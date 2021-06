Manifestación de estudiantes convence a Miami a mantener biblioteca de Allapattah

Estudiantes de high school se manifiestan en contra de plan de cerrar la biblioteca de Allapattah pportal@miamiherald.com

Se espera que una de las bibliotecas más antiguas de Miami tenga un nuevo hogar en un proyecto de vivienda asequible propuesto en la misma ubicación de Allapattah, después de que estudiantes de high school se unieran para salvar su centro comunitario del desplazamiento.

La biblioteca pudo haber sido desalojada en virtud de un plan para construir al menos 150 unidades de apartamentos de mano de obra o asequibles en el sitio en 1799 NW 35th St. Pero la posibilidad de perder la sucursal, que no tenía un futuro hogar identificado, provocó protestas de la comunidad, lo que llevó a los comisionados de Miami el jueves a poner una nueva condición a la reurbanización: El proyecto de viviendas debe tener una biblioteca en la planta baja.

Se espera que los administradores de la ciudad negocien un contrato de arrendamiento con el promotor de viviendas sin fines de lucro Saint James Community Development Corp., para incluir una biblioteca en la planta baja del proyecto de viviendas. El requisito fue aprobado después de que activistas, entre los que se encontraban varios estudiantes de high school y recién graduados, abogaran por mantener la biblioteca en el terreno de propiedad municipal donde se encuentra actualmente.

“Sinceramente, me sorprendió mucho”, comentó tras la votación Chelsea Hercules, de 18 años y graduada del Jackson High. Ella dijo a los comisionados que la posibilidad de completar las tareas escolares en la biblioteca la ayudó a graduarse antes. “Nos expresamos y es genial que nos hayan escuchado”.

La ciudad también buscará un espacio cercano para albergar temporalmente una biblioteca durante las obras para que no haya interrupción del servicio.

“Siempre tendrán un lugar al cual ir”, dijo el comisionado Alex Díaz de la Portilla, quien patrocinó la resolución y cuyo distrito incluye Allapattah. Agradeció a los estudiantes su activismo.

Situada frente a la Miami Jackson Senior High School, la actual biblioteca es un centro comunitario muy querido por los estudiantes y los residentes que dependen de los recursos de la sucursal para utilizar internet, imprimir y hacer sus tareas. Aunque varios activistas reconocieron la necesidad de más viviendas asequibles en una ciudad donde el costo de la vida es alto, señalaron que no debería ser a costa de una biblioteca.

“No quiero elegir entre el nuevo edificio y una biblioteca”, dijo Jayla Cannon, de 17 años.

En septiembre, los comisionados votaron unánimemente para rescindir el contrato de arrendamiento gratuito con el sistema de bibliotecas del Condado de Miami-Dade para el uso del terreno. El acuerdo había estado vigente durante décadas. El jueves, el comisionado de Miami Manolo Reyes se disculpó con los estudiantes que acudieron al Ayuntamiento, diciéndoles que no se había dado cuenta del impacto de la votación en ese momento.

“Quiero pedir disculpas porque eso pasó por nosotros. Era la época del COVID y todo eso, y soy culpable de no haber tenido más cuidado al leer la ordenanza”, declaró. “Si lo hubiera notado, como ex profesor, me habría opuesto inmediatamente”.