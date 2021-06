DeSantis se enfrenta a la poderosa industria de los cruceros por las vacunas

El regreso de las operaciones de una de las industrias más emblemáticas del sur de la Florida se ha convertido en una batalla de pesos pesados.

Por un lado está el gobernador de la Florida, Ron DeSantis. Envalentonado por crecientes índices de aprobación, DeSantis se niega a ceder ante una ley estatal que él buscó y que prohíbe a la industria de los cruceros exigir la vacunación de los pasajeros.

Por otro lado: La industria, un poderoso pilar del turismo de la Florida, está elaborando en silencio una solución para el mandato del gobernador a medida que trata de restablecer la confianza del público y reanudar los cruceros después de un cierre de 15 meses que ha puesto miles de puestos de trabajo de la Florida en espera y costó a la industria miles de millones, sin incluir las pérdidas de sus proveedores.

El conflicto de las vacunas no es el escenario ideal para la reactivación de la industria, dijo Rockford Weitz, director del Programa de Estudios Marítimos de la Escuela Fletcher de la Tufts University.

“Definitivamente no es así como la industria de los cruceros preferiría que se desarrollara”, dijo. “Desgraciadamente, la política de las vacunas ha puesto al sector entre la espada y la pared: entre la Florida y los CDC, que tienen puntos de vista totalmente diferentes sobre cómo deben operar sus actividades”.

Junto a los costos económicos están las posibles consecuencias para la salud. Según los expertos, las vacunas son la forma más importante de prevenir los brotes mortales de COVID-19 en los cruceros.

Los cruceros se han reanudado desde los puertos del Caribe y, hasta ahora, se ha exigido la vacunación de todos los pasajeros adultos. Al menos en un caso, esos requisitos evitaron lo que de otro modo podría haberse convertido en un brote mortal.

En los puertos estadounidenses, algunas compañías de cruceros prometen desafiar la prohibición de la Florida y reanudar los cruceros ya a partir del 26 de junio utilizando los mismos requisitos de vacunas, en violación de la ley de la Florida. Otras compañías se han echado atrás, diciendo que no exigirán lel comprobante de la vacuna. Al menos una, Royal Caribbean International, se ha embarcado en un enfoque doble, animando a todos los pasajeros a vacunarse y, aunque no lo exige, imponiendo más restricciones y costos a los pasajeros no vacunados.

La industria de los cruceros, que da empleo a unos 600,000 habitantes del sur de la Florida de forma directa e indirecta y tiene puertos en siete ciudades de la Florida, es tan importante para la economía del estado que DeSantis demandó a los Centers for Disease Control and Prevention en abril, desafiando sus normas de seguridad para los cruceros y exigiendo que se les permita reanudar inmediatamente sin restricciones.

A solo dos semanas de que el primer crucero desde marzo de 2020 parta de un puerto estadounidense –el Port Everglades de Fort Lauderdale–, las compañías dicen que aún están determinando qué hacer con las vacunas para los cruceros que partan desde la Florida.

Aunque la ley de la Florida prohíbe a las empresas preguntar a los clientes si se han vacunado, nada impide a las líneas de cruceros hacer que los pasajeros ofrezcan voluntariamente la información. Celebrity Cruises está diciendo a los pasajeros de 16 años o más que si deciden no presentar voluntariamente un comprobante de vacunación, se les tratará como si no estuvieran vacunados y se les exigirá que sigan las directrices de los CDC en cuanto a las mascarillas y el distanciamiento social, así como que se sometan a pruebas de detección de COVID-19, con un costo adicional.

Royal Caribbean International, la empresa matriz de Celebrity Cruises, dijo en un principio que exigiría la vacunación a todos los pasajeros, y luego suavizó su postura para decir que a los pasajeros que embarquen en sus cruceros desde la Florida se les “recomienda encarecidamente” que se vacunen antes de viajar. Y en una declaración a The Miami Herald esta semana, indicó que sometería a los pasajeros no vacunados a más restricciones y costos que a los vacunados.

