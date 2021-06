Alimento para perros con salmonela destinada a la basura fue enviada a Publix y Target

smast@miamiherald.com

Un lote del alimento para perros Freshpet Select Small Dog Bite Size Beef & Egg Recipe Dog Food vendido en determinadas tiendas Publix y Target ha sido retirado del mercado, anunció Freshpet el domingo.

“Nuestro equipo Freshpet había designado este único lote para su destrucción, pero fue enviado inadvertidamente a los minoristas en mercados geográficos limitados entre el 7 de junio y el 10 de junio”, indicó la alerta de retiro de productos enviada a la FDA y escrita por la compañía.

Esos minoristas, según la alerta, son las tiendas Publix de la Florida, Georgia y Carolina del Sur y las tiendas Target de Arizona y el sur de California.

Freshpet Select Small Dog Bite Size Beef & Egg Recipe Dog Food

Esto cubre el lote No. 1421FBP0101, bolsas de una libra con una fecha de venta del 30/10/2021. Freshpet quiere que los dueños de perros se pongan en contacto con ellos para obtener un reembolso, ya sea a través del hipervínculo o al número 866-789-3737, de lunes a viernes, de 9 a.m. a 9 p.m., hora del este, y, los sábados y domingos, de 9 a.m. a 1 p.m., hora del este.

Según los CDC, la salmonela afecta a 1.35 millones de estadounidenses cada año, causa la hospitalización de unos 26,500 y mata a 420. Los más expuestos a los peores efectos son las personas mayores, los niños menores de cinco años y las personas con el sistema inmunológico deteriorado. La mayoría de las personas padecen fiebre, vómitos, dolores de estómago y diarrea durante cuatro a siete días.

La salmonela presente en los alimentos para perros puede transmitirse a las personas a través de la manipulación de los alimentos y el lavado inadecuado de manos y superficies. Los perros que contraen una infección por salmonela pueden parecer excesivamente cansados, empezar a vomitar, tener diarrea o diarrea con sangre.

