Para muchos inmigrantes en el sur de la Florida, fallo de la Corte Suprema crea temor a futuro

Kerlyne Paraison, haitiana beneficiaria del TPS, es fotografiaa en su casa del vecindario miamense de Little River el 15 de junio de 2021. mocner@miamiherald.com

Embarazada de tres meses, Kerlyne Paraison, de 40 años, empacó una bolsa un sábado por la noche hace 13 años, se despidió de su tía y se dirigió a un muelle de las Bahamas, donde bajó a la bodega de una pequeña embarcación con un primo y 35 extraños.

Pronto cruzaba a toda velocidad las aguas del Atlántico, sin saber hacia dónde se dirigía. Cuando el barco finalmente se detuvo frente a la costa de Bimini, a ella y a sus compañeros de viaje se les lanzaron una cuerda y les dijeron que subieran a otro barco más grande.

“La forma en que ocurrió el viaje es algo extraordinario y tengo que dar gracias a Dios”, dijo Paraison, recordando su viaje ilegal a Estados Unidos, donde no pasó por un puesto de control de inmigración formal en un aeropuerto, sino que fue arrastrada a través de una puerta de hierro forjado en un puerto deportivo de Miami Beach hasta una casa de seguridad, antes de ser conducida a casa de un familiar.

“Siempre te dicen que en la vida si quieres llegar a algún lugar tienes que hacer el sacrificio”, dijo Paraison.

Pero el sacrificio de llegar a una nueva tierra bien podría terminarle costando la posibilidad de recibir la residencia permanente en Estados Unidos.

La semana pasada, la Corte Suprema de Estados Unidos falló que los inmigrantes indocumentados como Paraison que entraron ilegalmente a Estados Unidos y se les ha otorgado la protección temporal en Estados Unidos debido a las condiciones en sus países de origen, no son elegibles para la residencia permanente, el primer paso antes de la ciudadanía.

Obtener el Estatus de Protección Temporal (TPS), dijo el tribunal, no se puede considerar una entrada adecuada “inspeccionada y admitida” a Estados Unidos, que es un requisito para el estatus de residente permanente legal. El fallo no se aplica a los titulares del TPS que entraron con una visa y se quedaron más tiempo del autorizado.

La decisión unánime del tribunal en el caso de Sánchez vs. Mayorkas es un gran golpe y otro obstáculo para muchos de los 400,000 inmigrantes de una docena de países a cuyos nacionales se les ha concedido el derecho a vivir y trabajar temporalmente en Estados Unidos después que sus países de origen recibieron el Estatus de Protección Temporal debido a la guerra o desastres naturales.

Los defensores de los inmigrantes dicen que el impacto de la decisión del tribunal es diferente según la comunidad, presionan al Congreso para que apruebe una reforma migratoria integral para que esas personas puedan dejar de vivir en un limbo legal.

La Cámara de Representantes ha aprobado un proyecto de ley proporciona un camino a la residencia legal y la ciudadanía para los inmigrantes con TPS. Pero ley HR6 enfrenta un difícil para aprobarse.

Los senadores republicanos de Florida Rick Scott y Marco Rubio, que están entre los que se oponen a la ley, han dicho repetidamente que el TPS siempre ha sido algo temporal, no un camino a la residencia permanente. Scott ha salido en apoyo del fallo unánime de la Corte Suprema.

“Tenía un plan para ayudar al TPS y conseguí que todos los republicanos se unieran, y los demócratas lo bloquearon dos veces”, dijo Scott, refiriéndose a los intentos en el Senado 2019 de otorgar el TPS a los venezolanos a cambio de poner más requisitos en la renovación de las designaciones de TPS una vez que se hagan. Los demócratas bloquearon el plan de Scott porque no apoyaban más requisitos para renovar las designaciones de TPS. Los legisladores republicanos y el entonces presidente Donald Trump no aprobaron el TPS para los venezolanos, lo que hizo el presidente Joe Biden poco después de su toma de posesión.

Scott dijo que otorgar TPS a países con crisis humanitarias y proporcionar vías hacia la residencia permanente o la ciudadanía para los inmigrantes son cosas “totalmente separadas”.

“Es un tema totalmente separado porque [el TPS] es un programa temporal”, dijo Scott. “Tenemos que tener más inmigración legal y menos inmigración ilegal y tenemos que asegurarnos de traer a personas que ayuden a nuestra economía”.

El martes, Rony Ponthieux, haitiano, beneficiario del TPS y enfermero que llegó a los Estados Unidos hace 22 años, testificó ante la Comisión Judicial del Senado, exhortándolos a aprobar la HR6.

