Aún en pie, aún ocupada: una pequeña casa engullida por mega desarrollo en Coral Gables

Orlando Capote se niega a abandonar la casa que sus padres compraron en 1989, incluso cuando la urbanización Plaza Coral Gables se eleva sobre él. adiaz@miamiherald.com

Durante seis años, Orlando Capote ha estado luchando contra los aerogeneradores –y contra las retroexcavadoras– al negarse a abandonar su pequeña casa a medida que ha sido engullida por el mayor desarrollo comercial en la historia de Coral Gables.

Vive en medio de una zona de construcción, rodeado por todos lados de estacionamientos y un hotel de 15 pisos que empequeñecen su acogedora casa de dos dormitorios. Los brazos de tres grúas gigantes se balancean sobre su tejado, y él reza para que no le caiga algo sobre la cabeza. Los ruidosos camiones retumban junto a su puerta, y el ruido de los taladros, los martillos y las sierras llena el comedor.

Sus árboles de mango y aguacate están cubiertos de polvo, y su patio, una isla verde, está sembrado de trozos de metal, vidrio y madera, y lleno de platos y vasos de papel: los restos del almuerzo de los trabajadores que trabajan a 60 metros por encima de él.

Capote está decidido a quedarse en la casa de sus sueños que sus padres, inmigrantes cubanos, compraron por $135,000 en 1989. A diferencia de sus vecinos, cuyas casas fueron demolidas después de que aceptaran ofertas de compra y huyeran, Capote permanece en el 2915 de Coconut Grove Drive con base en el principio de que alguien tiene que enfrentarse a los promotores inmobiliarios Goliat y resistir a un gobierno que está permitiendo que enormes proyectos devoren a la City Beautiful.

Pero ahora Capote vive solo. Está luchando solo contra Coral Gables. Acorralado al fondo de un cañón de cemento, perdió a su principal aliado en la cruzada para salvar la casa. Su madre, Lucía, de 94 años, se cayó en la cocina en noviembre, se rompió una pierna y murió en un centro de rehabilitación el 26 de febrero.

Capote temía una emergencia de este tipo y desde 2015 ha presentado dos docenas de quejas sobre violaciones del código de zonificación e incendios, incluyendo el acceso inadecuado a su casa en caso de que los bomberos o paramédicos necesiten responder.

Una y otra vez, argumentó Capote, Coral Gables hizo lo imposible para acelerar los planes de construcción del desarrollador, sacrificando un vecindario en el proceso.

“La ciudad violó sus propias leyes para dar cabida a un promotor en lugar de proteger los derechos de los propietarios”, dijo. “Esta zona era residencial unifamiliar y ahora son monstruos enormes”.

La Plaza Coral Gables es una miniciudad de uso mixto de $600 millones que está construyendo el promotor mexicano Agave Holdings, una filial de la compañía de tequila José Cuervo. El proyecto de siete acres a lo largo del lado norte de Ponce de Leon Boulevard, siete cuadras al sur de Miracle Mile, abarcará 1.1 millones de pies cuadrados de apartamentos de lujo, oficinas, tiendas, restaurantes, estacionamientos y un hotel de 242 habitaciones cuando esté terminado a finales de 2022.

El patio delantero de Capote da al hotel.

“Voy a tomar el sol desnudo para que todos puedan reírse de mí”, dijo Capote. “Como pueden ver, esto es una jungla de cemento. Los altos muros colindan con las aceras. Llamarlo ‘plaza’ es sólo un truco”.

La casa de Orlando Capote está rodeada por The Plaza Coral Gables, una miniciudad de uso mixto de $600 millones que abarcará 1.1 millones de pies cuadrados de apartamentos, oficinas, tiendas, restaurantes, estacionamientos y un hotel. Al Diaz adiaz@miamiherald.com

Capote se opuso al cierre del callejón que discurría por detrás de su casa, junto a la calle Galiano, argumentando que violaba las leyes del condado y del estado porque no servía a un fin público, sino solo a las necesidades de los contratistas. El ayuntamiento rechazó su recurso y lo cerraron, anulando la jurisdicción del condado. Ahora el callejón es uno sin salida que termina en la pared de un estacionamiento de 100 pies de altura. Los seis baños portátiles que había junto al patio de Capote han sido sustituidos por un transformador eléctrico para el edificio. También hay un montón de escombros, barras de refuerzo, pallets y mangueras.

Capote se opuso al cierre de Coconut Grove Drive, argumentando que cerrar una calle pública para convertirla en una obra de construcción durante cinco años era improcedente y suponía un peligro para la seguridad.

Pero la ciudad permitió al promotor instalar un laberinto de vallas metálicas y puertas cerradas al final de la manzana de Capote en 2017. En el patio delantero de su casa, está esencialmente atrapado por una valla de seis pies de altura y una puerta con candado. La ciudad aseguró a Capote que los vehículos de emergencia tenían un “camino libre” de acceso a su casa, ya sea desde las puertas –abiertas por los bomberos y los agentes de policía con llaves maestras especiales– o desde el callejón trasero. La ciudad dijo que las puertas cerradas no eran una obstrucción sino “un inconveniente menor”.

Capote apeló contra los cierres y perdió. Resumió la actitud de la ciudad: “La culpa es mía por quedarme. Culpa de la víctima”.

La ciudad de Coral Gables sostiene que no se ha infringido ninguna ley y que no se ha violado el código de incendios.

“Las cuestiones planteadas han sido ampliamente revisadas e investigadas”, señaló la vocera de la ciudad, Martha Pantin, y añadió que el condado certificó que el proyecto cumple con el código del condado. “Lamentablemente, al elegir permanecer en la propiedad a pesar de la urbanización, debió haber entendido lo que eso significaría y los inconvenientes que pudiera acarrear”.

