Este restaurante de Coral Gables se adelantó a todas las tendencias gastronómicas. Ahora va a cerrar

Señala todas las tendencias gastronómicas importantes que definieron la última década y podrás encontrarlas en The Local de Coral Gables.

En ese tiempo, el restaurante dio a Miami su primer autodenominado gastropub, un lugar donde la buena comida y la buena cerveza elevaron un bar típico. Pero después de 10 años, el restaurante está llegando a su fin.

The Local publicó en Instagram que cerraría el 19 de junio. Los propietarios escribieron que se está trabajando en un nuevo proyecto que abrirá en una nueva ubicación, posiblemente en el otoño.

“Nos gustaría agradecer a todos los que han sido clientes y amigos leales de The Local. Estamos agradecidos por los muchos recuerdos maravillosos y los grandes momentos que se crearon en The Local”, decía un post de Instagram.

El nuevo propietario que heredó el contrato de The Local, José “Pepe” Ortega, dijo que trató de trabajar con los propietarios para que se quedaran cuando su contrato llegó a su fin. Dijo que no hubo un aumento de la renta y los propietarios decidieron no renovar.

“Definitivamente no es una situación de ‘duplicamos el alquiler’”, dijo Ortega. “Todos nuestros inquilinos son nuestros socios comerciales. Así que hay que intentar ayudarles. Pero no funcionó. No estamos contentos de que se vayan”.

Las tendencias se mueven tan rápido y Miami cambia tan deprisa que es fácil olvidar lo innovador que fue The Local. En cierto modo, siguió los pasos del Michael’s Genuine Food & Drink, que revitalizó el Design District. Lo mismo podría decirse de lo que The Local hizo por Giralda Avenue.

Se separó de The Bar, que atendía al público universitario local. Y lo hizo introduciendo las tendencias gastronómicas más modernas. Fue el primer restaurante local en ofrecer más de 20 cervezas artesanales diferentes, procedentes de todo el estado y del país. Cintas de oreja de cerdo crujientes para picar. Tablas de embutidos con encurtidos caseros y paté.

Y al estar en el sur de la Florida, añadió un sabor local. El chef que abrió el local, Alberto Cabrera, ahora ejecutivo de Marabú, en Brickell, aportó un sabor cubano-estadounidense al gastropub, con galletas cubanas hechas en casa con queso de pimiento al estilo sureño y una versión de lujo de la hamburguesa cubana frita.

El propietario original era José Malléa, un ex agente político que ayudó a liderar el auge de la cerveza artesanal en Miami. Vendió el negocio a su hermana, Carmen Malléa, quien lo dirige en la actualidad. Malléa pasó a abrir Biscayne Bay Brewing en Doral.

“Queríamos mantenerlo como un lugar local para nuestros vecinos”, dijo Carmen Malléa. “Era un lugar al que podías ir bien vestido y un lugar al que podías ir vestido de manera informal. Era todo lo que querías que fuera”.

Incluso después de que Cabrera se marchara, la cocina de The Local y la oferta de cervezas artesanales aportaron una sensación distinta. Pero las tendencias gastronómicas cambiaron. Con el tiempo, desaparecieron los platos de panceta de cerdo, las coles de Bruselas y el bacon. Y el público siguió adelante.

Incluso la Giralda cambió, con el cierre de la calle como parte de un proyecto urbanístico de $24 millones que la convirtió en una plaza. Se instalaron nuevos restaurantes. Durante la pandemia, los comensales redescubrieron Giralda, ya que se convirtió en un lugar para comer al aire libre. Esto trajo consigo una mayor competencia que acabó con The Local.