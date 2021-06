Jueza dice que la prohibición de beber a las 2 a.m. en South Beach es “ilegal”

Una nueva ley de Miami Beach que obliga a docenas de clubes de South Beach a poner fin a la venta de alcohol a las 2 a.m. es “ilegal”, dictaminó el lunes una jueza del Tribunal de Circuito de Miami-Dade, asestando un golpe a la lucha del alcalde contra la “fiesta dura”.

Durante una audiencia, la jueza de circuito Beatrice Butchko se puso del lado del popular hotel Clevelander en Ocean Drive, el cual demandó a Miami Beach el mes pasado por la prohibición de venta de alcohol a las 2 a.m. impuesta recientemente por la ciudad en el distrito de entretenimiento de South Beach. Butchko dictaminó que la votación de la comisión municipal para aprobar la nueva ley –que entró en vigor el 22 de mayo– no se ejecutó correctamente.

“Fue arbitraria, es una violación de las ordenanzas locales y fue ilegal”, dijo Butchko, que también se pronunció sobre las impugnaciones del Clevelander a las nuevas restricciones de ruido y al cierre prolongado de Ocean Drive.

Butchko dijo que la propuesta del alcalde Dan Gelber de poner fin a la venta de alcohol a las 2 a.m. en lugar de a las 5 a.m. en el distrito de entretenimiento de la ciudad, se presentó indebidamente el mes pasado como una ordenanza general que requería una mayoría simple, cuando debió haberse presentado como una norma de desarrollo del suelo que requería un apoyo más amplio de la comisión.

Tres de los siete comisionados de la ciudad se unieron a Gelber para aprobar la medida. Pero Butchko comentó que, dado que la reducción del horario se limitaba a un distrito de zonificación específico –que abarcaba los negocios de Collins Avenue y Ocean Drive desde Fifth hasta la 15th–, debió haberse tratado como un cambio en la normativa urbanística de la ciudad, que requiere el apoyo de cinco comisionados.

Gelber, que en los últimos meses ha liderado la iniciativa de la ciudad para reformar la escena de las fiestas en South Beach, declaró en un comunicado que la ciudad apelará la decisión.

“Nuestros residentes no deberían ser prisioneros de un modelo de negocio que promueve la fiesta intensa durante toda la noche que ha generado un ambiente inseguro en nuestra ciudad”, escribió Gelber. “Apelaremos ya que no tiene sentido, ni legal ni de otro tipo, que los tribunales obliguen a nuestros residentes a soportar este tipo de mala conducta y desorden”.

Kendall Coffey, el abogado que representa al Clevelander en el caso, le dijo a The Miami Herald que la política de las 2 a.m. no será revocada oficialmente hasta que él redacte una orden para que la ciudad la revise, que luego irá a Butchko para su aprobación.

“Esperaríamos que la ciudad no intentara aplicarla en vista del fallo de la jueza, pero técnicamente hablando aún no hay una orden firmada”, dijo Coffey.

El mes pasado, la comisión votó a favor de reducir la hora límite de las 5 a.m. para los negocios del distrito durante un periodo de siete meses.

Los comisionados también votaron para agregar un referéndum de votantes en toda la ciudad a la boleta electoral de noviembre que haría que las restricciones temporales sean permanentes, aunque se necesita una segunda votación este verano para poner el tema ante los votantes.

Hace apenas unos años, en 2017, los votantes rechazaron una propuesta para prohibir la venta de alcohol en Ocean Drive después de las 2 a.m. Pero a raíz de unas caóticas vacaciones de primavera, Gelber, que se postula a la reelección, propuso una reducción permanente a las 2 a.m. y la derogación de una exención del ruido que permite a locales como el Clevelander tocar música en vivo o amplificada tan fuerte como quieran en dirección a Ocean Drive. Afirmó que la venta de alcohol a primera hora de la mañana y la música no regulada han fomentado un ambiente de fiesta sin ley que se extiende a las calles de la ciudad.

Butchko dictaminó que el Clevelander tiene derecho a poner música por encima de los niveles ambientales, pero agregó que la ciudad y el hotel deberían llegar a un acuerdo sobre los niveles de ruido.

En cuanto a Ocean Drive, cerrada por la ciudad por primera vez hace un año como parte de sus medidas de emergencia por la pandemia del COVID-19, Butchko se negó a forzar la apertura de la vía. En su lugar, animó al Clevelander y a la ciudad a buscar una forma de permitir el acceso a los huéspedes del hotel mientras se mantiene cerrada Ocean Drive.

Coffey dijo que se ha culpado injustamente al Clevelander del comportamiento de algunos turistas. La hora límite de las 2 a.m. y los límites de ruido perjudicarían a los resultados financieros del hotel, argumentó Coffey, y el cierre del tránsito a Ocean Drive ya está perjudicando el negocio.

“Es un local muy serio, ampliamente respetado, que tiene como parte de su marca el entretenimiento al aire libre”, declaró durante la audiencia del lunes. “Realmente no hay ningún Clevelander como cualquier tipo de forma identificable que pueda existir sin el entretenimiento al aire libre”.

Más tarde, Coffey dijo al Herald que “la música en vivo y al aire libre es un valor fundamental del Clevelander y tengo que pensar que hay una manera de que las mentes razonables trabajen en este asunto”.