Advierten que despido de popular decano de UM podría tener efectos negativos a largo plazo

Julio Frenk, presidente de la Universidad de Miami, anunció en un correo electrónico fechado el 25 de mayo de 2021 que despidió al decano de la facultad de derecho de la UM, Anthony Varona, lo que desató la indignación de profesores, ex alumnos y estudiantes. Varona fue nombrado decano en agosto de 2019. Frenk ofreció que Varona permaneciera como profesor titular. pportal@miamiherald.com

El polémico despido de Anthony Varona, el popular decano de la facultad de derecho de la Universidad de Miami, podría resultar contraproducente para la institución privada, según afirmaron recientemente a el Nuevo Herald algunos ex alumnos y profesores, llenos de indignación.

La inusual terminación, que será efectiva el 1ro de julio, podría dificultar la contratación de un nuevo decano y la recaudación ambiciosa de fondos monetarios, aseguraron.

El presidente de UM, Julio Frenk, de 67 años, abruptamente destituyó del decanato a Varona, de 53 años, el pasado 25 de mayo, lo que causó un escándalo en las comunidad académica y la jurídica.

Muchos siguen sin entender por qué Frenk le pidió a Varona que renunciara a su cargo apenas 22 meses después del inicio del contrato de cinco años de Varona –14 de esos meses durante una pandemia mundial que golpeó a las universidades. Además, dicen que la medida va en contra de los objetivos declarados por Frenk de elevar la reputación de UM y recaudar millones en menos de cuatro años para una campaña de capital.

“Esta fue una acción tan fuera de lugar, tan extraña y tan triste que muchas personas calificadas no se postularán para obtener ese puesto”, comentó Marc Tizoc González, profesor de derecho de la University of New Mexico y presidente de la Sección sobre Grupos Minoritarios de la Asociación de Escuelas de Derecho Estadounidenses, quien escribió una carta pidiendo una investigación sobre el despido de Varona.

“Las supuestas razones del presidente Frenk no tienen sentido, lo que nos lleva a concluir que hubo algo más en juego”, dijo González en una entrevista telefónica. “Solo podemos especular. ¿Qué intereses creados pensaron que era un buen momento para echar al decano? ¿Había un donante de alto poder adquisitivo presionando a Frenk?”

El decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Miami, Anthony Varona. En un correo electrónico enviado a la comunidad de la UM el martes 25 de mayo de 2021, el presidente de la UM, Julio Frenk, anunció que había despedido a Varona como decano a partir del 1º de julio de 2021. Profesores, ex alumnos y estudiantes de la UM han protestado por la decisión. Varona mantendrá su función como profesor de Derecho M. Minnette Massey, según el correo electrónico de Frenk. Noor Khaled University of Miami Hurricane

‘Calculó mal la reacción’

Varona nació en Cuba y se crió en Nueva Jersey. Frenk lo contrató en agosto de 2019 como el primer decano hispano y abiertamente homosexual de la facultad de derecho de UM. Antes de eso, se desempeñaba como vicedecano de la facultad de derecho de American University.

Joe Klock, un conocido abogado de Miami que se graduó en 1973 de la facultad de derecho de UM, dijo que Frenk calculó mal la reacción que su decisión causaría.

Como medida de su decepción, Klock dijo que no aconsejaría hoy en día a tres de sus hijos, que obtuvieron sus títulos de abogados de UM, que se inscribieran allí.

“¿Quién, en su sano juicio, aceptaría un decanato cuando a capricho del presidente o de la Junta de Fideicomisarios te pueden obligar a abandonar el puesto de un día para otro?”, dijo Klock. “Tony Varona era querido y respetado por el profesorado, los estudiantes y los ex alumnos. Destruir su estimada carrera hace que UM parezca estúpida y es un paso atrás para la facultad de derecho. Luego, ¿se piden a los ex alumnos $15 millones? ¿Quién va a darlos?”

Asimismo, el Comité de Revisión Académica de la facultad de derecho de UM, un panel independiente de decanos de tres facultades de derecho de Estados Unidos –la Universidad de Houston, la American University y la Boston University–, criticaron el despido en una carta del 1ro de junio.

“Pero a largo plazo, nuestro temor es que si usted decide continuar por este camino, será casi imposible encontrar un sustituto de alta calidad para el decano Varona y la misión principal de ese sustituto sería curar las heridas del despido del decano Varona”, escribieron en la carta. “Ante este escenario, creemos que sería muy improbable que él/ella liderara una campaña de recaudación de capital exitosa, elevara los rankings de US News o mejorara la tasa de los estudiantes de UM que aprueban examen jurídico de Florida para ser abogados”.

De izquierda a derecha, Angela Onwuachi-Willig, decana y profesora de Derecho Ryan Roth Gallo & Ernest J. Gallo de la Facultad de Derecho de la Boston University; Claudio Grossman, decano emérito y profesor de Derecho de la American University Washington College of Law; y Leonard M. Baynes, decano y profesor de Derecho del Centro de Derecho de la University of Houston. Son los tres miembros del School of Law Academic Review Committee de la University of Miami que enviaron el 1º de junio una carta al presidente Julio Frenk, al rector Jeffrey Duerk y a la presidenta del Consejo de Administración de la UM, Laurie Silvers, en relación con el despido del decano Anthony Varona de la Facultad de Derecho de la UM. Duerk nombró a los tres miembros del comité. Boston University, American University Washington and University of Houston

Frenk descarta rumores de homofobia, racismo

Pero pese a las quejas, en una reciente reunión por Zoom con los profesores de leyes y otra posterior con la Asociación de Ex Alumnos de Derecho, Frenk declaró que no reincorporará de Varona.

También descartó los rumores de que la orientación sexual de Varona o su origen hispano tuvieran algo que ver con su despido como decano, recordando al grupo que la UM tiene tres decanos abiertamente homosexuales y que él mismo es mexicano.

Indicó que la razón por la que echó Varona fue una desavenencia en la visión.

“Todavía no conocemos las verdaderas razones, pero deducimos que hubo una serie de problemas entre el presidente y el decano, incluida la filosofía de hacia dónde se dirige la facultad de Derecho”, dijo el presidente saliente de la Asociación de Ex Alumnos de Derecho, el abogado de Miami Tim Kolaya. “El decano Varona quería reducir el porcentaje de dinero que la facultad de derecho debe aportar al presupuesto general de la universidad y conservar una mayor parte para mejorar las instalaciones, los salarios y las becas de la facultad de derecho”.

Kolaya agregó que le preocupa el futuro financiero de la facultad, ya que ha escuchado de algunos que han gestionado los trámites para sacar a UM de sus testamentos.