“Para los cruceros que parten de los puertos de la Florida se recomienda encarecidamente a todos los huéspedes que se vacunen completamente”, señaló el portavoz Jonathon Fishman en un comunicado. “Los huéspedes que reúnan los requisitos pero no estén totalmente vacunados estarán sujetos a pruebas y protocolos sanitarios adicionales que correrán a su cargo. Los niños que no reúnan los requisitos para las vacunas estarán sujetos a pruebas y protocolos sanitarios complementarios”.

Según Fishman, las encuestas realizadas a los pasajeros indican que “el 90% de ellos han dicho que se vacunarán completamente o planean hacerlo antes de su primer crucero”, pero Royal Caribbean International no ha indicado cómo diferenciará entre los pasajeros vacunados y los no vacunados.

Celebrity Cruises ya ha comprobado el valor de las vacunas. El jueves, dos pasajeros a bordo del barco Celebrity Millennium –el primero del Caribe desde noviembre– dieron positivo en la prueba de detección de COVID-19.

Los pasajeros infectados estaban vacunados y, al parecer, eran asintomáticos, según la compañía. Sus infecciones se descubrieron cuando el personal del barco comenzó a realizar las pruebas de antígenos necesarias para que los pasajeros puedieran desembarcar cuando regreseara a St. Maarten el sábado. Celebrity Cruises les proporcionó transporte privado para que regresaran a casa.

DeSantis: las libertades personales por encima del libre mercado

El conflicto entre el gobernador y los titanes de los cruceros ha servido para bruñir la imagen libertaria del gobernador entre los opositores a la vacunación en las guerras culturales en ciernes, mientras busca la reelección el próximo año y un creciente perfil político nacional.

Pero también ha suscitado dudas sobre la decisión del gobernador republicano de utilizar los mandatos del gobierno, en lugar del libre mercado, para determinar lo que deben hacer las empresas que han estado entre los aliados más cercanos de su partido.

“Es socialismo conductual”, dijo el senador Jason Pizzo, demócrata de Miami. “La definición de socialismo es los medios y la fabricación, la producción y el control de las cosas que están bajo el control del gobierno. Estas compañías de cruceros están tomando decisiones basadas en una contemplación razonable de la responsabilidad, la seguridad y la reputación”.

El conflicto pudiera sentar un precedente para la industria en los puertos de todo el país. La Florida y Texas prohíben la noción de vacunas obligatorias, argumentando la libertad individual, mientras que otros estados con un importante tráfico de cruceros, como Alaska y California, la permiten.

Las compañías de cruceros pudiera argumentar con fuerza que su negocio se desarrolla principalmente fuera de la Florida y que, por tanto, la ley estatal no se les aplica, dijo Martin Davies, director del Centro de Derecho Marítimo de la Tulane University. Aunque las empresas de cruceros tienen su sede en el sur de la Florida, operan como empresas extranjeras.

“No pueden decirnos –a una compañía extranjera con un barco de bandera extranjera que va a un lugar extranjero– a quién podemos permitir subir a bordo”, dijo. “Definitivamente tienen un caso discutible si quieren decir que la orden no se aplica a su negocio”.

El problema para las compañías de cruceros, sin embargo, es que revisan a los pasajeros en la terminal de cruceros, no en el barco, dijo Davies, lo que significa que la revisión –y la violación de la ley de la Florida– ocurrirá en la Florida.

El año pasado, durante los primeros días de la pandemia, DeSantis impuso sus primeras restricciones al sector cuando, en un principio, se negó a dejar desembarcar en la Florida a 450 pasajeros del crucero Zaandam de Holland America Line, entre los que había 73 con síntomas gripales. a Florida acabó convirtiéndose en un refugio para los cruceros rechazados por otros puertos; decenas de pasajeros y miembros de la tripulación fueron evacuados a hospitales del sur de la Florida y varios murieron.

Este año, mientras la industria intentaba calmar los temores de la gente asustada por las historias de pasajeros y tripulantes atrapados en los barcos durante días, DeSantis insistió en que no podían imponer la vacunación.

