Captado en video, impresionante choque de Lamborghini donde murieron tres turistas

Lea este artículo en inglés en el Miami Herald.

El terrible y violento choque pasó inadvertido en enero: un Lamborghini Urus que iba a una velocidad asombrosa se estrelló contra una columna de cemento en Hialeah, y los tres turistas que iban en el vehículo perecieron en la espantosa y espectacular explosión que quedó captada en un video de vigilancia.

Ahora, según un reporte de toxicología y que se dio a conocer esta semana, el conductor, un hombre de 30 años, residente de New Jersey, estaba embriagado con alcohol y analgésicos. Murió en el accidente, junto con sus dos pasajeros.

La colisión ocurrió el 17 de enero, durante el fin de semana feriado por el Día del Dr. Martin Luther King Jr., cuando el sur de la Florida se llenó de visitantes, y el estado tenía menos restricciones por el COVID que otros estados. El choque escapó la atención de la prensa.

Según la policía de Hialeah, el todoterreno Lamborghini alquilado se desplazaba a toda velocidad por la avenida 10 del este, cerca de la avenida 25 a la 1:43 a.m., cuando perdió el control, impactó un árbol y luego se incrustó contra una columna de concreto del Metrorail. “Al chocar contra la columna, el automóvil explotó en llamas y se desintegró parcialmente”, de acuerdo con un reporte de accidente automovilístico de la policía de Hialeah. Se cree que el auto iba a más de 100 mph.

El conductor, padre de dos hijos, y residente de New Brunswick, New Jersey, salió lanzado del todoterreno. Los dos pasajeros, otro hombre de New Jersey, de 26 años, y una mujer de 27 años, de Georgia, murieron instantáneamente en el aparatoso choque.

Según el reporte de toxicología de la Oficina del Médico Forense del Condado Miami-Dade, el conductor tenía niveles de alcohol en la sangre de .10 y .12, respectivamente, muy por encima del límite legal. Los exámenes también revelaron que la presencia de oxicodona en la sangre, un poderoso calmante que ha jugado un papel importante en la crisis nacional de adicción a los opioides.

La madre de una de las víctimas, con la que el Miami Herald habló semanas después del choque, no quiso hacer comentarios. Otros familiares no pudieron ser localizados. El dueño del Lamborghini del 2019 tampoco pudo ser localizado. Un Urus nuevo cuesta más de $220,000.

Traducción de Jorge Posada