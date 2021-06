Este edificio de apartamentos de Miami está desalojando a sus 200 inquilinos en 60 días

Steven Leidner, quien vive desde hace 18 años en una unidad de un dormitorio en la esquina de la torre de apartamentos Hamilton on the Bay, en Edgewater, sintió que algo sucedía cuando su contrato de arrendamiento expiró en noviembre y se dio cuenta de que el nuevo propietario del edificio había añadido una cláusula a sus contratos.

“Me di cuenta de que había una cláusula de rescisión anticipada que no existía antes”, dijo Leidner, de 66 años. “Le pregunté al administrador del edificio y me dijo: ‘Oh, nunca te echaríamos. Estamos en el negocio de generar ingresos de los inquilinos. Esto es solo si necesitamos trasladarte a otra unidad del edificio mientras hacemos reformas’”.

Leidner dijo que pidió al administrador que incluyera ese texto en el contrato de alquiler, pero le dijeron que no. Tras consultar con su abogado, Leidner siguió adelante y firmó el contrato de arrendamiento por $1,760 al mes, menos un descuento mensual de $264 para compensar todo el ruido y el clamor provocados por las renovaciones en curso.

“Tengo una discapacidad y no podía exponerme al COVID”, dijo. “No estaba en condiciones de recorrer toda la ciudad en busca de un nuevo lugar. Pero siempre estuve esperando que cayera el otro zapato”.

Ese zapato llegó en forma de carta de Aimco/AIR, la empresa con sede en Denver que compró el edificio de 28 pisos frente a la bahía en el 555 NE 34th St. en agosto de 2020 por $80.9 millones. La carta, que fue deslizada por debajo de la puerta de los inquilinos y se envió por correo electrónico certificado, informaba a cada residente en el edificio que su contrato de arrendamiento se terminaría el 16 de julio de 2021, para que la empresa pudiera completar las renovaciones que habían estado en curso desde el huracán Irma en 2017.

Esas renovaciones anteriores, sin embargo, habían sido reparaciones para arreglar los daños causados por el agua de la tormenta, eliminando el moho, reemplazando las alfombras y la instalación de nuevas ventanas. Las nuevas renovaciones que está llevando a cabo Aimco implican el destripamiento de todas las unidades existentes en el envejecido edificio y la mejora de las áreas comunes para hacer que la propiedad sea más competitiva con las nuevas y brillantes torres de lujo que han brotado alrededor de Edgewater.

“Lamentablemente, el proyecto de reurbanización ha llegado a una fase en la que las renovaciones afectarán a su Apartamento y bloquearán el acceso a la misma”, dice la carta. “De acuerdo con la Opción de Terminación de su contrato de arrendamiento, debemos terminar su contrato y pedirle que desocupe su casa de apartamentos en o antes del 16 de julio de 2021”.

¿Táctica engañosa?

Los aproximadamente 200 residentes actuales del edificio, que ocupan unos 130 de los 265 apartamentos del edificio, alegan que Aimco les engañó cuando firmaron los nuevos contratos de arrendamiento con el propietario, quien, según dicen, les incitó a renovar sus contratos antes de tiempo ofreciéndoles contratos de 18 meses en lugar de los 12 habituales.

Pero el nuevo contrato también incluía una cláusula de rescisión anticipada, algo que no tenían los contratos de la anterior empresa gestora, Bainbridge Management.

En un correo electrónico enviado al Herald, Stephanie Joslin, portavoz de Apartment Income REIT (AIR), la división de gestión de Aimco, dijo que los inquilinos del Hamilton están recibiendo asistencia para la reubicación, como descuentos en los gastos de mudanza, agentes inmobiliarios facturados a la tarifa corporativa de la empresa y la oportunidad de mudarse a uno de los otros edificios que posee la empresa, como los apartamentos Waterways Village en Aventura.

“Aimco ha trabajado con los residentes uno a uno para conocer su situación individual y satisfacer sus necesidades”, escribió Joslin. “Sabemos que mudarse nunca es fácil y seguiremos trabajando con los residentes individualmente para atender sus circunstancias únicas”.

Hamilton on the Bay fue construido en 1984 por Ted Arison, fundador de Carnival Cruise Lines, mucho antes de que Edgewater fuera un barrio de moda repleto de rascacielos. El edificio fue considerado lujoso en su época, pero la explosión de nuevos desarrollos en la zona lo ha convertido en una especie de reliquia.

La proximidad del barrio al centro de Miami, Wynwood y el Design District ha convertido la zona en un imán para residentes y promotores. Desde principios de 2013, más de 115 parcelas de 72 acres se han vendido por $605 millones, según la empresa de datos inmobiliarios CoStar.

David Winker, el abogado que representa a los residentes de Hamilton, dijo que Aimco no está siendo justo con sus inquilinos al darles un plazo tan corto para encontrar un nuevo lugar para vivir y mudarse.

“El propietario mintió a los residentes para que rescindieran sus contratos de arrendamiento existentes y firmaran otros nuevos con una cláusula de rescisión anticipada, y luego envió inmediatamente las notificaciones de desalojo”, dijo. “Esta ‘táctica engañosa’ sacude la conciencia y pedimos al propietario que haga lo correcto y trabaje con los residentes para asegurarse de que todos tengan tiempo de encontrar un nuevo hogar y mudarse. Si no es así, el propietario tendrá que explicar sus crueles mentiras y acciones ilegales a un juez”.