Los cabilderos de la industria se mantuvieron al margen mientras la Legislatura de la Florida incluía la prohibición de los llamados “pasaportes de vacunas” en un proyecto de ley relacionado con futuras pandemias en las últimas semanas de la sesión legislativa.

“No escuché a un solo representante de la industria de los cruceros, ni a sus cabilderos ni a ellos mismos, sobre la legislación del pasaporte de vacunas hasta el día en que iba a pasar al pleno para su votación”, dijo el representante Tom Leek, republicano de Ormond Beach, patrocinador de la versión de la Cámara de Representantes de la SB 2006, que incluía la prohibición del pasaporte de vacunas. “E incluso entonces escuché a una persona, que luego dijo: ‘No te preocupes por eso’”.

Los cabilderos que representan a la industria de los cruceros no quisieron comentar por qué mantuvieron un perfil tan bajo cuando la medida se adjuntó como una enmienda al proyecto de ley.

Mientras tanto, Carnival Cruise Line dijo el lunes que reanudará los cruceros desde Galveston, Texas, el 3 de julio y que, a pesar de la prohibición de ese estado, exigirá las vacunas a todos los pasajeros. Norwegian Cruise Line Holdings también está exigiendo la vacunación de toda la tripulación y los pasajeros en un esfuerzo por restablecer la confianza de los consumidores.

Los directores generales de las tres mayores compañías de cruceros –Carnival Corporation, Royal Caribbean Group y Norwegian Cruise Line Holdings– no pudieron ser contactados para este artículo.

Sin embargo, en un video publicado el 5 de junio, el presidente y director general del Royal Caribbean Group, Richard Fain, dijo que, gracias a las vacunas, su sector podrá reanudar la navegación después de más de 15 meses y que, aunque su empresa cumplirá la ley de la Florida, añadió que le costará más a la gente que decida no vacunarse.

“Debido a los requisitos sanitarios y legales de muchas jurisdicciones, quienes no estén vacunados tendrán que someterse a pruebas adicionales y a otras restricciones que necesariamente aumentan su costo y añaden limitaciones en el crucero para aquellas personas que decidan no vacunarse”, dijo. “No habría ningún costo adicional para los niños que no puedan vacunarse”.

Cuando se le preguntó si Royal Caribbean cumple la intención de la ley al no exigir las vacunas pero imponer mayores restricciones a los pasajeros no vacunados, la oficina del gobernador no respondió.

Pide una excepción

El conflicto llevó a tres alcaldes del sur de la Florida a enviar una carta a DeSantis el 2 de junio instándole a reconsiderar su negativa a permitir que las líneas de cruceros exijan la vacunación de los pasajeros.

El alcalde del condado de Broward, Steve Geller; el alcalde de Fort Lauderdale, Dean Trantalis, y el alcalde de Hollywood, Josh Levy, elogiaron al gobernador por hacer de la reapertura de los puertos una prioridad, pero plantearon preguntas sobre si la prohibición de los requisitos de vacunación tendría consecuencias no deseadas.

“Todo lo que hemos visto es que muchos pasajeros no están dispuestos a volver a hacer un crucero sin saber que sus compañeros de viaje y la tripulación están vacunados”, escribieron. “Nos preocupa enormemente que, a menos que se llegue a una resolución, este estancamiento de las normas suponga la pérdida de la industria de los cruceros en el condado de Broward y en la Florida en general”.

El lunes, el gobernador de U.S. Virgin Islands, Albert Bryan Jr., envió una carta a DeSantis haciéndose eco de la petición de eximir a las compañías de cruceros de la prohibición de la vacunación obligatoria. Argumentó que, dado que las tasas de vacunación son bajas en el Caribe, los pasajeros no vacunados que llegan a sus puertos ponen en peligro a la región.

Debate sobre las vacunas

Sin embargo, con los plazos acercándose rápidamente, el conflicto tendrá que resolverse pronto para que las empresas eviten multas de $5,000 por pasajero, como permite la ley.

Como alternativa, podrían impugnar la ley estatal en los tribunales.

