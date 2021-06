Un Pollo Tropical y otros restaurantes del sur de la Florida que cerraron por higiene

Un inspector del estado observó “un roedor vivo en el área del mostrador frontal” de un restaurante, una violación de alta prioridad para la lista de cerrados.

Lo que sigue proviene de las inspecciones de restaurantes del Florida Department of Business and Professional Regulation, la autoridad que vela por estos establecimientos, en los condados Miami-Dade, Broward, Palm Beach y Monroe. Un restaurante que no pasa la inspección permanece cerrado hasta que aprueba una nueva inspección.

Si ves un problema y quieres que un lugar sea inspeccionado, ponte en contacto con el DBPR, no con nosotros. No controlamos quién es inspeccionado ni cuán estrictamente el inspector realiza su labor.

Y vamos por orden alfabético...

Ankari 52, 939 N. Federal Hwy., Hollywood: El inspector contó 60 trozos de excrementos de roedores, incluidos cinco bajo los estantes de almacenamiento de cerveza y refrescos y 10 en el estante inferior de una mesa de preparación.

¿Queso crema a 50 grados? Eso se tiró a la basura antes de que hiciera que alguien tirara el almuerzo.

Parecía haber un problema de agua caliente, ya que ni el lavamanos de los empleados en la línea de cocina ni el fregadero del trapeador la tenían.

Ankari pasó la reinspección del viernes.

Dixie Fried Chicken, 133 SW Avenue E, Belle Glade: “Se observó un roedor vivo en la zona del mostrador delantero”.

Y, por supuesto, tiene una violación de roedores, siempre parece haber comida almacenada justo en el suelo, como “dos contenedores con pescado crudo dentro del refrigerador industrial”.

El inspector contó 10 moscas, la mitad de las cuales estaban “en la zona del mostrador delantero”. Me pregunto si molestaron al roedor tanto como al inspector.

Dixie abrió de nuevo tras la reinspección del sábado.

The Palace Cuisine of India, 11422 SR-84 E, Davie: El recuento de deposiciones de roedores fue de 58, pero si se es optimista, eso supone una mejora del 68.5% respecto a las 184 piezas de excremento de roedores contabilizadas en la fallida inspección de abril de The Palace.

Con toda esa actividad viva y peluda, ¿por qué no dejar los buñuelos cocidos y las berenjenas al descubierto en un el refrigerador industrial?

Las moscas que se posan en un contenedor de basura cerca de un fregadero de tres compartimentos no parecen tan molestas como las que se posan en los utensilios limpios.

“Se observó una acumulación de residuos de comida vieja en la hoja de un abrelatas”.

“Cuchillos en uso guardados en las grietas entre las piezas del equipo. Se observaron cuchillos limpios almacenados entre el fregadero de tres compartimentos y la pared”.

A pesar de todo ese vertido de roedores, este lugar de alguna manera pasó una de esas reinspecciones del mismo día de Broward.

Pollo Tropical, 5425 W. Atlantic Blvd., Margate: “...olor desagradable en el área de la cocina.” Que es posiblemente el peor lugar para tenerlo.

De las 26 moscas que el inspector vio revolotear, unas 20 se posaron en el pan de molde junto a la puerta trasera. A medida que se posaban en el pan, también lo hacía la orden de Suspensión de Venta.

Otras 10 moscas muertas estaban en los alféizares de las ventanas del comedor.

¿Quieres una Coca-Cola o un Sprite? “Acumulación de sustancia negra/verde parecida al moho en el interior de la máquina de hielo”.

“Se observó el suelo sucio con marinada de piña en el refrigerador industrial”.

Este Pollo pasó una reinspección el mismo día el miércoles.

Sun Yi Cafe, 1050 W. Pembroke Rd., Hallandale Beach: Aunque una cucaracha viva se quedó con su amiga muerta debajo de una nevera, el problema de este lugar parecía ser simplemente suciedad y mugre.

“Tabla(s) de cortar almacenada(s) en el suelo junto a la nevera”, lo cual es especialmente asqueroso porque el inspector también observó: “Suelo sucio/acumulación de residuos bajo la nevera en la línea de cocción”.

“Acumulación de restos de comida/grasa en la superficie de contacto con los alimentos. Estación de wok en la línea de cocción”.

“Acumulación de residuos de tierra en la superficie que no entra en contacto con los alimentos. Lado de la estación de wok junto a las salsas en la línea de cocción”.

“Interior del microondas sucio con restos de comida incrustados”.

Sun Yi cerró el martes y volvió a abrir después de la reinspección del miércoles.

