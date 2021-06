Mientras el caso penal de Artiles sigue adelante, candidato falso acepta infracciones éticas y multa

A medida que el caso de corrupción pública de alto perfil que gira en torno al ex senador estatal Frank Artiles continúa desarrollándose , el candidato sin afiliación partidista partido acusado de que lo reclutaron y pagaron para postularse en las elecciones por el el Distrito 37 del Senado estatal fue golpeado con una multa por su participación en la carrera.

En el Tribunal de Distrito de Miami, el equipo de defensa de Artiles sigue debatiendo con la fiscalía estatal sobre cuánto de un disco lleno de evidencia potencial debe hacerse público en relación con un supuesto esquema para reclutar y pagar a Alexis Pedro Rodríguez para que se postulara como candidato sin afiliación partidista en la carrera por el senado estatal.

Mientras tanto, en la Comisión de Ética de Florida, Rodríguez ha acordado pagar una multa de $ 6,500 por presentar un formulario de divulgación financiera inexacto y por aceptar dinero con el entendimiento de que cambiaría su afiliación de republicano a no partidista, cumpliría los requisitos para postularse y presentaría un formulario de divulgación falsa.

El acuerdo fue firmado por el abogado de Rodríguez, William Barzee, y un defensor de la Comisión de Ética la semana pasada y proporcionado al Miami Herald después de una solicitud de registros públicos. Difiere de su postura en la tribunal penal, donde tanto Rodríguez como Artiles se declararon inocentes de otros cargos.

Los cargos en el caso penal , presentados en el 11no Circuito Judicial en el Condado Miami-Dade, acusan a Artiles de pagar a Rodríguez casi $50,000 para postularse como independiente en la carrera por el Distrito senatorial 37 de Miami-Dade. Rodríguez también está acusado de presentar información falsa de que vivía en Palmetto Bay, aunque vivía en Boca Ratón en el momento de la elección. Presentar a sabiendas una dirección incorrecta ante el estado es un delito grave de tercer grado.

El objetivo del esquema, alegan los fiscales, era “confundir a los electores e influir en el resultado” de la carrera para representar en última instancia una gran franja que incluye el centro de Miami, Coral Gables y Pinecrest.

La Comisión de Ética de la Florida tomará la estipulación en su reunión de julio para aprobar el acuerdo.

La denuncia de ética fue presentada contra Rodríguez en noviembre de 2020 por Juan Carlos Planas, ex legador republicano y ahora abogado electoral demócrata que representó al ex senador José Javier Rodríguez en la carrera por el Distrito 37 del Senado.

La candidata del Partido Republicano Ileana García, una personalidad de televisión y cofundadora de Latinas for Trump, ganó la carrera por 32 votos. Rodríguez, que comparte apellido con el titular demócrata, recibió más de 6,000 votos.

Planas escribió en un mensaje de texto que era “obvio” para él cuando leyó los informes de divulgación financiera que era sospechoso de dónde Rodríguez obtuvo $2,000 para registrar su candidatura.

Según documentos de campaña, Rodríguez, distribuidor de piezas para autos y conocido desde hace mucho tiempo de Artiles, declaró ingresos anuales de $115,000 de su negocio, algunas deudas de tarjetas de crédito, una casa y joyas. En una enmienda a su declaración financiera, enumeró una colección de tarjetas de béisbol de $4,000 y pagos a la escuela privada de sus hijos.

“Me alegra ver que está asumiendo la responsabilidad de lo que ha hecho”, escribió Planas. “Esperemos que su cooperación en todos los asuntos conduzca a la justicia”.

Artiles y Rodríguez fueron acusados de cuatro delitos graves de tercer grado relacionados con el esquema, incluida la confabulación para hacer o aceptar contribuciones de campaña en exceso de los límites legales, aceptar y hacer esas contribuciones de campaña en exceso, jurar falsamente sobre una elección y presentar información falsa.

Según las leyes estatales, esos cargos conllevan sentencias de hasta cinco años de prisión si los declaran culpables.