Leek, abogado laboralista, reconoció que los tribunales “pudieran determinar que el derecho marítimo es el que manda, y que el Estado no tiene ningún poder”, dijo.

Pero se trata de una cuestión diferente a la que abordaron los legisladores cuando impusieron la prohibición de los pasaportes para vacunas, dijo.

Leek dijo que él y otros líderes republicanos de la Cámara no eximieron a la industria de los cruceros de la prohibición del pasaporte de vacunas porque la exigencia de vacunas tendría un impacto injusto y dispar en las poblaciones minoritarias.

“Si se acepta, como yo, que los más indecisos en materia de vacunas son las poblaciones minoritarias, entonces, permitir a cualquier empresa –cruceros o de otro tipo– condicionar la prestación de servicios en función de un pasaporte de vacunas es permitir un impacto dispar en nuestra población minoritaria”, dijo Leek.

También argumentó que, dado que la vacuna estaba autorizada solo para uso de emergencia, era justo que se dudara de ella.

Leek dijo que no hay nada en la ley que impida a la industria de los cruceros exigir a los pasajeros que se sometan a pruebas diarias para detectar el virus, o cuando abandonen el barco en varios puertos. Nada les impide exigir mascarillas o poner en cuarentena a los pasajeros infectados, añadió.

“Las mismas medidas de seguridad que se pueden utilizar hoy en día en cualquier otro lugar se pueden utilizar en los cruceros”, dijo. “Pero mirándolo desde la otra perspectiva. ¿Es socialmente aceptable tener una política que sabes que va a excluir a la gente por su raza?”

La senadora Tina Polsky, demócrata de West Palm Beach, lo calificó de “argumento muy creativo”. Polsky, que es abogada, advirtió que la política pudiera provocar conflictos a bordo de los barcos si los pasajeros no vacunados enferman. “Pero es una lógica retorcida en mi opinión. Deberíamos hacer todo lo posible para animar a todo el mundo a vacunarse y esto va en contra de ello. La industria de los cruceros quiere que la gente se vacune y ellos dicen ‘no’”.

Por su parte, DeSantis nunca ha argumentado que los pasaportes de vacunas discriminen a las personas por motivos de raza. En cambio, ha sugerido que la necesidad de la prohibición era para proteger las libertades personales.

“Tienes derecho a participar en la sociedad, sin que te pidan que divulgues este tipo de información de salud”, dijo DeSantis a una audiencia de Fox News durante una asamblea en Orlando el 29 de abril.

Pizzo dijo que es digno de mención que ni el gobernador ni los partidarios republicanos de la ley se opusieron a la decisión del gobierno federal que permite a las empresas exigir a los empleados que se vacunen.

“En cierto modo, me parece que es mentira la verdad y la veracidad de su posición real al respecto, porque él estuvo dispuesto a llegar a una cierta distancia y a estar un poco preocupado, pero no a llegar hasta el final”, dijo.

Los CDC recomiendan que todos los pasajeros de los cruceros se vacunen, pero no lo exigen. Más bien, la agencia está dando a las compañías dos opciones: exigir que al menos el 95% de los pasajeros de un barco estén vacunados y reanudar los cruceros inmediatamente, o no alcanzar el umbral de vacunación y realizar primero un crucero de prueba con pasajeros voluntarios para asegurarse de que otros protocolos de seguridad están previniendo eficazmente los brotes.

El doctor Michael Callahan, director del Centro de Traducción Clínica, Vacunas e Inmunoterapia del Massachusetts General Hospital, que ayudó a tratar y evacuar a los pasajeros enfermos y a la tripulación de los cruceros Diamond Princess y Grand Princess el año pasado, dijo que los requisitos de vacunación son esenciales para proteger a los pasajeros de los cruceros.

“Una población vacunada en tierra está mejor protegida que una población vacunada en un crucero”, dijo por correo electrónico. “Los pasajeros de los cruceros suelen ser mayores y tienden a responder menos eficazmente a las vacunas actuales. En segundo lugar, los pasajeros de muchos estados de Estados Unidos y la tripulación de muchos países se mezclan en condiciones que favorecen la transmisión del virus”.