“Sería extremadamente difícil para mi familia y para mí vernos obligados a irnos después de 20 años de vivir en Estados Unidos y regresar a un país en ruinas”, dijo Ponthieux a los senadores.

Agregó: “Mi mensaje a esta administración, al gobierno y al Senado es que piensen en un trato justo para los titulares de TPS. Ahora no es el momento de hacer política, necesitamos soluciones reales”.

Hay más de 55,000 beneficiarios de TPS de Haití, de los cuales 14% vive en la Florida. El mes pasado, el gobierno del presidente Biden otorgó una nueva designación de TPS a Haití que beneficiará a más de 100,000 personas.

Los defensores de los inmigrantes han estado presionando para que se renueve el TPS a Honduras, Nicaragua y El Salvador, así como para Somalia, que se renovará el 19 de julio.

“Cada vez que hay un problema en las noticias que afecta a los inmigrantes, da vida a todo el problema y la necesidad de una reforma migratoria”, dijo Randolph McGrorty, jefe de Catholic Legal Services, señalando que la decisión de la Corte Suprema podría haber allanado el camino para regular el estado de cientos de miles de titulares del TPS.

Además de luchar para que el Congreso apruebe la reforma migratoria, McGrorty dijo que los defensores también están luchando para que el Servicios de Ciudadanía e Inmigración restablezcan una regla y una práctica de larga data que permitía a los beneficiarios del TPS salir del país, con permiso, y volver a ingresar, y hacer que su reingreso se considere “una inspección y libertad condicional” con el fin de solicitar la residencia permanente a través de un familiar.

Durante el gobierno de Trump, la agencia emitió un memorando en que decía que a partir de agosto de 2020, los titulares del TPS no podían hacer que un viaje al extranjero fuera tomado en cuenta para ajustar su estatus a la residencia. El fallo de la Corte Suprema no abordó este aspecto, pero la regla no ha sido restablecida, lo que ayudaría a miles de titulares del TPS.

“El USCIS todavía tiene la autoridad y la discreción para regresar a su política anterior, que es legal y funcionó para miles y miles de inmigrantes”, dijo McGrorty.

Pero hasta que eso suceda, muchos siguen preocupados por la decisión del tribunal y asustados por el futuro.

“Cada vez que lo pienso, me empieza a doler mucho la cabeza”, dijo Paraison, describiendo una reacción similar cada vez que se enfrenta a la expiración de sus beneficios del TPS.

Viaje por mar

Nacida en Haití, Paraison dejó su tierra natal en 2008, dos años antes del devastador terremoto de 2010. El desastre dejó más de 300,000 muertos y 1.5 millones de haitianos sin hogar, lo que resultó en la decisión del gobierno del entonces presidente Barack Obama de otorgar el TPS a Haití.

Los defensores haitianos y sus partidarios han presionado a varias administraciones federales a lo largo de los años, solicitando el TPS para Haití mientras el país enfrentaba varios desastres naturales y otros tras el final de la dictadura de casi 20 años de los Duvalier.

El año en que Paraison decidió irse de Haití, el país había experimentado cuatro tormentas tropicales y huracanes consecutivos en 30 días y disturbios por falta de alimentos. También le preocupaba la violencia de las pandillas.

“Había pandillas que todas las noches se enfrentaban a la gente”, dijo Paraison sobre su barrio Fontamara, en el extremo sur de la capital.

Ella admite que el problema de las pandillas entonces no estaba ni cerca de cómo es ahora. Una nueva ola de violencia de pandillas en Puerto Príncipe en las últimas dos semanas ha obligado a casi 8.500 mujeres y niños a huir de sus hogares, según la UNICEF. “La capital se enfrenta ahora a una guerra de guerrillas urbana, con miles de niños y mujeres atrapados en el fuego cruzado”, dijo Bruno Maes, representante de UNICEF en Haití, describiendo la violencia, que también incluye un alarmante aumento de los secuestros.

Los enfrentamientos entre pandillas han estallado en las zonas de Delmas, Martissant y Fontamara.

“Las cosas no han mejorado”, dijo. “Han empeorado. En ese entonces, no había secuestros. Ahora si”.

El espectro de la violencia de las pandillas y la incapacidad de ganarse la vida fueron suficientes, dijo Paraison, para convencerla de que se fuera. Al principio pensó en irse a Panamá, pero decidió arriesgarse en Nassau, Bahamas. Voló a ese país con una visa y pronto encontró un trabajo de limpieza.

