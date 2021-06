Una Karla Cuban Bakery y dos Publix del sur de la Florida entraron en la lista de locales asquerosos

Rara vez una cadena incluye dos tiendas en la lista de los locales asquerosos, aunque Family Dollar solía entrar regularmente. Imagínate la sorpresa cuando este vistazo a las inspecciones estatales de tiendas de víveres en el área de Miami-Fort Lauderdale encontró una doble dosis de suciedad de Publix.

Cómo hacemos esta salchicha: A diferencia de las inspecciones de restaurantes del Florida Department of Business and Professional Regulation, reprobar no significa que una tienda sea cerrada hasta que apruebe. Pero algunas partes de la tienda pueden ser puestas bajo una orden de Suspensión de Uso hasta que el problema se resuelva adecuadamente. Obviamente, si un local recibe suficientes órdenes de Suspensión de Uso, es posible que no tenga suficientes partes que pueda utilizar para que la apertura valga la pena.

Lo que sigue proviene de la inspección del Florida Department of Agriculture de los supermercados en Miami-Dade y Broward. Si quieres que un lugar sea inspeccionado o quieres reportar un problema, no nos envíes un correo electrónico. Visita el sitio web del Department of Agriculture y presenta una queja.

Nosotros no decidimos quién es inspeccionado o que tan estrictamente es inspeccionado. Informamos sin pasión ni prejuicios, pero con un carrito lleno de humor.

Y vamos por orden alfabético...

Karla Cuban Bakery, 2408 SW 137th Ave., West Miami-Dade: ¿Qué es lo que no quieres conservar demasiado tiempo, aparte de una cerveza? Sí, los productos alimenticios con leche y carne de cerdo. Y este lugar tenía pequeños envases de pudín de arroz que llevaban 10 días, bandejas de bocadillos de jamón y queso y bocadillos de jamón para untar que llevaban nueve días y siete días.

Tirados.

No había un fregadero para lavarse las manos en la zona de atrás. “Durante la visita se observaron infracciones en el lavado de manos”.

Kiko’s International Market, 7818 NW 44th St., Lauderhill: En las áreas de cocina, charcutería y carnes, “varios insectos voladores rondaban las unidades de frío, los fregaderos, las mesas de preparación y el equipo de procesamiento de alimentos”.

Las cortadoras de carne de la zona de charcutería y la picadora de carne y la máquina de sierra de cinta de la zona de carnes estuvieron más de cuatro horas sin limpiarse.

“Los paquetes de salami colgados en ganchos sobre el refrigerador a temperatura ambiente se encontraron a 70 grados”. Eso es calor para crear bacterias.

Kwik Pic, 5440 NW 19th St., Lauderhill: “Se observaron varios insectos de grano pequeño en varias bolsas de arroz en un estante de venta al público”.

La máquina de hielo de la trastienda fue objeto de una Orden de Suspensión de Uso porque tenía “un crecimiento negro parecido al moho en el interior de la máquina, junto al conducto de hielo”.

Además, la “puerta del cuarto de aseo da directamente a la sala donde se procesa el hielo”.

El inspector no encontró agua caliente en el fregadero de la cocina para lavarse las manos ni en el fregadero para lavar los utensilios.

Le Macaron, 7835 NW 15th St., Doral: El inspector vio que Le Macaron “fabrica productos de panadería que contienen carne de cerdo (jamón) sin beneficiarse de la inspección del USDA”.

Pagas tu dinero, corres tus riesgos. Alerta ojos de serpiente, ese sándwich de jamón también está acercándose.

New Marco Foods, 8005 NW 98th St., Hialeah Gardens: “Aparentes excrementos de roedores, demasiado numerosos para contarlos, por todo el suelo de la zona de almacenamiento en seco y en las cajas de material de embalaje”.

Además, las “cortinas de plástico que conducen a la cámara frigorífica tienen una gran acumulación de sustancia oscura, parecida al moho. Los contenedores de repollo desmenuzado expuestos pasan a través de dichas cortinas para ser enfriados en el refrigerador industrial.”

Ugh.

Papi’s Supermarket, 13700 NW Seventh Ave., North Miami-Dade: “Múltiples moscas, demasiadas para contarlas”, salpicaban el aire en la zona de venta al público y en el departamento de carnes.

El baño unisex de la trastienda carecía de puertas de cierre automático o cubos de basura cubiertos.

Alguien pensó que sería una gran idea dejar “varias docenas” de piezas de abadejo salado, bacalao, arenque y arenque ahumado en la parte superior de un estante de un congelador abierto durante dos días. Su temperatura era de entre 54 y 69 grados y fueron tirados.

Pharma-Natural, 14100 NW 57th Ct., Miami Lakes: “Se observaron en la sala de almacenamiento en seco, donde se almacena el producto final y los productos a granel listos para envasar, varios excrementos de roedores a lo largo del perímetro de la pared norte, así como algunos cartones triturados roídos por los roedores”.

Publix, 1290 W. 68th St., Hialeah: El inspector vio “varios bichos” en los estantes minoristas donde estaba la pasta. Esto le quita la gracia a la oferta semanal de pasta BOGO.

En la sección de delicatessen, el inspector encontró croquetas de jamón y mini hamburguesas de ternera envasadas en el lugar que no habían sido enfriados lo suficiente, y el mismo problema con los melones cortados en la zona de frutas y verduras. Todos fueron desechados.

Publix, 13850 SW Eighth St., West Miami-Dade: El inspector encontró que la gran picadora de carne de piso había estado en uso sin limpiarse más allá de cuatro horas y tenía, “grandes trozos de carne dentro de la unidad para moler”.

Había “múltiples paquetes abiertos” de mortadela de ternera, pechuga de pavo y mortadela en la charcutería sin fecha en el refrigerador, un paquete abierto de salchichas sin la misma información en el refrigerador industrial y artículos de marisco cocido en la unidad de frío de servicio con el mismo problema.

El mayor problema de todo ello era que “ningún empleado sabía cuándo se habían abierto los paquetes”.

Basura, chico.

Victoria Green Market, 4099 NW 31st Ave., Lauderdale Lakes: Pasaremos por alto los kilos de comida que se tiraron por estar fuera del control de la temperatura y algunos de los equipos que no se lavaron y desinfectaron adecuadamente y pasaremos directamente a...

“Se encontró una sustancia blanca y verde parecida al moho en los paquetes de cola de pavo ahumada expuestos en el refrigerador vertical. Latas de leche de coco muy abolladas expuestas en el estante de la tienda”.

En el área de procesamiento de carne/pescado, había tantas moscas muertas en el dispositivo eléctrico de control de insectos sobre el fregadero de lavado de manos que había “insectos voladores cayendo”.

Allí, en la zona de procesamiento de carne/pescado, en la zona de venta al por menor y en la zona de lavado de utensilios, había “moscas pequeñas y grandes, demasiado numerosas para contarlas, volando alrededor de los fregaderos, los refrigeradores de exposición, las estanterías de frutas y verduras y las estanterías de abarrotes.”

Hablando de estanterías, en el área de procesamiento de carne/pescado, “las pinzas utilizadas para los contenedores de carne salada a granel estaban almacenadas cerca de un insecto volador muerto en una estantería sucia.”