Cuando su madre se cayó y llamó al 911, dijo al operador que una retroexcavadora estaba bloqueando la entrada frontal de la casa. Los paramédicos entraron por el callejón, pero su camilla no cabía por la puerta trasera. Así que estacionaron la ambulancia en Coconut Grove Drive y tuvieron que trasladar a la madre de Capote 200 pies por la calle, dijo.

“¿Acceso libre? No hay acceso libre a mi casa, a menos que sea para los equipos de construcción”, dijo Capote, cuyo buzón fue movido al final de su camino de entrada trasero porque los carteros no pueden llegar a su puerta principal. Habla a través de una mascarilla respiratoria que lleva para filtrar los humos y el polvo porque tiene ataques de tos. Lleva tapones para los oídos para amortiguar el ruido.

Aún así, Capote no se va. No puede irse. La casa está llena de recuerdos de sus padres. Él fue su cuidador. Su padre, Orlando, inspector de electricidad, murió a los 80 años en 2005.

“Veo a mi madre sentada en el porche delantero o tocando el piano o trayendo un vaso de agua a mi padre mientras trabajaba en el jardín”, dijo. “Me quedo por razones sentimentales: los recuerdos vivirán mientras yo viva aquí. Y hay razones económicas. Sobrevivimos a la crisis de 2008 en esta casa y he sobrevivido a la crisis de la pandemia con un techo sobre mi cabeza. Las alternativas pudieron haber sido mucho peores.

“Por muy mal que parezca, intento no ver las torres, y creo que este es el mejor lugar para mí”.

La casa de Orlando Capote está rodeada por The Plaza Coral Gables, el mayor desarrollo en la historia de Coral Gables. Al Diaz adiaz@miamiherald.com

Capote, un ingeniero eléctrico empleado en el condado, y su madre, una maestra de escuela, se negaron a vender la casa a promotores, a agentes inmobiliarios o a revendedores que hicieron 35 ofertas de hasta $900,000 por la casa de 1,300 pies cuadrados que sus padres compraron años después de que perdieran su hogar en Cuba tras la revolución de Fidel Castro y se mudaran a Miami.

“Esta casa era nuestro sueño americano”, señaló Capote.

Sus vecinos vendieron por cantidades que oscilaban entre los $500,000 y los $1.2 millones, señaló Capote. Su madre fue presionada por llamadas anónimas que decían que moriría y se pudriría enterrada dentro de la casa y nadie la encontraría, pero eso solo la volvió más decidida.

“Trabajamos duro para conseguir el dinero para comprar esta casa”, dijo Lucía en una entrevista hace dos años, mientras sus ojos y los de su hijo se llenaban de lágrimas. “No quiero perderla igual que perdí a mi marido”.

En un momento dado, el promotor ofreció trasladar a los Capote a una nueva casa cercana, pero la madre de Capote la llamó “la casa de las mentiras” por sus defectos. Agave Holdings declaró entonces que decidió “diseñar en consecuencia” alrededor de la casa de los Capote.

“Teniendo en cuenta lo que le pasó a este vecindario, cómo desapareció ante nuestros ojos, sentimos que no podíamos confiar en ninguna oferta, la mayoría olía a estafa”, señaló Capote.

Orlando Capote se negó a vender su casa de 1,300 pies cuadrados a pesar de recibir 35 ofertas de hasta $900,000. Al Diaz adiaz@miamiherald.com

Ya no hay vuelta atrás. Capote luchó en nombre de su madre para detener, paralizar o reducir el proyecto. Se ha dedicado a investigar los códigos de la ciudad, los reglamentos del condado y las leyes estatales. Ha asistido a reuniones, ha sacado documentos y ha enviado correos electrónicos a funcionarios de zonificación, construcción, ingeniería de tránsito y bomberos. Puede citar palabra por palabra y por número de ley las normas sobre callejones, derecho de acceso a propiedades privadas, restricciones de altura, parcelación, SAPs (Planes de Área Especial); todo manipulado, dice, a favor del promotor. Desafiante, cita “pequeñas victorias”, y recientemente presentó otra queja sobre una excavadora que bloqueaba la calle.

Capote culpa a Coral Gables por permitir la expansión del complejo Plaza hasta cuatro veces su tamaño original mediante variantes que aumentaron el espacio de venta al por menor hasta casi los mismos metros cuadrados de todos los negocios de Miracle Mile juntos. El crecimiento en auge y las críticas de los residentes al desarrollo excesivo fueron el tema clave en las recientes elecciones a la alcaldía y a la comisión de la ciudad y han inspirado protestas en el Ayuntamiento.

La casa de Capote es un símbolo de resistencia.

“Aquí tenemos un ejemplo perfecto de cómo los derechos de propiedad del pueblo, por el pueblo y para el pueblo fueron suplantados por líderes gubernamentales dispuestos a poner a un poderoso promotor en primer lugar”, dijo. “Sigo creyendo que se puede vencer al ayuntamiento si este juega limpio. Se supone que vivimos en un país de leyes y normas. Si no, nos vamos a convertir en Venezuela”.

Quizá algún día haya una placa junto a la puerta principal de Capote, que lean los empleados de la torre de oficinas, los huéspedes de los hoteles, los habitantes de los apartamentos y los compradores que sientan curiosidad por la casita y su árbol de mango incrustados en The Plaza Coral Gables, grabada con las palabras: “Se quedó. Hogar dulce hogar”.

“Ha sido decepcionante, pero no he perdido la esperanza”, dijo Capote. “Hice lo que creía que era correcto. No funcionó como debía. Pero sigo viviendo en la casa de mi familia y nunca me iré”.