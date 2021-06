Miami Dade College y la Ciudad de Hialeah organizan feria de empleo el 23 de junio

Entrance Plaza Park es la puerta de entrada a la ciudad de Hialeah y exhibe El Flamingo de la Fuente, del escultor Ramón Pedraza-Alonso en 399 East Okeechobee Road, el sábado 16 de mayo de 2021. adiaz@miamiherald.com

En alianza con el Miami Dade College, la Ciudad de Hialeah organiza una feria de empleos, denominada en inglés “Hialeah Cares Community Job Fair”, el próximo miércoles 23 de junio, en la sede de Hialeah de ese centro estudiantil, en el 1780 West 49 street, informaron este martes las autoridades.

La concejal Mónica Pérez destacó la organización del evento en un complicado momento, ideal para la comunidad por la crisis económica generada por la pandemia del COVID-19.

“Los asistentes a la feria de empleo tendrán la oportunidad de postularse y entrevistarse para puestos de tiempo parcial y de tiempo completo con 50 empleadores participantes, como Sonesta Miami Airport, Amigos for Kids, Subway, US Army, Miami Marlins, Univision, Publix Super Markets, Inc., The Foundation, City of Hialeah, Miami Dade College y Citrus Health Network, entre muchos otros.”, dijo Pérez, concejal cubana que desempeña el cargo desde noviembre de 2019.

Pérez, agregó que la ayuda federal de cheques de $300 mensuales por desempleo finalizará el sábado 26, por lo que “buscar trabajo será necesario para las personas” y preocupada por esa situación “hablé con las autoridades del college y acordamos promover un evento de esta naturaleza”, dijo.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de Hialeah, Mandy Llanes, resaltó que una institución como el Miami Dade College decida respaldar eventos trascendentales para la comunidad, la cual atraviesa momentos muy complejos.

“En momentos como este, los negocios se han visto muy afectados por la pérdida de empleos. Así se ha producido un efecto en cadena. Por eso este tipo de feria pone en contacto directo a las empresas y a quienes buscan empleo“, destacó Llanes. Pérez agregó que los asistentes podrán acceder a talleres previos para prepararlos para las entrevistas.