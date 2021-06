La demócrata por Orlando Val Demings anuncia su candidatura al escaño de Marco Rubio en el Senado de EEUU

En esta foto de archivo del 10 de junio de 2020, la representante demócrata Val Demings hace preguntas durante una audiencia del Comité Judicial de la Cámara Baja sobre los cambios propuestos en las prácticas policiales y la responsabilidad en el Capitolio en Washington. Demings se quiere postular para el escaño del senador republicano Marco Rubio en la Florida. AP

La representante demócrata Val Demings anunció oficialmente el miércoles su candidatura al escaño del republicano Marco Rubio en el Senado de Estados Unidos, lo que da a los demócratas una candidata de alto perfil en una de las contiendas senatoriales más competitivas del país en 2022.

Demings, de 64 años, ha representado a Orlando en la Cámara de Representantes desde 2017 después de una larga carrera en las fuerzas del orden que incluyó un lapso como jefa del Orlando Police Department de 2007 a 2011.

Su anuncio, del que informó por primera vez el Orlando Sentinel, tuvo un claro tema de ley y orden que se basaba en gran medida en su carrera policial antes del Congreso, cuando se convirtió en una sustituta de alto perfil para la presidenta de la Cámara Baja Nancy Pelosi. Los republicanos de todo el país, incluido Rubio, atacaron con éxito a muchos demócratas como antipoliciales durante las elecciones de 2020.

El video de anuncio de Demings, de tres minutos de duración, incluía una mezcla de funcionarios locales que elogiaban su trabajo como jefa de policía.

“Dijeron que nunca bajaríamos la delincuencia, pero yo dije ‘nunca te canses’”, dijo Demings. “En el camino aportamos la ley y el orden a un presidente anárquico”.

Demings tiene un perfil más alto que el miembro promedio de la Cámara de Representantes de Estados Unidos a pesar de que solo ha cumplido dos mandatos. Fue considerada por el presidente Joe Biden para ser su compañera de fórmula durante las elecciones de 2020, fue elegida por Pelosi para servir como gestora de la impugnación en el primer juicio del ex presidente Donald Trump, se convirtió en una presencia frecuente en las noticias por cable, donde atacó con frecuencia al ex presidente, y tuvo un don para captar la atención durante los enfrentamientos verbales con republicanos como el representante de Ohio Jim Jordan.

Pero derrotar a Rubio, que superó los resultados de Trump en 2016 en la Florida por cuatro puntos porcentuales la última vez que se postuló, será difícil. El republicano por Miami dijo que cree que se enfrentará a Demings en las elecciones generales de 2022 en un video el miércoles, calificándola como la elección preferida del líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, para el escaño.

“Siempre supe que mi oponente para el Senado iba a ser una demócrata liberal de extrema izquierda. Hoy acabamos de saber cuál de ellas ha elegido Chuck Schumer”, dijo Rubio en un video. “Estoy deseando que empiece esta campaña porque va a ofrecer a la gente de la Florida una diferencia muy clara”.

Demings es la gran favorita en las primarias demócratas y su mayor contrincante potencial, la representante federal de la Florida Central Stephanie Murphy, anunció recientemente que no se postulará a las elecciones estatales de 2022. El comisionado de la ciudad de Miami, Ken Russell, anunció su candidatura a las primarias la semana pasada y los demócratas poco conocidos Joshua Joseph Weil, Josué Larose, Allen Ellison y Edward Abud también han presentado documentos para la nominación demócrata. Demings tiene $1 millón en su cuenta de campaña al 31 de marzo.

No es probable que Rubio se enfrente a una oposición seria en las primarias del Partido Republicano después de que Trump lo apoyara en abril. Tiene casi $4 millones para gastar en la carrera al 31 de marzo.

En el video del anuncio, Demings argumentó que Rubio es una criatura de Washington, aunque no se refirió directamente a él por su nombre.

“Resulta que hay algunos en Washington que prefieren las mismas viejas formas de hacer negocios. Vuelven a caer en argumentos cansinos y soluciones retrógradas”, señaló Demings, antes de que se reprodujera un clip del exgobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, atacando a Rubio por pronunciar un discurso prefabricado durante un debate presidencial de 2016.

“Ahí está, el discurso memorizado de 25 segundos”, dijo Christie. “Eso es lo que hace Washington”.

La campaña de Rubio declaró que destacará el trabajo de Rubio en el Senado desde su candidatura a la presidencia en 2016, señalando que jugó un papel importante en el desarrollo del Paycheck Protection Program para ayudar a las pequeñas empresas durante la pandemia del COVD-19 y los esfuerzos para duplicar el crédito fiscal para niños en el proyecto de ley de impuestos de Trump de 2017.

“Marco ha cumplido constantemente con las familias de la Florida”, señaló el director de campaña Mark Morgan en un comunicado. “Creó el plan de rescate de pequeñas empresas que salvó millones de empleos en la Florida, se enfrentó a su propio partido para duplicar el crédito fiscal para niños y luchó para garantizar que los veteranos de la Florida reciban la atención que se ganaron”.

Rubio comienza la contienda como el favorito debido a su éxito pasado en las contiendas para el Senado a nivel estatal y el desempeño del Partido Republicano en 2020 en el estado. Pero la contienda será una prioridad para ambos partidos por el control de un Senado 50-50 donde el voto de desempate de la vicepresidenta Kamala Harris da a los demócratas una ligera ventaja.

De ser elegida, Demings sería la tercera mujer afroamericana senadora del país. Ninguna de ellas ocupa ahora un escaño en el Senado.

“Cuando creces en el sur pobre, afroamericana y mujer, debes tener fe en el progreso y en las oportunidades”, dijo Demings. “Nunca me he cansado de representar a la Florida, ni un solo momento. Nunca me he cansado de defender lo que creo que es correcto. Ahora me postulo para el Senado de Estados Unidos debido a dos simples palabras: nunca cansarse”.