Aun así, aunque todos los pasajeros de un crucero estén vacunados, existe la posibilidad de que alguien contraiga el virus. A Callahan le preocupa la posibilidad de que un pasajero de crucero propague el COVID-19 sin saberlo en un país caribeño con bajas tasas de vacunación.

“Las vacunas contra el COVID recuperarán la industria de los cruceros, pero no sin contratiempos, y no sin arriesgarse primero a que se produzcan brotes de variantes entre los pasajeros, las tripulaciones y las poblaciones vulnerables en los puertos de escala”, dijo Callahan.

En documentos judiciales, los abogados de la Florida en su caso contra los CDC dijeron que la agencia está “coaccionando” a las compañías para que exijan las vacunas al darles las dos opciones. El jueves, el juez federal de Tampa interrogó a la agencia sobre sus estrictas normas de seguridad en los cruceros y dijo que decidiría pronto si pueden mantenerse o no mientras el caso sigue su curso.

El argumento esgrimido por DeSantis al demandar a los CDC es que la agencia federal se ha ensañado injustamente con la industria, y que sus requisitos para reanudar los cruceros deberían ser anulados. Sin embargo, irónicamente, son esas mismas empresas las que quieren exigir la vacunación.

Leek, el autor de la prohibición, sugirió que el sector de los cruceros ha estado aplicando sus normas de forma desigual, ya que algunas compañías exigen la vacunación para salir de los puertos de la Florida mientras que los mismos operadores no exigen la vacunación a los pasajeros que embarcan en otros países. Por ejemplo, las marcas de Carnival Corporation están exigiendo la vacunación de los pasajeros en los cruceros en el Reino Unido, Grecia y Bermudas este verano, pero no en el resto de Europa.

“¿Por qué realizan cruceros por todo el mundo donde no hay vacunas disponibles?”, preguntó Leek. “Creo que hay un montón de preguntas muy justas ahí”.

En respuesta a las preguntas sobre la falta de una política de vacunas en todo el sector, la portavoz del grupo cabildero Cruise Lines International Association, Bari Golin-Blaugrund, dijo que el sector está deseando volver a la actividad con seguridad.

“A los cruceristas les encanta viajar en crucero, y nuestra investigación muestra un fuerte apoyo a las sólidas medidas que nuestros miembros han acordado adoptar en interés de la salud y la seguridad públicas”, señaló en un correo electrónico.

Acertijo

Mientras la legislación avanzaba rápidamente por la Cámara y el Senado en los últimos días de la sesión legislativa de abril, varios senadores –la mayoría de ellos demócratas– plantearon preguntas sobre la posibilidad de que la industria de los cruceros pudiera apaciguar a los CDC cuando no puede preguntar a los pasajeros si se han vacunado.

El senador Doug Broxson, republicano de Pensacola, respondió que la política del estado es “dejar que las personas que eligen no vacunarse sean expuestas por las otras personas que están eligiendo no vacunarse”.

El senador Danny Burgess, republicano de Zephryhills y patrocinador del proyecto de ley en el Senado, estuvo de acuerdo. “Creo que es justo”.

Polsky instó al Senado a considerar el peligro de ese enfoque.

“Si solo el 5% de la gente está potencialmente expuesta a ello y son 100 personas en el barco, entonces tienen que estar en cuarentena y llenarán el pequeño centro médico”, advirtió. “Entonces, alguien que tenga un ataque al corazón no podrá ser atendido. Eso es exactamente lo que ocurrió al principio de esta pandemia”.

En su mensaje de video, Fain, presidente y director general del Royal Caribbean Group, dijo que aunque quieren que todo el mundo a bordo esté vacunado, sugirió que la industria no repetirá los errores del pasado.

“Podemos promulgar requisitos amplios exactos, antes de que la gente embarque, diseñados para evitar que el virus suba a bordo en primer lugar”, dijo. “Crear una especie de burbuja”.