).

“Se observaron aproximadamente 8 excrementos de cucaracha en una tubería bajo el fregadero de tres compartimentos”.

El inspector contó siete cucarachas vivas y tres moscas, dos de los insectos aéreos sobre la línea de preparación de alimentos de la cocina principal.

Y si se ponen dispositivos para matar insectos, hay que limpiarlos de vez en cuando. Estas infracciones siempre nos recuerdan a la escena de la reservación del coche de alquiler de Seinfeld.

“Observé tres cucarachas muertas en la trampa para cucarachas detrás del refrigerador”.

En realidad, eso pudiera haber sido una infracción “Acumulación de aves, insectos, roedores u otras plagas muertas o atrapadas, en los dispositivos de control”. Para ello, el inspector señaló “aproximadamente 30 moscas muertas en el suelo y la ventana” de la zona de espera de los clientes y “seis moscas muertas dentro de la nevera de bebidas”.

La tienda de bocadillos se recompuso para la reinspección del miércoles.