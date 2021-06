South Miami da opciones para la instalación de energía solar en las casas nuevas

Según la norma de 2017 de South Miami, las nuevas viviendas deben obtener un permiso de la ciudad e instalar paneles solares en el tejado. La nueva ordenanza es una respuesta a los detractores a quienes les preocupan los altos costos iniciales. AP

La Comisión de la Ciudad de South Miami se acercó el martes a la adopción de una nueva norma que daría a los residentes la opción de pagar a un fondo en lugar de ser obligados a instalar paneles solares en sus casas de nueva construcción.

Una ordenanza de 2017 hizo que los paneles solares en los tejados fueran obligatorios para la mayoría de las casas nuevas de la ciudad, y suscitó el rechazo de los propietarios a los que no les gustaba el mandato de comprar nuevos y costosos equipos, ni la espera de permisos adicionales para construir sus casas.

La nueva ordenanza, que daría otra opción a los habitantes de South Miami que quieran construir, fue aprobada por 4-1 el martes y estaba previsto que se volviera a abordar el 6 de julio.

El único voto en contra fue el del comisionado Josh Liebman, quien se mostró en desacuerdo con dar a la gente la opción de no participar en la energía solar, lo que cree que choca con los objetivos de la ciudad de neutralidad de carbono para 2040.

“El objetivo de este artículo es promover la energía solar y contribuir a salvar el planeta”, dijo Liebman. “¿Cómo consigue este artículo eso?”

La alcaldesa Sally Philips dijo que la ordenanza da opciones a la gente, y “la gente siempre debe tener opciones”.

La nueva ordenanza es una respuesta a los detractores a quienes les preocupan los elevados costos iniciales, y permitiría a la gente pagar en su lugar $50 por pie cuadrado de “zona solar disponible”, refiriéndose a las partes de un tejado que no están a la sombra de los árboles o de los edificios circundantes. Las cuotas se depositarían en un fondo fiduciario de nueva creación destinado a los paneles solares de las propiedades de la ciudad, como la estación de policía o las zonas de aparcamiento.

El precio de $50 se votó por separado y fue aprobado por 3-2.

“Ha surgido como una alternativa para la gente que prefiere no tenerlos por razones más estéticas”, dijo el comisario Brian Corey en una entrevista antes de la reunión. “No es una alternativa más asequible. Es lógico que no se quiera obligar a la gente a tener energía solar, pero se quiere que contribuya a nuestro objetivo de reducir las emisiones de carbono”.

Antes de aprobar la ordenanza, los comisionados se deshicieron de un borrador que sostenía que si la ciudad se quedaba sin lugares para instalar nueva energía solar, los fondos sobrantes se pondrían a disposición de préstamos sin intereses para los residentes que quisieran poner energía solar en sus casas existentes. Los miembros de la comisión se mostraron cautelosos a la hora de convertir a la ciudad en una institución de préstamos y reconocieron que probablemente la ciudad nunca dispondrá de fondos sobrantes para este tipo de proyectos.

La norma actual

Según la norma de 2017, las nuevas casas adosadas, ciertos edificios multifamiliares y las viviendas unifamiliares de 1,100 pies cuadrados o más deben obtener un permiso municipal e instalar un mínimo de un panel solar por cada 1,000 pies cuadrados de superficie de tejado. La ley también aplica a cualquier nueva adición a una casa que aumente los metros cuadrados climatizados en un 75% o más.

South Miami es la única ciudad del estado que tiene el requisito. Desde 2017, se han construido 90 casas con los paneles solares requeridos, según el administrador de la ciudad.

“Una casa no va a salvar el planeta. Cuando tengas un movimiento, salvarás el planeta”, dijo el exalcalde de South Miami Philip Stoddard, quien asesoró a la ciudad sobre la nueva ordenanza en su nuevo papel como Enviado Especial para el Clima y la Sostenibilidad. Stoddard era alcalde en 2017 cuando se aprobó la ordenanza solar original.

Apoyó la nueva ordenanza y ayudó a elaborar un lenguaje que cree que promoverá la misión ambiental de la ciudad.

“Esta es la primera de las muchas piezas de código que facilitarán nuestro compromiso de lograr la neutralidad de carbono en toda la ciudad”, dijo.

El consejo de planificación se opone

En la reunión de mayo del Consejo de Planificación de la ciudad, los miembros votaron 5 a 1 para recomendar a la comisión que votara en contra de la propuesta de ordenanza de la “tarifa de colectores solares”. Los miembros de la Junta argumentaron que los fondos fiduciarios a menudo carecen de una cantidad suficiente de dinero para lograr sus objetivos, y que los propietarios no verían ningún beneficio de pagar a uno.

Mary Ann Ruiz fue el único voto a favor de la ordenanza. Dijo que no era perfecta, pero que dar a la gente una opción es “un paso en la dirección correcta”.

“Para mí lo que fue convincente fue darme cuenta de que la forma en que nuestra ordenanza solar está escrita es un mandato absoluto. Los paneles solares son obligatorios pase lo que pase”, dijo.

El resto del Consejo de Planificación, sin embargo, instó a la comisión a votar en contra debido a la falta de información.

“¿Saben cuántos residentes se han quejado?”, preguntó el martes la presidenta del Consejo de Planificación, Lisa Bonich, a los miembros de la comisión. “¿Saben cuáles fueron las quejas?”

La activista del cambio climático Delaney Reynolds, quien desempeñó un papel en la elaboración de la ordenanza de 2017, pidió a los comisionados que revisaran el debate del Consejo de Planificación.

“No den un paso atrás”, dijo Reynolds, que creció en una casa con energía solar en No Name Key. “Su decisión no solo es seguida a nivel local, sino en todo el mundo”.