Tras reunirse con los inquilinos del edificio, la representante Frederica R. Wilson (demócrata) escribió una carta el 4 de junio dirigida a Duke McLarty, director de relaciones gubernamentales y comunitarias de AIR.

En su carta, Wilson argumentó que los inquilinos “dejaron claro que no están mental o financieramente preparados para mudarse en la fecha límite dada, ya que crearía una dificultad extrema”.

La carta de Wilson hace cinco peticiones:

▪ Extender la solicitud de desalojo de 60 días hasta el 16 de septiembre de 2021, para los inquilinos que puedan y estén dispuestos a mudarse;

▪ Proporcionar a esos inquilinos un subsidio de al menos $22,500 por unidad para cubrir los costos de mudanza y los gastos de manutención;

▪ No desalojar a los residentes que no puedan o no quieran mudarse y cumplir con sus contratos de alquiler vigentes;

▪ Detener las obras en curso en el edificio hasta que los inquilinos desalojados se muden;

▪ Dar prioridad a los inquilinos existentes cuando la remodelación esté terminada, así como pagar sus gastos de mudanza y posterior regreso.

Falta de comunicación

Pero algunos inquilinos dicen que han recibido poca o ninguna ayuda. Colette McCurdy-Jackson, que ha vivido en el edificio desde 2015 y comparte una unidad de dos dormitorios con su hija, dijo que el administrador del edificio nunca respondió a su solicitud de más información sobre la ubicación de Aventura. Su contrato de alquiler vence el 30 de junio y no será renovado.

“Ni siquiera lo he procesado”, dijo McCurdy-Jackson, de 54 años, cuyo marido falleció en septiembre. “No sé por dónde empezar. Mi marido solía encargarse de todas estas cosas por nosotros. Soy una mujer muy educada y no sé qué hacer”.

McCurdy-Jackson dijo que cuando preguntó al administrador del edificio por qué se había avisado a los inquilinos con tan poco tiempo de antelación, este le dijo que la empresa trabajaría con cada uno de forma individual, pero que si habían ofrecido un plazo de 90 días para desalojar, la gente se tomaría 120 días en su lugar.

Muchos de los inquilinos del edificio son padres primerizos o ancianos, y varios se están recuperando de cirugías y procedimientos médicos que hacen difícil, si no imposible, que se muden de inmediato, dijo McCurdy-Jackson.

Adrian Madriz, director ejecutivo del grupo de vivienda asequible y sostenible SMASH, organizó el martes una rueda de prensa con la asistencia de muchos de los residentes de Hamilton para llamar la atención sobre su difícil situación.

“La renovación que Aimco ha hecho en las unidades vacías ha sido tan ruidosa que la gente no puede trabajar desde casa”, dijo. “Se ha descuidado la calidad de vida de las personas que viven allí. Ahora alegan que tienen que hacer un trabajo intensivo en la fontanería del edificio. ¿Por qué quieren deshacerse de todos y no cobrar los alquileres durante un año?”

Pero la ubicación privilegiada del Hamilton frente a la bahía, junto con la creciente popularidad de Edgewater, estaba destinada a afectar radicalmente al edificio en algún momento, dicen expertos inmobiliarios. Según la Miami Downtown Development Authority, la población de Edgewater ha pasado de 5,841 habitantes en el año 2000 a los 7,580 actuales.

Muchas de las viejas casas unifamiliares del barrio y los edificios de apartamentos en mal estado han sido sustituidos por nuevas construcciones. Está previsto que este año se inaugure la torre de ultra lujo Missoni Baia Residences, donde algunos condominios tienen un precio superior a los $4 millones.

“Los alquileres en Hamilton on the Bay están claramente por debajo del mercado”, dijo Chris Zoller, agente asociado de Berkshire Hathaway HomeServices EWM Realty. “La empresa que compró el edificio son propietarios profesionales y sofisticados, y no quedan muchos edificios en Edgewater que sean estrictamente de alquiler. El edificio no está en las mejores condiciones, pero los alquileres se han mantenido bajos. Ahora el propietario necesita que la gente se vaya. Es una decisión comercial y tienen derechos como propietarios. Los inquilinos pueden encontrar algo. No será tan bonito ni estará junto al agua, pero lo han tenido bonito durante mucho tiempo”.

Otros creen que la situación del edificio Hamilton es el resultado inevitable del aburguesamiento, pero que los inquilinos deberían tener más tiempo que 60 días para encontrar un nuevo lugar donde vivir.

“Los propietarios están creando un barrio totalmente nuevo, ya sea derribando algo o rejuveneciéndolo”, dijo Jesse Dean-Kluger, fundador del bufete de abogados con sede en Miami Jesse Dean-Kluger PA. “Los inquilinos más antiguos se enfrentan a este problema. Decirle a la gente que su vecindario les ha superado en precio, aunque hayan vivido allí durante 10 años, es duro. Pero la gente no debería ser expulsada de sus casas. Decirles: ‘Vamos a poner este edificio bonito y tienen que salir de aquí’ es un error”.