Penthouse en el área de Miami se vende por $22.5 millones en criptomonedas. ¿Es récord?

Un penthouse en el norte de Miami-Dade se vendió por lo que se cree que es un precio récord para una venta inmobiliaria ejecutada en criptomonedas.

La residencia de 5,067 pies cuadrados, en el Arte Surfside en el 8955 de Collins Ave., se vendió por $22.5 millones, o $4,440.50 por pie cuadrado. Tiene un total de cuatro dormitorios, cuatro baños y un medio baño. El comprador no fue revelado.

En una entrevista, los desarrolladores de Arte Alex Sapir y Giovanni Fasciano dijeron que aceptar la criptomoneda ha ido más allá de una estratagema de marketing y ahora es casi un requisito para atraer a la próxima generación de compradores de casas de lujo.

“Se hizo evidente que hay toda una generación que compra criptomonedas que no está siendo abrazada por muchas comunidades, y mucho menos por las inmobiliarias”, dijo Sapir. “Se trataba de una mentalidad para atraer a una nueva clase de inversores”.

El tipo de criptodivisa utilizado en la venta no fue revelado. El miércoles, el precio de un bitcoin alcanzó aproximadamente $36,500. A ese precio, la residencia habrá valido unos 616 bitcoins.

Diseñado por el arquitecto italiano Antonio Citterio, más conocido por los hoteles Bulgari de Milán y Shanghái, Arte cuenta con dos piscinas, un estanque de meditación frente a la playa, una cancha de tenis en la azotea, una zona infantil y un spa con estudio de yoga, sauna y sala de vapor.

Aunque una gran cantidad de propiedades, incluyendo muchas en Miami, anunciaron que ahora aceptaban criptodivisas como forma de pago antes de la venta de Arte, los desarrolladores de Arte creen que la venta récord pudiera dar inicio a una tendencia mucho más amplia de desarrolladores que cortejen agresivamente a los compradores con criptomonedas.

“Creemos que nuestra venta servirá de motivación para el sector inmobiliario y otras industrias”, dijo Fasciano. “Justo después de que se anunciara la venta, vimos que otros anunciaron que empezarían a aceptar criptodivisas, especialmente en el sector de la hostelería”.

El comprador tendrá vecinos muy conocidos, incluyendo a Jared Kushner e Ivanka Trump –la pareja está alquilando una unidad de condominio, a la espera de la finalización de una casa en Indian Creek Island– y el fundador de Sunrise Brands Gerard Guez y su esposa Jacqueline Rose. Solo quedan a la venta tres unidades de las 16 de Arte.

Arte está situado frente a la playa, justo al sur de los lujosos condominios Four Seasons Residences at The Surf Club y Fendi Chateau Residences.

Los compradores vienen por la proximidad del barrio a Bal Harbour Shops, Miami Beach, Aventura y Golden Beach, dijo Jill Hertzberg, corredora-asociada en el Jills Zeder Group. Su empresa tiene casi 50 condominios en la zona.

“A la gente le gusta lo nuevo y todos estos edificios son completamente nuevos con los servicios más recientes”, dijo Hertzberg. “El reconocimiento de marcas como Four Seasons es también un factor importante. El barrio está cambiando en cierto modo con las nuevas construcciones de súper lujo, pero también hay opciones mucho más asequibles en las viviendas unifamiliares de Surfside y en los edificios antiguos adyacentes”.

