Suspenden a 4 policías de Doral mientras federales investigan préstamos a pequeños negocios

Cuatro policías de Doral han sido relevados del cargo mientras los investigadores federales investigan una serie de préstamos de ayuda para pequeñas empresas que se sospecha que recibieron durante la pandemia, dijeron fuentes al Miami Herald.

El vocero de la Policía de Doral, Rey Valdés, confirmó que los agentes Pablo Rodríguez, Jorge Gallardo, Mauro Oliveira y Osvaldo F. Castillo están suspendidos con sueldo desde mediados de mayo. Valdés declinó hacer declaraciones, diciendo que otra jurisdicción estaba liderando la investigación. El alcalde de Doral, J.C Bermúdez, también se negó a hablar de la investigación, diciendo que estaba dirigida por “otra entidad”.

El agente especial y portavoz del FBI, Mike Leverock, dijo que no está “autorizado a confirmar o negar la existencia de tales investigaciones”. La investigación fue reportada por primera vez por Glenna Milberg de WPLG-ABC10. Fuentes con conocimiento de la investigación le dijeron al Herald que los agents están son investigados por estada vinculada con con el Programa de Protección de Nómina.

Estos préstamos son emitidos por prestamistas privados locales y cooperativas de ahorro y crédito respaldados por la Administración Federal de Pequeñas Empresas como parte del intento del gobierno de mantener a flote a las pequeñas empresas durante la pandemia.

No fue posible contactar a los agentes de Doral en cuestión para que hicieran declaraciones. No estaba claro si tienen abogados defensores. El sindicato de policías del sur de la Florida dijo que no estaba representando a los agentes en cuestión.

Esta noticia se actualizará cuando tengamos más información a la mano.

Samantha Gross, redactora del Miami Herald, contribuyó a esta información