Aunque el caso apenas está comenzando y no se han establecido fechas en el tribunal, los abogados han comenzado a debatir qué evidencia debe hacerse pública en el proceso de revelación de pruebas.

El mes pasado, los abogados de Artiles presentaron una moción de 97 páginas para una orden de protección limitada sobre la evidencia, argumentando que esa información sobre las pruebas, obtenida a través de una orden de registro de marzo en su casa , contiene una gran cantidad de material sobre las partes que dicen que no tienen nada que ver con el caso, como mensajes de texto y registros telefónicos entre Artiles y su esposa, hijos y clientes privados.

El Miami Herald solicitó copias del archivo —información sobre testigos y pruebas que podrían presentarse en un juicio— la primera semana de mayo.

Se esperaba que la jueza Andrea Wolfson decidiera durante una audiencia de actualización el lunes por la mañana si la información sobre las prueba permanecería temporalmente protegida y no disponible para el público, pero no se llegó a ninguna conclusión.

El fiscal Timothy VanderGeisen argumentó que algunos de los documentos liberados al equipo de defensa no fueron revisados porque fueron enviados al equipo de Artiles como “una ventaja” y que el archivo de información cumplirá las leyes de registros públicos de la Florida, incluido el ocultamiento de información necesario. Sin embargo, agregó que los abogados defensores no pueden dictar lo que es y no es relevante para el caso.

“Claramente estoy pidiendo que el tribunal no ponga ningún límite a la revelación de información más allá de los problemas de confidencialidad”, dijo VanderGeisen, señalando que hay otros testigos y personas relevantes que se comunicaron con Artiles en el transcurso de la campaña y no necesariamente son nombrados en el caso.

Frank Quintero, uno de los abogados defensores de Artiles, le dijo a Wolfson que su moción “tiene por fin evitar la divulgación de información confidencial e información de identificación personal del acusado de terceros”, señalando que la información tiene elementos como las problemas médicos de Artiles, registros bancarios y registros telefónicos relacionados con amigos y familiares “que no tienen nada que ver con este caso”.

Quintero luego solicitó que el abogado defensor se reuniera en una “sala de descanso” privada de Zoom para presentar al juez pruebas que demuestren que el archivo de información incluía documentos que el público no tiene derecho a ver.

El Herald se opuso a esa reunión privada, afirmando que la ley requiere que el tribunal avise previamente a los medios de comunicación y la oportunidad de objetar antes que la cita pueda realizarse a puerta cerrada.

La jueza convocó a otra reunión el 23 de junio para decidir sobre el tema de la revelación de pruebas, para que los medios puedan ser avisados adecuadamente. Mientras tanto, instruyó a VanderGeisen y al abogado defensor a reunirse y tratar de acercarse a lo que debería ser borrado del archivo de la información.

“Podemos llegar a un acuerdo en cuanto a lo que es relevante y lo que no lo es (...) ciertamente sería mucho más restringido de lo que estamos hablando en este momento”, dijo el abogado defensor José Quiñón durante la audiencia del lunes. “Porque en este momento tenemos posturas muy separadas”.

Qué pasó en 2020

Unos días después de las elecciones de noviembre, la fiscal estatal de Miami-Dade, Katherine Fernández Rundle, comenzó a investigar posibles violaciones de la ley electoral en la carrera por el Distrito 37 al Senado estatal.

Rodríguez comenzó a cooperar con los investigadores estatales y casi al mismo tiempo, el Herald encontró a través de varias fuentes que Artiles había reclutado y se jactó públicamente de plantar a Rodríguez como un candidato sin partido en la carrera.

En marzo, los investigadores ejecutaron una orden de registro en la casa de Artiles en Palmetto Bay, incautando su teléfono celular, computadoras y documentos, incluidos documentos de campaña de un segundo candidato sin partido llamado Celso Alfonso, quien se postuló en la competitiva carrera por el Distrito 39 al Senado de Miami-Dade.

Un día después, Artiles fue arrestado y acusado bajo sospecha de ofrecer a Rodríguez el dinero para “confundir a los electores e influir en el resultado” de la carrera.