“Siempre pensé que si me iba sería capaz de encontrar una mejora para mi familia”, dijo sobre su decisión, describiendo a Haití como un país “difícil”.

Fue mientras trabajaba en Nassau y vivía con una tía que se enteró del viaje de contrabando a Estados Unidos. Un primo, que más tarde se fue con ella y después se marchó a Canadá, le contó sobre el viaje pendiente.

Kerlyne Paraison (centro_, haitiana beneficiaria del TPS, rodeada de sus hijos en su casa en el vecindario miamense de Little River el martes 15 de junio de 2021. De izquierda a derecha: Kevin, de 7 años; Kiara, Kerlyne Paraison, Kemora and Christephane, de 12. MATIAS J. OCNER mocner@miamiherald.com

“Era un jueves, y dijo: ‘Kerlyne, hay un movimiento’, un viaje de contrabando en proceso.

Fue a ver a un bahameño involucrado en la organización del viaje. “Me dijo: ‘No tienes que tener miedo. Va a ser un barco turístico grande”.

El viaje, dijo, costó $5,000 dólares y el viernes sería el último día para pagar. Paraison solo tenía $2,000. Llamó a un tío en Miami, que le envió los $3,000 restantes.

El sábado le dijo a su tía: “Voy a aprovechar mi oportunidad”.

Más tarde ese día, al amparo de la oscuridad, ella y su primo se despidieron y se dirigieron al muelle. Se sorprendió al descubrir que el supuesto barco turístico era pequeño. A ella y a otras 36 personas se les dijo que se escondieran en una bodega.

“Estaba asustada”, dijo. “Le dije: ‘Dios mío. Le tengo miedo al mar y no sé nadar’”.

Luego vio a sus compañeros de viaje, un grupo de migrantes chinos.

“Seguí pensando que el barco se hundiría”, dijo. “Seguían diciendo que no tuviéramos miedo“.

El viaje fue duro. Podían sentir cada ola y el agua entraba a la bodega. Entonces, de repente, se detuvo.

“Vi un barco enorme”, dijo. “La pequeña lancha tiró a su lado, dejaron caer una cuerda pero las luces nunca se encendieron. Luego vi a todos los chinos agarrar la cuerda para pasar a la otra embarcación”.

Luego le tocó a ella.

“Dije: “No sé cómo lo voy a lograr”, dijo. Mi primo me dijo que hiciera un esfuerzo para poder subirme al barco. El pequeño bote comenzó a balancearse porque éramos los únicos que quedábamos”.

Paraison finalmente subió al barco. “Cuando subí fue hermoso. El interior era hermoso. Tenía aire acondicionado, había alfombras. Estás a bordo y no te das cuenta de que estás en el océano. Había habitaciones para dormir y una gran sala de estar. Era como si hubiéramos entrado en una casa. El barco iba a toda velocidad”.

En un momento dado, los mareos la afectaron y empezó a vomitar. Fue entonces cuando comenzó a creer que su nueva vida estaba a su alcance.

Ella sabe que tiene suerte y que el suyo fue un viaje extraordinario e inusual. La mayoría de los migrantes que son objeto de tráfico ilícito desde la Bahamas a la Florida muchas veces llegan en lanchas rápidas abarrotadas y a menudo se ven obligados a saltar al mar. Muchos han muerto así. Otros son interceptados por los guardacostas de Estados Unidos o recogidos por las autoridades una vez que desembarcaron y finalmente repatriados a Haití.

Recientemente, 22 inmigrantes haitianos fueron interceptados y repatriados el 10 de junio por los guardacostas. Estaban a 30 minutos de la costa de la Florida, cerca de Lake Worth. La mayoría de los inmigrantes eran haitianos, y al regresar dijeron a los agentes de la Oficina Internacional para las Migraciones que habían pagado $4,000 por el viaje.

“Hay mucha gente que nunca llega”, dijo Paraison.

“Ni siquiera sé nadar en una piscina, o en un río. Siempre he tenido miedo al mar, pero creía que Dios me ayudaría a llegar sana y salva porque estaba en busca de una vida mejor”, dijo.

Ahora no sabe cuánto tiempo podría durar esa vida mejor.

Paraison, asistente de enfermería certificada que vive en Little Haiti, acaba de dar a luz a gemelos en abril. Sus otros dos hijos tienen 13 y 7 años.

“No tengo nada en Haití. nada. Nada a lo que volver”, dijo. “Solo la idea de tener que volver me produce náuseas, al igual que ese barco”.

El redactor Alex Daugherty, del Buró de McClatchy en Washington, contribuyó a este reportaje.